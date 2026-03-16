Your Food Tonic, Acetaia Sereni ridisegna la mixology con l'aceto balsamico

Dalla profonda tradizione modenese all’alta cucina contemporanea, l’Aceto Balsamico di Modena di Acetaia Sereni esprime versatilità, carattere e identità. Ben più di un semplice condimento per insalate, è un ingrediente capace di sorprendere con la sua profondità aromatica, la texture ricca e le infinite possibilità di abbinamento. Non solo in cucina, ma anche nei cocktail bar più esclusivi, con prodotti pensati per professionisti della mixology.
Non solo, quindi, grazie a chef ambassador come Raffaele Simeoli e Sebastiano Randieri, ma grazie anche a bartender come Andrea Panizzi, dello Scuro Cocktail bar. Cosa succede quando l’arte della mixology incontra l'eccellenza secolare di Acetaia Sereni? Nasce una collaborazione che ridefinisce i confini del gusto: Your Food Tonic.
Your Food Tonic: quando la mixology incontra Acetaia Sereni
Acetaia Sereni propone non semplici condimenti, ma Condimenti Agrodolci Bianchi capaci di elevare ogni sorso con acidità eleganti e profumi complessi. Quando il confine tra cucina e miscelazione si fa sottile, nascono progetti capaci di tracciare nuove rotte gustative.
È il caso della recente collaborazione tra Scuro Cocktail Bar, punto di riferimento per la drink list d’autore nel cuore di Bologna, e Acetaia Sereni, storica firma dell’oro nero di Modena. Il cuore del progetto è l'utilizzo dei "Your Food Tonic", la linea di Condimenti Agrodolci Bianchi di Sereni, reinterpretati come veri e propri "bitter naturali" e correttori di acidità complessi all'interno di tre signature cocktail inediti.
La Trilogia dell'Agrodolce
La proposta si articola su tre profili sensoriali distinti, dove l'elemento acetico non è solo un ingrediente, ma è protagonista.
Tess: umami profondo con Balsamico Bianco invecchiato in barrique
Tess è un cocktail che esplora il versante "savory" e umami. La nota floreale del Balsamico Bianco Invecchiato in barrique si intreccia con l’acidità del pomodoro e alla spinta nobile del Cognac, trovando una chiusura aromatica inaspettata nella soda alla foglia di fico.
Frames, freschezza elegante con Balsamico Mediterraneo e lampone
Frames, dove la freschezza è protagonista. Il Balsamico Mediterraneo, caratterizzato da note botaniche e balsamiche, funge da ponte tra la parte fruttata del lampone e il carattere secco e agrumato del Gin Tuono. Un drink di grande pulizia ed eleganza cromatica.
Underworld: agrumi e Limonceto® per un profilo complesso e stratificato
Underworld: agrumato, erbaceo e complesso. Protagonista è il Limonceto®, l'agrodolce con infuso di Limone di Sereni, che diventa il cuore pulsante di un cocktail che gioca tra erbe officinali e freschezza agrumata. Grazie alle note erbacee della Chartreuse Verte e il corpo del Gin Tuono, il risultato è un drink stratificato, lungo, dove la pungenza dell’agrume è domata dalla tecnica del cordial e del bitter all'arancia.
La nuova frontiera della Mixology Modenese
Questa partnership segna un punto di svolta per l'utilizzo del balsamico nel bicchiere: non più solo guarnizione o richiamo territoriale, ma ingrediente tecnico fondamentale.
La scelta di Scuro di affidarsi alle selezioni di Acetaia Sereni conferma una tendenza sempre più marcata nel fine-drinking: la ricerca di materie prime vive, capaci di regalare ai cocktail una dimensione gastronomica e una persistenza che solo i grandi invecchiamenti sanno offrire.
Via Villabianca 2871 41054 Marano Sul Panaro (Mo)
Lun-Ven 08:30-18.30; Sab 08:30-12:30