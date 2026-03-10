Tipo 1 con Germe di Grano e Miscela 45: le nuove farine Molini Pivetti 2026

Dal 15 al 17 marzo 2026, Molini Pivetti partecipa per la prima volta a Horeca Expoforum, la manifestazione di riferimento per il mondo horeca, dedicata alla filiera dell’ospitalità e della ristorazione, in programma a Torino. L’azienda molitoria di Renazzo (Ferrara) presenta alcune novità della linea Professional, pensate per rispondere alle esigenze dei professionisti della pizzeria, della panificazione e della pasticceria.
Protagonista della partecipazione fieristica è la nuova farina Tipo 1 con Germe di Grano “Naturalmente versatile”, una referenza sviluppata per garantire qualità, gusto e prestazioni tecniche elevate nelle diverse applicazioni della ristorazione professionale.
Farina Tipo 1 con Germe di Grano: gusto e versatilità per pizza e bakery
La farina Tipo 1 con Germe di Grano si distingue per il gusto intenso, la colorazione naturale e una maggiore ricchezza aromatica. La presenza del germe di grano e il bilanciato contenuto di parti cruscale contribuiscono a conferire agli impasti maggiore struttura e profondità di sapore. Questa caratteristica rende la farina particolarmente indicata per diverse preparazioni, tra cui pizza, focacce, pane e dolci lievitati, offrendo ai professionisti del settore la possibilità di realizzare prodotti distintivi e riconoscibili.
La referenza è stata progettata per garantire ottime performance tecniche, facilitando la lavorazione degli impasti e migliorando la resa finale. Il risultato è una farina, fonte di fibre, definita “naturalmente versatile”, adatta sia alle lavorazioni classiche sia alle preparazioni più contemporanee, in linea con la crescente richiesta di prodotti naturali con fibre e dal gusto autentico.
Miscela 45: efficienza e performance per la ristorazione moderna
Accanto alla nuova farina Tipo 1, l’azienda presenta anche Miscela 45, un’altra referenza della linea Professional sviluppata per la ristorazione contemporanea. La miscela è progettata per garantire alte performance produttive, risultando particolarmente indicata per la preparazione di focacce e pizza in teglia.
Il punto di forza è rappresentato dalla lievitazione rapida di 45 minuti, che consente di ottimizzare tempi e organizzazione del lavoro senza compromettere gusto, fragranza e qualità del prodotto finale. Questa soluzione risponde alle esigenze operative di cucine e laboratori professionali, dove la gestione efficiente delle tempistiche rappresenta un fattore strategico.
Show cooking e degustazioni allo stand Molini Pivetti
Lo stand Molini Pivetti (D27, Padiglione 3) propone un programma di show cooking dedicato alla valorizzazione delle farine professionali. Durante le tre giornate di fiera, i visitatori possono assistere a dimostrazioni pratiche e degustazioni che mettono in evidenza diverse tecniche di impasto e applicazioni gastronomiche.
«È questo il filo conduttore delle tre giornate di show cooking: - dichiara Giulia Chessa, Marketing Manager di Molini Pivetti - un viaggio sensoriale tra pizze fragranti, pani dorati, dolci lievitati sfogliati e pasta fresca della tradizione piemontese, esplorando le tecniche d’impasto più efficaci in applicazioni concrete: dalla prima colazione all’italiana al brunch contemporaneo, fino alla merenda gourmet».
Il programma coinvolge chef e ristoratori del Nord-Ovest, che interpretano le farine Molini Pivetti attraverso menu dedicati, valorizzando tecniche, creatività e qualità delle materie prime.
La gamma Professional per pizzeria, pasta fresca e pasticceria
La presenza di Molini Pivetti a Horeca Expoforum è completata dall’intera gamma delle linee dedicate al mondo professionale: tre linee pizzeria, linea pasticceria, linea pasta fresca e linea Professional. Queste farine vengono utilizzate durante le dimostrazioni per mostrare le diverse applicazioni possibili, dalle lavorazioni di pizza e focacce fino alla pasta fresca e ai lievitati da forno, offrendo una panoramica completa delle soluzioni dedicate al food service.
«Qualità, versatilità e costanza di risultato sono elementi chiave per supportare i professionisti del food service nella gestione del lavoro. Le nuove soluzioni che presentiamo a Horeca Expoforum rispondono proprio alle esigenze più attuali: ottimizzare tempi e standard di produzione per valorizzare gusto e personalizzazione delle preparazioni», conclude Giulia Chessa.
Via di Renazzo 67 44042 Cento (Fe)