Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 12 marzo 2026  | aggiornato alle 19:54 | 117953 articoli pubblicati

Dal grano all’impasto: la farina Fiore di Napoli in scena a Horeca Expoforum

A Horeca Expoforum 2026 a Torino il forno di Molino Anselmo Colombo accende tre giorni di dimostrazioni e degustazioni con maestri pizzaioli e la farina Fiore di Napoli, esaltando qualità, aroma e tecnica dell’impasto

12 marzo 2026 | 16:08

Dal 15 al 17 marzo 2026, il forno di Molino Anselmo Colombo prenderà vita al Padiglione 3 - Stand C18 del Lingotto Fiere di Torino, ospitando numerosi maestri pizzaioli. L’evento rappresenta un’occasione unica per osservare diverse tecniche, stili e approcci alla pizza napoletana, con dimostrazioni e degustazioni pensate per chef, ristoratori e appassionati, utilizzando la speciale Farina Fiore di Napoli.

Tre giornate intense di confronto permetteranno di esplorare il mondo della panificazione professionale, approfondendo ogni aspetto dell’impasto, dal gusto alla consistenza.

La farina Fiore di Napoli e le sue caratteristiche uniche

Protagonista dello stand sarà infatti la farina Fiore di Napoli, ideata in collaborazione con il maestro di farine Eduardo Ore. La selezione dei grani, la macinazione lunga e calibrata e il diagramma a 24 laminatoi con 10 semolatrici garantiscono catene proteiche integre, amidi parzialmente danneggiati e un aroma unico, senza additivi.

«Non una semplice farina per pizza, ma la farina per pizza napoletana», spiega Ore. La farina è studiata per valorizzare impasti morbidi, elastici e fragranti, adatti a qualsiasi interpretazione professionale.

Programma dimostrazioni e chef protagonisti

Domenica 15 marzo dalle 11.30 le dimostrazioni vedranno Gennaro Ranieli di Fratelli La Cozza, seguito da Fabio Panico di Benvenuti al Sud e poi da Enrico Roppolo e Nicolò Garbarino di Mondo Pizza and More. Lunedì 16 sarà il turno, sempre dalle 11.30 di Gerri Roselli della pizzeria Roselli, Luca Cosentino di Cos ‘e Pazz, Paolo Tranchida di Mani, Michele Ferrara di Pizzium e Fabio e Stefano Sarchiapone di Sarchiapone Pizzeria. Martedì 17 chiuderanno il ciclo di appuntamenti, dalle 12, Giuseppe Fazio de I Perticali e Antonino Purita di Don Mimmo.

Ogni maestro presenterà la propria interpretazione, combinando tecnica, gusto e creatività per mostrare le potenzialità della farina Fiore di Napoli nella cucina professionale. 

Tre giorni di incontri e dimostrazioni al Lingotto di Torino, tra passione, ricerca e attenzione per la qualità degli impasti, confermano il ruolo di Molino Anselmo Colombo come punto di riferimento nel panorama della ristorazione e della panificazione professionale.

