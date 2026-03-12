Julius Meinl lancia la seconda edizione della Barista Cup internazionale

Dopo il grande successo della prima edizione, Julius Meinl annuncia la seconda edizione della Barista Cup, il concorso internazionale dedicato ai baristi professionisti che servono quotidianamente il caffè Julius Meinl nei propri locali. «Da oltre 160 anni Julius Meinl si impegna a condividere nel mondo la cultura del caffè viennese. Dopo la passione e il talento emersi nella prima edizione della Barista Cup, entusiasti di annunciare la seconda edizione che valorizza la professionalità dei baristi e rafforza il legame con i nostri partner nel mondo», dichiara Christina Meinl, quinta generazione della famiglia Meinl.

Nel 2026 torna la Barista Cup internazionale di Julius Meinl

La competizione nasce per promuovere la formazione professionale, valorizzare le competenze e creare momenti di incontro tra i concorrenti e i locali clienti Julius Meinl, consolidando una community internazionale di Maestri della caffetteria. I baristi possono candidarsi fino al 5 aprile 2026, compilando il form online sul sito ufficiale della competizione e caricando un video di latte art sul sito ufficiale Julius Meinl Barista Cup 2026.

Dalle candidature verranno selezionati 10 finalisti per la finale italiana di maggio, con accesso alla Finale Internazionale prevista il 4 settembre 2026 a Vienna, città simbolo della cultura delle caffetterie viennesi. Quest’anno partecipano 17 Paesi, cinque in più rispetto al 2024, a conferma della crescente attenzione della community internazionale.

Categorie di gara e miscela protagonista

I concorrenti si sfideranno in tre categorie: Espresso, Cappuccino e Signature Drink, valutate da una giuria secondo gli standard della Specialty Coffee Association (SCA). Protagonista sarà la miscela Gloriette Gold, della linea The Originals Bio Fairtrade, premiata nel 2025 con due stelle Superior Taste Award dall’International Taste Institute di Bruxelles.

La miscela Gloriette Gold, della linea The Originals Bio Fairtrade di Julius Meinl

Grazie alle note eleganti e bilanciate, questa miscela consente ai baristi di esprimere tecnica, creatività e personalità in ogni tazza.

Partner e premi della Barista Cup

La competizione si svolge con il supporto di Rancilio, Fiorenzato, BWT e DaVinci Gourmet, che mettono a disposizione macchine, macinini, sistemi professionali e sciroppi, creando un contesto ideale per esaltare talento e professionalità.

Durante la Finale Internazionale di Vienna saranno premiati anche i vincitori di ciascuna categoria, Espresso, Cappuccino e Signature Drink

Durante la Finale Internazionale di Vienna saranno premiati anche i vincitori di ciascuna categoria, con l’opportunità di partecipare a un esclusivo viaggio in una piantagione d’origine del caffè, approfondendo tematiche legate a sostenibilità e filiera. Per seguire la competizione e scoprire i vincitori delle selezioni nazionali: @JuliusMeinlOfficial e @JuliusMeinlItalia su Instagram.