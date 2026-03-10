Tipo 1 con Germe di Grano e Miscela 45: le nuove farine Molini Pivetti 2026

Dal 15 al 17 marzo 2026, Molini Pivetti partecipa per la prima volta a Horeca Expoforum, la manifestazione di riferimento per il mondo horeca, dedicata alla filiera dell’ospitalità e della ristorazione, in programma a Torino. L’azienda molitoria di Renazzo (Ferrara) presenta alcune novità della linea Professional, pensate per rispondere alle esigenze dei professionisti della pizzeria, della panificazione e della pasticceria.

Molini Pivetti protagonista a Horeca Expoforum con la nuova farina Tipo 1 con Germe di Grano “Naturalmente versatile”

Molini Pivetti protagonista a Horeca Expoforum con la nuova farina Tipo 1 con Germe di Grano “Naturalmente versatile”

Protagonista della partecipazione fieristica è la nuova farina Tipo 1 con Germe di Grano “Naturalmente versatile”, una referenza sviluppata per garantire qualità, gusto e prestazioni tecniche elevate nelle diverse applicazioni della ristorazione professionale.

Farina Tipo 1 con Germe di Grano: gusto e versatilità per pizza e bakery

La farina Tipo 1 con Germe di Grano si distingue per il gusto intenso, la colorazione naturale e una maggiore ricchezza aromatica. La presenza del germe di grano e il bilanciato contenuto di parti cruscale contribuiscono a conferire agli impasti maggiore struttura e profondità di sapore. Questa caratteristica rende la farina particolarmente indicata per diverse preparazioni, tra cui pizza, focacce, pane e dolci lievitati, offrendo ai professionisti del settore la possibilità di realizzare prodotti distintivi e riconoscibili.

La farina Tipo 1 con Germe di Grano di Molini Pivetti conferisce agli impasti maggiore struttura e profondità di sapore

La farina Tipo 1 con Germe di Grano di Molini Pivetti conferisce agli impasti maggiore struttura e profondità di sapore

La referenza è stata progettata per garantire ottime performance tecniche, facilitando la lavorazione degli impasti e migliorando la resa finale. Il risultato è una farina, fonte di fibre, definita “naturalmente versatile”, adatta sia alle lavorazioni classiche sia alle preparazioni più contemporanee, in linea con la crescente richiesta di prodotti naturali con fibre e dal gusto autentico.

Miscela 45: efficienza e performance per la ristorazione moderna

Accanto alla nuova farina Tipo 1, l’azienda presenta anche Miscela 45, un’altra referenza della linea Professional sviluppata per la ristorazione contemporanea. La miscela è progettata per garantire alte performance produttive, risultando particolarmente indicata per la preparazione di focacce e pizza in teglia.

Miscela 45, una referenza della linea Professional di Molini Pivetti sviluppata per la ristorazione

Miscela 45, una referenza della linea Professional di Molini Pivetti sviluppata per la ristorazione

Il punto di forza è rappresentato dalla lievitazione rapida di 45 minuti, che consente di ottimizzare tempi e organizzazione del lavoro senza compromettere gusto, fragranza e qualità del prodotto finale. Questa soluzione risponde alle esigenze operative di cucine e laboratori professionali, dove la gestione efficiente delle tempistiche rappresenta un fattore strategico.

Show cooking e degustazioni allo stand Molini Pivetti

Lo stand Molini Pivetti (D27, Padiglione 3) propone un programma di show cooking dedicato alla valorizzazione delle farine professionali. Durante le tre giornate di fiera, i visitatori possono assistere a dimostrazioni pratiche e degustazioni che mettono in evidenza diverse tecniche di impasto e applicazioni gastronomiche.

Lo stand Molini Pivetti a Horeca Expoforum propone un programma di show cooking e degustazioni di prodotti realizzati con le proprie farine professionali

Lo stand Molini Pivetti a Horeca Expoforum propone un programma di show cooking e degustazioni di prodotti realizzati con le proprie farine professionali

«È questo il filo conduttore delle tre giornate di show cooking: - dichiara Giulia Chessa, Marketing Manager di Molini Pivetti - un viaggio sensoriale tra pizze fragranti, pani dorati, dolci lievitati sfogliati e pasta fresca della tradizione piemontese, esplorando le tecniche d’impasto più efficaci in applicazioni concrete: dalla prima colazione all’italiana al brunch contemporaneo, fino alla merenda gourmet».

Il programma coinvolge chef e ristoratori del Nord-Ovest, che interpretano le farine Molini Pivetti attraverso menu dedicati, valorizzando tecniche, creatività e qualità delle materie prime.

La gamma Professional per pizzeria, pasta fresca e pasticceria

La presenza di Molini Pivetti a Horeca Expoforum è completata dall’intera gamma delle linee dedicate al mondo professionale: tre linee pizzeria, linea pasticceria, linea pasta fresca e linea Professional. Queste farine vengono utilizzate durante le dimostrazioni per mostrare le diverse applicazioni possibili, dalle lavorazioni di pizza e focacce fino alla pasta fresca e ai lievitati da forno, offrendo una panoramica completa delle soluzioni dedicate al food service.

«Qualità, versatilità e costanza di risultato sono elementi chiave per supportare i professionisti del food service nella gestione del lavoro. Le nuove soluzioni che presentiamo a Horeca Expoforum rispondono proprio alle esigenze più attuali: ottimizzare tempi e standard di produzione per valorizzare gusto e personalizzazione delle preparazioni», conclude Giulia Chessa.