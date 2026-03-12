Pizza in teglia perfetta: il segreto è nella miscela di farine

Nel mondo della pizza contemporanea il grande formato sta vivendo una nuova stagione di successo. Il formato teglia non è più solo una scelta pratica, ma un vero linguaggio espressivo: permette di ottimizzare i processi, contenere il food cost e, al tempo stesso, ampliare l’offerta con proposte creative e ad alto impatto visivo. In questo scenario, la qualità della base diventa determinante per garantire standardizzazione e personalità.

La Teglia 60x40 di Molino Grassi, ideale per impasti di grandi dimensioni

Con Teglia 60x40, Molino Grassi ridefinisce il concetto di pizza in grande formato con una miscela studiata per garantire standardizzazione, resa e personalità. Novità 2025 dell’azienda, questa miscela innovativa nasce per rispondere alle esigenze della ristorazione moderna, dove efficienza e distintività devono procedere insieme.

Composizione e caratteristiche tecniche dell’impasto

La composizione esclusiva unisce farina di grano tenero “00”, semola di grano duro, farina di riso, lievito madre essiccato e germe di grano. Un equilibrio studiato per offrire impasti leggeri, fragranti e altamente digeribili, con un’alveolatura regolare e ben sviluppata. Il risultato è una pizza croccante all’esterno e soffice all’interno, capace di mantenere struttura e fragranza anche nei tagli più ampi, valorizzando ogni porzionatura.

Tullio Monaldi, tecnico di Molino Grassi, mostra una focaccia realizzata utilizzando Teglia 60x40

Sul piano tecnico, Teglia 60x40 si distingue per la sua versatilità: ideale per impasti diretti e indiretti, dà il meglio nelle lunghe lievitazioni, esaltando aromi e complessità gustativa. Un plus fondamentale per i professionisti che puntano a processi replicabili, a una gestione efficiente dei tempi e a un prodotto finale costante nel tempo. La Teglia 60x40 è stata presentata recentemente a Sigep, dove il maestro pizzaiolo Tullio Monaldi, tecnico Molino Grassi, ha preparato diverse pizze gustose.

Formato 60x40 per pizzerie al taglio e locali di condivisione

Il formato 60x40, sempre più centrale nelle pizzerie al taglio e nei locali che propongono condivisione e degustazione, trova così una base affidabile su cui costruire topping classici o abbinamenti gourmet. La struttura dell’impasto sostiene condimenti importanti senza perdere leggerezza, offrendo una resa elevata in termini di gusto e performance. Disponibile in sacchi da 15 kg, è la scelta ideale per pizzerie e panifici che vogliono offrire un prodotto di altissimo livello, con una consistenza e un sapore unici.