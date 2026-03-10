Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 10 marzo 2026  | aggiornato alle 22:47 | 117904 articoli pubblicati

Unilever Food Solutions
ROS
ROS

Tè in pasticceria

Amarcord: quando i ricordi diventano pasticceria e si abbinano al tè verde

A Cattolica (Rn(, la Pasticceria Staccoli porta avanti una pasticceria si intreccia con il territorio e con i suoi simboli culturali. Il dolce Amarcord nasce proprio da questa relazione con la memoria collettiva della Romagna

di Redazione Italia a Tavola
 
10 marzo 2026 | 12:05

Amarcord: quando i ricordi diventano pasticceria e si abbinano al tè verde

A Cattolica (Rn(, la Pasticceria Staccoli porta avanti una pasticceria si intreccia con il territorio e con i suoi simboli culturali. Il dolce Amarcord nasce proprio da questa relazione con la memoria collettiva della Romagna

di Redazione Italia a Tavola
10 marzo 2026 | 12:05
 

Il dolce Amarcord della Pasticceria Staccoli di Cattolica (Rn) nasce dal legame con la memoria romagnola. Cremoso al cioccolato bianco, scaglie fondenti al 70%, amarene e glassatura al fondente costruiscono un equilibrio tra dolcezza e acidità. Nella rubrica Storie di Pasticceria, ideata da Accademia Ferri 1905 in collaborazione con Italia a Tavola, il dessert trova un interessante dialogo con una miscela di tè verde fresca ed erbacea suggerita dal Tea Master Albino Ferri.

Amarcord: quando i ricordi diventano pasticceria e si abbinano al tè verde

Paolo Staccoli e Albino Ferri

Amarcord: il significato di un nome nella cultura romagnola

La Pasticceria Staccoli porta avanti una pasticceria che spesso si intreccia con il territorio e con i suoi simboli culturali. Il dolce Amarcord nasce proprio da questa relazione con la memoria collettiva della Romagna. A raccontarlo è Paolo Staccoli, proprietario pasticcere: «Amarcord per i romagnoli è un grande film di Fellini, ovviamente, ma Amarcord è una dicitura che dà l’idea dei ricordi di Romagna. Amarcord, in romagnolo, significa “mi ricordo”».

Il dolce Amarcord della Pasticceria Staccoli: ingredienti e struttura

Il dessert si sviluppa su un equilibrio di contrasti aromatici e consistenze che costruiscono una narrazione gustativa precisa. Come spiega Paolo Staccoli: «È un dolce meraviglioso, con un cremoso al cioccolato bianco, scaglie fondenti al 70% del nostro cioccolato, le amarene, che danno questa incredibile dolcezza e acidità, e la glassatura al cioccolato fondente.» Il risultato è un dolce capace di alternare dolcezza, intensità e freschezza, mantenendo un profilo elegante e ben bilanciato.

Amarcord: quando i ricordi diventano pasticceria e si abbinano al tè verde

La miscela di tè in abbnamento al dolce Amarcord

Tea pairing: il tè verde che accompagna Amarcord

Il dessert incontra anche il mondo del tea pairing, con una proposta studiata per valorizzare le caratteristiche aromatiche del dolce. Il suggerimento arriva dal Tea Master Albino Ferri, che propone una miscela capace di sostenere la complessità del dessert senza sovrastarla. «Per un dolce così io suggerirei una miscela a base di tè verde: serve la parte fresca ed erbacea, unita a fiori e frutta per dare tono e sostenibilità alla complessità del dolce».

Scopri tutto sul tè

Per maggiori informazioni: Accademia Ferri dal 1905

© Riproduzione riservata STAMPA

 
te in pasticceria te tuttote amarcord dolce pasticceria Pasticceria StaccoliPaolo Staccoli albino ferri
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Per dell'Emilia Romagna
Molino Dallagiovanna
Suicrà
Salomon
Per dell'Emilia Romagna
Molino Dallagiovanna
Suicrà
Salomon
TuttoFood
Caviar Import

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026