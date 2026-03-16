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lunedì 16 marzo 2026  | aggiornato alle 11:43 | 118003 articoli pubblicati

Unilever Food Solutions
Feudo Arancio
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per foodservice

Il blu bavarese cambia formato: Edelblu diventa cubetti per la cucina professionale

Edelblu Cubes di Bergader è un formato pratico e versatile per il foodservice. I cubetti da 6 mm garantiscono distribuzione uniforme, sapore e ottima resa, adattandosi a pizze gourmet o finger food caldi o freddi

di Redazione Italia a Tavola
 
16 marzo 2026 | 11:17

Il blu bavarese cambia formato: Edelblu diventa cubetti per la cucina professionale

Edelblu Cubes di Bergader è un formato pratico e versatile per il foodservice. I cubetti da 6 mm garantiscono distribuzione uniforme, sapore e ottima resa, adattandosi a pizze gourmet o finger food caldi o freddi

di Redazione Italia a Tavola
16 marzo 2026 | 11:17
 

Bergader, con oltre un secolo di tradizione casearia, ha sviluppato un formato per il foodservice di Edelblu Cubes, un prodotto versatile, pratico e ideale per arricchire ogni piatto con il gusto unico della classica ricetta erborinata bavarese Edelblu, che vanta quasi cento anni di storia. Concepiti per le esigenze specifiche di pizzerie, ristoranti e gastronomie, i cubetti Edelblu Cubes rappresentano una soluzione originale per preparazioni sia calde sia fredde, ottimizzando tempi, ingredienti e risultati estetici di alta qualità.

Tutta la versatilità di Edelblu Cubes, utilizzabile dalle pizze al finger food sfizioso
Tutta la versatilità di Edelblu Cubes, utilizzabile dalle pizze al finger food sfizioso

Formato da 500 g e cubetti da 6 mm per performance in cucina

I cubetti Edelblu Cubes, disponibili nel formato maxi da 500g, uniscono praticità e sapore autentico, garantendo performance eccellenti e riducendo al contempo gli sprechi. La misura da 6 mm dei cubetti è stata appositamente studiata per assicurare una distribuzione uniforme del formaggio, ideale per valorizzare ogni preparazione, dalle pizze gourmet alle insalate più sofisticate.

I cubetti Edelblu Cubes nel formato maxi da 500 g,
I cubetti Edelblu Cubes nel formato maxi da 500 g,
 

 «Il segmento foodservice si trova a rispondere a una domanda sempre crescente di prodotti di alta qualità, funzionali e pronti all’uso. Edelblu Cubes nasce proprio per incontrare queste esigenze e rendere semplice e immediato l’uso del formaggio erborinato in qualsiasi contesto, mantenendo intatti la consistenza e il gusto inimitabile anche ad alte temperature» spiega Diego Farinazzo, Direttore Marketing Italia. «Grazie alla loro versatilità, i cubetti Edelblu sono perfetti sia per creazioni classiche sia per interpretazioni moderne e sfiziose come finger food, torte salate e aperitivi gourmet».

Versatilità gastronomica per finger food e cucina professionale

Grazie alla loro consistenza cremosa e al sapore deciso, i cubetti sono un ingrediente ideale per torte salate e salatini, ripieni di pasta sfoglia o brisée e finger food che arricchiscono ogni aperitivo con il tocco elegante dell’erborinato. La loro capacità di mantenere sapore e consistenza anche durante la cottura li rende una scelta perfetta per la creazione di stuzzichini e piatti fantasiosi che arricchiscono il menu di ogni locale.

Tutte le referenze della linea Edelblu di Bergader
Tutte le referenze della linea Edelblu di Bergader

«Questo formato è stato progettato ascoltando le esigenze di chef e ristoratori, che oggi cercano ingredienti di qualità ma anche pratici, capaci di aggiungere un valore distintivo alle loro proposte»,  continua Farinazzo. «Bergader si distingue per un mix di saper fare artigianale dei mastri casari e di attenzione all’utilizzo innovativo dei prodotti, che ci permette di proporre formaggi adatti a ogni esigenza professionale e di supportare i nostri partner con soluzioni realmente versatili». 

Bergader Italia
Via Monte Baldo 14F 37062 Dossobuono (Vr)
Tel +39 045 8613411

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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