Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
Presa di comanda: anche l’ordine incide sulla qualità del servizio del tè

La presa di comanda rappresenta il momento in cui organizzazione, conoscenza del prodotto e metodo di lavoro si incontrano. Quando questo passaggio è poco strutturato, la confusione rischia di riflettersi sull’intero servizio

di Redazione Italia a Tavola
 
06 febbraio 2026 | 19:02

Una presa di comanda efficace è il primo passo per garantire qualità e coerenza nel servizio. Nel nuovo episodio di Gocce di Tè, la rurbica di Accademia Ferri 1095 in collaborazione con Italia a Tavola, il tea master Albino Ferri e il coffee master Gianni Cocco analizzano come disordine operativo, attrezzature inadatte e scarsa formazione possano compromettere l’esperienza del cliente, indicando in consulenza e formazione le leve decisive per migliorare il servizio.

Quando la confusione diventa un limite al servizio

Attrezzature inadatte, mise en place improvvisate e mancanza di formazione sul prodotto sono tra le principali cause di inefficienza. In questi casi, anche una materia prima di alto livello fatica a emergere. La presa di comanda perde chiarezza e il servizio diventa frammentato, rallentando i tempi e indebolendo la comunicazione al tavolo.

Presa di comanda: anche l’ordine incide sulla qualità del servizio del tè

Gianni Cocco e Albino Ferri

Consulenza come base per un servizio fluido e professionale

La consulenza consente di costruire un sistema coerente, partendo dalle scelte operative. «Consulenza nella scelta delle attrezzature, della materia prima, della mise in place, del servizio e formazione per rendere il tutto molto fluido, veloce e professionale», spiega Gianni Cocco. «Al fine poi di comunicare anche al tavolo quelle che sono le diverse referenze». Un approccio strutturato permette di ridurre gli errori, migliorare l’organizzazione e rendere la presa di comanda uno strumento di valore.

Formazione sul prodotto e consapevolezza del servizio

La formazione resta un elemento centrale. Conoscere tè e caffè, saperli descrivere e servire correttamente significa rafforzare la fiducia del cliente e aumentare il valore dell’esperienza. «Consulenza e formazione sono l'unica strada per ottenere un prodotto e un servizio esclusivo nel tuo locale», sottolinea Albino Ferri. La consapevolezza operativa consente allo staff di lavorare con sicurezza, trasformando la presa di comanda in un momento chiave del servizio.

Dalla presa di comanda all’esperienza del cliente

Una presa di comanda chiara e condivisa migliora il flusso di lavoro e rende il servizio più coerente. Il cliente percepisce ordine, professionalità e attenzione al dettaglio. In questo modo, tè e caffè non sono solo bevande servite correttamente, ma diventano parte di un’esperienza strutturata e riconoscibile.

Per maggiori informazioni: Accademia Ferri dal 1905

