Tè: foglia libera o filtro? La scelta che cambia il servizio in sala

Nel servizio del tè, soprattutto nei locali che vogliono costruire un’offerta curata, la questione non riguarda solo il prodotto ma il modello di servizio che si decide di adottare. La foglia libera, da sempre associata alla tradizione della degustazione, permette un’estrazione più ampia degli aromi e restituisce al cliente un gesto che richiama lentezza e attenzione. Non è solo una questione di gusto. La foglia intera ha spazio per aprirsi durante l’infusione, rilasciando componenti aromatiche in modo progressivo. Per questo motivo molti professionisti del settore continuano a considerarla la soluzione più completa quando l’obiettivo è proporre un servizio di alto livello.

Il Tea Master Albino Ferri illustra le differenze tra foglia e filtri

Il limite dei filtri industriali

Nel mondo della ristorazione, tuttavia, il tempo e l’organizzazione del lavoro incidono sulle scelte quotidiane. I filtri preconfezionati nascono proprio per rispondere a questa esigenza: velocità, standardizzazione e semplicità operativa. Il rovescio della medaglia riguarda la struttura del prodotto. I filtri industriali sono generalmente chiusi meccanicamente e richiedono foglie di dimensioni ridotte per poter essere confezionati dalle macchine. Questo porta spesso alla presenza di tè sminuzzato o rotto, con una perdita parziale della complessità aromatica che si ottiene con la foglia intera.

Il tea master Albino Ferri sintetizza così il tema: «Un locale che vuole offrire un servizio da tè impeccabile deve scegliere rigorosamente la foglia libera o può utilizzare anche filtri preconfezionati?».

La via intermedia dei filtri artigianali

Tra questi due modelli esiste però una soluzione intermedia che negli ultimi anni ha trovato spazio anche nell’horeca. Si tratta dei filtri artigianali, preparati manualmente e pensati per contenere foglie intere. «Esistono filtri detti artigianali che vengono chiusi manualmente», spiega Ferri. «Questo permette di lasciare le foglie integre nella loro totalità, mantenendo la qualità del tè in foglia ma con la praticità di un filtro già pronto». Il risultato è un formato che cerca di unire comodità operativa e rispetto della materia prima. Il servizio resta rapido, ma l’infusione avviene con foglie non frantumate, preservando gran parte delle caratteristiche aromatiche.

Coerenza tra prodotto e servizio

Alla fine la questione non si riduce a stabilire quale sistema sia migliore in assoluto. Ogni locale costruisce la propria identità anche attraverso i gesti di servizio.

La domanda diventa quindi un’altra: quale scelta è coerente con il tipo di esperienza che si vuole offrire al cliente. C’è chi privilegia il rituale della foglia libera e chi opta per soluzioni più snelle. Tra queste due strade, i filtri artigianali rappresentano un compromesso possibile, capace di tenere insieme qualità e praticità senza rinunciare del tutto alla struttura originaria del tè.

Per maggiori informazioni: Accademia Ferri dal 1905