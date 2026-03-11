Colomba Tiramisù: Loison trasforma il dessert italiano più famoso in un lievitato

Loison Pasticceri presenta per Pasqua 2026 la Colomba Tiramisù, un lievitato che porta nel mondo della pasticceria da forno uno dei dessert più iconici della cucina italiana: il Tiramisù. Farcita con crema allo zabaione e caffè, la colomba è ricoperta da glassa al cioccolato bianco, completata da riccioli di cioccolato fondente e da una leggera spolverata di cacao. Il risultato è un equilibrio aromatico che richiama i profumi del dolce al cucchiaio più celebre d’Italia, mantenendo la struttura soffice tipica dei grandi lievitati. La colomba è disponibile in due formati da 600 grammi e 1 chilo e viene presentata in un packaging firmato Sonia Design, impreziosito dal Charm “L”, elemento distintivo del marchio.

La Colomba Tiramisù Loison

Dal Tiramisù al lievitato: l’idea dietro la Colomba Tiramisù Loison

Il Tiramisù è diventato nel tempo una parola universale della gastronomia italiana: un dessert che rappresenta il rito del cucchiaio, il profumo del caffè e l’equilibrio tra dolcezza e intensità aromatica. Da questa identità nasce il progetto sviluppato nel laboratorio di Costabissara (Vi), sede produttiva della maison. L’obiettivo non è riprodurre il dessert nella sua forma classica, ma trasferirne le sensazioni nel linguaggio di un grande lievitato pasquale. Il progetto si inserisce in una tendenza sempre più diffusa nella pasticceria artigianale italiana, che rilegge i lievitati festivi attraverso gusti ispirati ai grandi dessert del Paese, mantenendo al centro l’impasto, la leggerezza e l’equilibrio gustativo. La Colomba Tiramisù entra così nella storica Collezione Genesi della linea Top come reinterpretazione contemporanea di un classico globale, con l’obiettivo di portare nella colomba l’idea di dessert senza alterare la natura del lievitato.

Colomba Tiramisù: zabaione, caffè e cioccolato per un equilibrio aromatico

Il profilo gustativo della Colomba Tiramisù Loison si sviluppa attorno a una struttura di sapori che alterna cremosità e profondità aromatica. La colomba è farcita con crema allo zabaione e caffè, una combinazione che restituisce la rotondità vellutata tipica del tiramisù. La farcitura è distribuita in modo uniforme all’interno dell’impasto, così da garantire una presenza equilibrata della crema in ogni fetta. La copertura rappresenta la firma visiva e gustativa del prodotto. La glassa al cioccolato bianco, luminosa e morbida, si combina con riccioli di cioccolato fondente che aggiungono intensità aromatica, mentre una spolverata di cacao bilancia la dolcezza con una nota più profonda. Ne nasce un gioco di contrasti tra note dolci e amare, definito come un equilibrio “in chiaro-scuro” che accompagna la degustazione con una persistenza pulita. Questa creazione si affianca agli altri gusti della Collezione Genesi, tra cui la versione al Pistacchio Verde di Bronte Dop del 2025, il Presidio Slow Food, la colomba al Caramello Salato presentata nel 2021, la Regal Cioccolato del 2000 e la Classica a.D. 1552 introdotta nel 2003.

Dario Loison

Il packaging della Colomba Tiramisù: un omaggio a Palladio e alla città di Vicenza

Se il gusto racconta l’Italia, il packaging riporta il progetto alle sue radici territoriali. La confezione della Colomba Tiramisù Loison richiama il linguaggio visivo della Collezione Genesi, con i colori distintivi lilla, verde e azzurro sviluppati da Sonia Design. Il dettaglio decorativo diventa un elemento identitario: un fiocco piatto tono su tono in doppio raso accompagna il Charm “L”, simbolo del marchio. La grafica della confezione richiama colonne corinzie, capitelli e foglie d’acanto, elementi che evocano l’opera dell’architetto rinascimentale Andrea Palladio e il patrimonio architettonico della città di Vicenza. Il disegno realizzato da Sonia Pilla crea così un collegamento visivo tra architettura e pasticceria, mantenendo un forte legame con il territorio berico.

Come nasce la Colomba Tiramisù: lievito madre e 72 ore di lavorazione

Le colombe pasquali Loison prendono forma a partire dal lievito madre storico, ottenuto da fermentazione spontanea e rinnovato quotidianamente. La lavorazione richiede circa 72 ore, tempo necessario per sviluppare la struttura dell’impasto, i profumi e la morbidezza del lievitato. Il processo produttivo si sviluppa attraverso una sequenza di passaggi che alternano impasti, tempi di riposo e lievitazioni successive. A queste fasi seguono la porzionatura dell’impasto e la modellazione, la finitura con glassatura, la cottura lenta e la successiva stagionatura. Durante la lavorazione il contributo manuale rimane centrale. Gli operatori intervengono nella gestione del lievito, nel trasferimento dell’impasto negli stampi, nella glassatura e nelle finiture prima dell’infornatura.Anche dopo la cottura prosegue la cura artigianale. Il primo incarto viene eseguito a mano, così come la confezione finale in scatola o latta progettata da Sonia Pilla.

Il packaging della Colomba Tiramisù

Ingredienti selezionati e filiera controllata nella Collezione Genesi

La Collezione Genesi Loison si distingue per una selezione accurata delle materie prime. La scelta privilegia ingredienti con certificazioni di origine controllata e, quando possibile, provenienza italiana, soprattutto per le materie prime utilizzate fresche. Tra gli ingredienti impiegati rientrano uova provenienti da allevamenti sicuri, latte e burro di montagna lavorati freschi, fior di farina e zucchero italiano. Questo approccio consente di mantenere un prodotto Made in Italy autentico e riconoscibile, in cui qualità degli ingredienti e cura della lavorazione definiscono l’identità del lievitato.