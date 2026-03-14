Una statua di Dante di 300 kg di cioccolato è l’opera simbolo di CiokoFlò

È stata inaugurata in Piazza Santa Croce la seconda edizione di CiokoFlò, il festival dedicato al cioccolato artigianale che fino a domani porta nel centro storico di Firenze oltre 40 maestri cioccolatieri e produttori provenienti da tutta Italia. Tra le attrazioni principali figura la scultura in cioccolato dedicata a Dante Alighieri, realizzata dal maestro cioccolatiere e scultore Mirco Della Vecchia.

La scultura in ciooccolato di Dante Aligheri, in piazza Santa Croce a Firenze

«La scultura è stata realizzata utilizzando circa 300 chilogrammi di cioccolato fondente e oltre 200 ore di lavoro - racconta Mirco Della Vecchia -. La particolarità è l’utilizzo di una stampante 3D adatta al cioccolato, che ci ha consentito di modellare ogni dettaglio con precisione riducendo al minimo gli sprechi. È un’opera dedicata al Sommo Poeta e alla grande tradizione culturale italiana».

Degustazioni, show-cooking e PalaciokoFlò

La seconda edizione introduce il PalaciokoFlò, spazio dedicato a degustazioni guidate e show-cooking. Il programma affianca alla parte espositiva un calendario di incontri pensati per raccontare il cioccolato italiano, dalle ricette classiche alle proposte più contemporanee, come il cioccolato rosa e o il nuovo gusto “Dubai”.

L‘inaugurazione di CiokoFlò

«È per noi un onore poter contribuire all’organizzazione di questa manifestazione in un luogo così spettacolare - spiega Stefano Pelliciardi, amministratore di SGP Grandi Eventi - ma anche una responsabilità, perché parliamo di una città con un grande flusso turistico. La sfida è creare un evento capace di valorizzare gli oltre 40 produttori di cioccolato artigianale presenti, accompagnando la parte espositiva con un ricco palinsesto di eventi ospitati nel PalaciokoFlò, la grande novità di questa seconda edizione. L’obiettivo è far diventare CiokoFlò un appuntamento consolidato nel calendario degli eventi fiorentini».

Un evento per turismo e artigianalità

«Siamo felici come Comune di Firenze di aver messo a disposizione una delle nostre piazze più belle e rappresentative per una fiera che negli ultimi anni si è rinnovata in maniera importante - commenta l’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Firenze Jacopo Vicini - portando avanti una tradizione di oltre vent’anni che vede le piazze della città ospitare eventi dedicati al cioccolato. In questi giorni Firenze accoglie tanti artigiani, veri e propri artisti del cioccolato, ma anche numerose iniziative pensate per famiglie e turisti che visitano la nostra città». L’ingresso è gratuito e l’area espositiva è aperta dalle 9.00 alle 20.00.