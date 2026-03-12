Tornano gli incontri d'autore a Caserta: libri e seminari sulla Mozzarella Dop

Riparte con la seconda edizione "Seminari Dop - Incontri d’autore”, l’iniziativa promossa dal Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop che unisce cultura, dibattito pubblico e valorizzazione delle eccellenze del Made in Italy. Il ciclo di incontri nasce con l’obiettivo di creare momenti di confronto sui principali temi dell’attualità, coinvolgendo personalità del mondo della cultura, dell’informazione e delle istituzioni.

Il giornalista Antonio Castaldo, autore de "I diavoli dell’Averno”, protagonista del primo seminario organizzato dal Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop

Il calendario si apre il 20 marzo alle ore 16.30 con la presentazione del volume "I diavoli dell’Averno” (Solferino) del giornalista Antonio Castaldo. Accanto all’autore interverranno il presidente del Consorzio Domenico Raimondo, il procuratore aggiunto del tribunale di Napoli Alessandro Milita, il direttore territoriale dell’Agenzia Dogane e Monopoli della Campania Maria Alessandra Santillo e la dirigente scolastica dell’istituto di istruzione superiore "Giordani” di Caserta Antonella Serpico, partner del progetto insieme agli studenti dell’istituto.

Le Regie Cavallerizze della Reggia di Caserta, sede del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop

Il progetto si svolge nelle Regie Cavallerizze della Reggia di Caserta, sede del Consorzio, luogo simbolico che diventa spazio di dialogo e riflessione. Attraverso la presentazione di libri e incontri con autori, il programma mira a promuovere una visione ampia della Mozzarella di Bufala Campana Dop, non solo come prodotto di eccellenza agroalimentare, ma anche come espressione di identità territoriale e culturale. Il reading sarà curato da Raffaele Frega, mentre la moderazione dell’incontro è affidata alla giornalista Marilù Musto.

Filosofia, società ed economia nei successivi incontri

Il programma prosegue il 17 aprile, sempre alle ore 16.30 nella sede del Consorzio, con la presentazione del libro "Breve trattato sul lecchino” (La Nave di Teseo) del professore Antimo Cesaro, docente di Filosofia Politica all’Università della Campania "Vanvitelli”. Il volume propone una riflessione critica sulla figura del "lecchino” attraverso riferimenti che attraversano la storia del pensiero e della letteratura, da Aristotele a Dante, da Machiavelli a Musil. Con l’autore dialogheranno Marianna Pignata, componente del consiglio di amministrazione della Reggia di Caserta, e il giornalista Enzo Zuccaro.

Il professor Antimo Cesaro, autore del volume Breve trattato sul lecchino

Il 28 maggio sarà invece presentato il volume "La filosofia della Dop Economy” di Mauro Rosati, direttore di Origin, pubblicato da Treccani Editori. Il libro approfondisce il valore economico, culturale e territoriale dei prodotti a indicazione geografica, tra cui la Mozzarella di Bufala Campana Dop, analizzando il ruolo che queste eccellenze svolgono nello sviluppo delle comunità locali.

Mauro Rosati, direttore di Origin, autore del volume La Filosofia della Dop Economy

Il ciclo si concluderà il 18 settembre con la presentazione del libro "L’antidoto. Libertà, ambiente, tecnologia. Manifesto ottimista contro la dittatura del catastrofismo” (Silvio Berlusconi editore) del direttore del quotidiano Il Foglio, Claudio Cerasa.

Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio, autore del volume L’antidoto. Libertà, ambiente, tecnologia. Manifesto ottimista contro la dittatura del catastrofismo

Mozzarella di Bufala Campana Dop tra cultura e territorio

«Siamo convinti che la valorizzazione di un prodotto come la Mozzarella di Bufala Campana non possa limitarsi soltanto alla dimensione produttiva ed economica, ma debba necessariamente intrecciarsi con la cultura, il pensiero e il confronto sui grandi temi della nostra società. Con la seconda edizione dei Seminari Dop, vogliamo proprio rafforzare questa visione: aprire il Consorzio al territorio e trasformarlo in un luogo di dialogo tra istituzioni, scuola, informazione e mondo accademico», commenta il presidente del Consorzio, Domenico Raimondo.

Domenico Raimondo, presidente del Consorzio Mozzarella di Bufala Campana Dop

Il progetto rafforza così il ruolo del Consorzio Mozzarella di Bufala Campana Dop come punto di riferimento non solo per la tutela del prodotto, ma anche per la promozione di iniziative culturali capaci di coinvolgere il territorio.

Il direttore del Consorzio, Pier Maria Saccani, aggiunge: «Attraverso i libri e le riflessioni dei nostri ospiti affronteremo temi molto diversi tra loro - dalla legalità alla politica, dall’economia dei territori al ruolo dell’informazione - con l’obiettivo di stimolare un dibattito aperto e coinvolgere soprattutto i giovani, come dimostra la collaborazione con le scuole. Il Consorzio vuole essere sempre più un presidio anche di promozione culturale e civile. Perché difendere e raccontare le eccellenze del Made in Italy significa, prima di tutto, difendere e raccontare il valore dei nostri territori e delle comunità che li rendono unici».