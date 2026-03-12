Pizza in teglia perfetta: il segreto è nella miscela di farine

Nel mondo della pizza contemporanea il grande formato sta vivendo una nuova stagione di successo. Il formato teglia non è più solo una scelta pratica, ma un vero linguaggio espressivo: permette di ottimizzare i processi, contenere il food cost e, al tempo stesso, ampliare l’offerta con proposte creative e ad alto impatto visivo. In questo scenario, la qualità della base diventa determinante per garantire standardizzazione e personalità.
Con Teglia 60x40, Molino Grassi ridefinisce il concetto di pizza in grande formato con una miscela studiata per garantire standardizzazione, resa e personalità. Novità 2025 dell’azienda, questa miscela innovativa nasce per rispondere alle esigenze della ristorazione moderna, dove efficienza e distintività devono procedere insieme.
Composizione e caratteristiche tecniche dell’impasto
La composizione esclusiva unisce farina di grano tenero “00”, semola di grano duro, farina di riso, lievito madre essiccato e germe di grano. Un equilibrio studiato per offrire impasti leggeri, fragranti e altamente digeribili, con un’alveolatura regolare e ben sviluppata. Il risultato è una pizza croccante all’esterno e soffice all’interno, capace di mantenere struttura e fragranza anche nei tagli più ampi, valorizzando ogni porzionatura.
Sul piano tecnico, Teglia 60x40 si distingue per la sua versatilità: ideale per impasti diretti e indiretti, dà il meglio nelle lunghe lievitazioni, esaltando aromi e complessità gustativa. Un plus fondamentale per i professionisti che puntano a processi replicabili, a una gestione efficiente dei tempi e a un prodotto finale costante nel tempo. La Teglia 60x40 è stata presentata recentemente a Sigep, dove il maestro pizzaiolo Tullio Monaldi, tecnico Molino Grassi, ha preparato diverse pizze gustose.
Formato 60x40 per pizzerie al taglio e locali di condivisione
Il formato 60x40, sempre più centrale nelle pizzerie al taglio e nei locali che propongono condivisione e degustazione, trova così una base affidabile su cui costruire topping classici o abbinamenti gourmet. La struttura dell’impasto sostiene condimenti importanti senza perdere leggerezza, offrendo una resa elevata in termini di gusto e performance. Disponibile in sacchi da 15 kg, è la scelta ideale per pizzerie e panifici che vogliono offrire un prodotto di altissimo livello, con una consistenza e un sapore unici.
