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lunedì 16 marzo 2026  | aggiornato alle 11:44 | 118003 articoli pubblicati

Feudo Arancio
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Feudo Arancio

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Your Food Tonic, Acetaia Sereni ridisegna la mixology con l'aceto balsamico

Your Food Tonic nasce dall’incontro tra Acetaia Sereni e Scuro Cocktail Bar di Bologna, dove l’Aceto Balsamico di Modena diventa protagonista nella mixology con 3 signature cocktail dai profili savory, freschi e agrumati

di Redazione Italia a Tavola
 
16 marzo 2026 | 11:12

Your Food Tonic, Acetaia Sereni ridisegna la mixology con l'aceto balsamico

Your Food Tonic nasce dall’incontro tra Acetaia Sereni e Scuro Cocktail Bar di Bologna, dove l’Aceto Balsamico di Modena diventa protagonista nella mixology con 3 signature cocktail dai profili savory, freschi e agrumati

di Redazione Italia a Tavola
16 marzo 2026 | 11:12
 

Dalla profonda tradizione modenese all’alta cucina contemporanea, l’Aceto Balsamico di Modena di Acetaia Sereni esprime versatilità, carattere e identità. Ben più di un semplice condimento per insalate, è un ingrediente capace di sorprendere con la sua profondità aromatica, la texture ricca e le infinite possibilità di abbinamento. Non solo in cucina, ma anche nei cocktail bar più esclusivi, con prodotti pensati per professionisti della mixology

Acetaia Sereni con la sua linea Condimenti Agrodolci Bianchi diventa un'ottima alleata del mondo della mixology
Acetaia Sereni con la sua linea Condimenti Agrodolci Bianchi diventa un'ottima alleata del mondo della mixology

Non solo, quindi, grazie a chef ambassador come Raffaele Simeoli e Sebastiano Randieri, ma grazie anche a bartender come Andrea Panizzi, dello Scuro Cocktail bar. Cosa succede quando l’arte della mixology incontra l'eccellenza secolare di Acetaia Sereni? Nasce una collaborazione che ridefinisce i confini del gusto: Your Food Tonic.

Your Food Tonic: quando la mixology incontra Acetaia Sereni

Acetaia Sereni propone non semplici condimenti, ma Condimenti Agrodolci Bianchi capaci di elevare ogni sorso con acidità eleganti e profumi complessi. Quando il confine tra cucina e miscelazione si fa sottile, nascono progetti capaci di tracciare nuove rotte gustative.

Andrea Panizzi, barman dello Scuro Cocktail Bar di Bologna
Andrea Panizzi, barman dello Scuro Cocktail Bar di Bologna

È il caso della recente collaborazione tra Scuro Cocktail Bar, punto di riferimento per la drink list d’autore nel cuore di Bologna, e Acetaia Sereni, storica firma dell’oro nero di Modena. Il cuore del progetto è l'utilizzo dei "Your Food Tonic", la linea di Condimenti Agrodolci Bianchi di Sereni, reinterpretati come veri e propri "bitter naturali" e correttori di acidità complessi all'interno di tre signature cocktail inediti.

La Trilogia dell'Agrodolce

La proposta si articola su tre profili sensoriali distinti, dove l'elemento acetico non è solo un ingrediente, ma è protagonista.

La linea di Condimenti Agrodolci Bianchi di Acetaia Sereni, Limonceto, Agrodolce Bianco e Mediterraneo
La linea di Condimenti Agrodolci Bianchi di Acetaia Sereni, Limonceto, Agrodolce Bianco e Mediterraneo

Tess: umami profondo con Balsamico Bianco invecchiato in barrique

Tess è un cocktail che esplora il versante "savory" e umami. La nota floreale del Balsamico Bianco Invecchiato in barrique si intreccia con l’acidità del pomodoro e alla spinta nobile del Cognac, trovando una chiusura aromatica inaspettata nella soda alla foglia di fico.

Frames, freschezza elegante con Balsamico Mediterraneo e lampone

Frames, dove la freschezza è protagonista. Il Balsamico Mediterraneo, caratterizzato da note botaniche e balsamiche, funge da ponte tra la parte fruttata del lampone e il carattere secco e agrumato del Gin Tuono. Un drink di grande pulizia ed eleganza cromatica.

Underworld: agrumi e Limonceto® per un profilo complesso e stratificato

Underworld: agrumato, erbaceo e complesso. Protagonista è il Limonceto®, l'agrodolce con infuso di Limone di Sereni, che diventa il cuore pulsante di un cocktail che gioca tra erbe officinali e freschezza agrumata. Grazie alle note erbacee della Chartreuse Verte e il corpo del Gin Tuono, il risultato è un drink stratificato, lungo, dove la pungenza dell’agrume è domata dalla tecnica del cordial e del bitter all'arancia.

La nuova frontiera della Mixology Modenese

Questa partnership segna un punto di svolta per l'utilizzo del balsamico nel bicchiere: non più solo guarnizione o richiamo territoriale, ma ingrediente tecnico fondamentale.

La scelta di Scuro di affidarsi alle selezioni di Acetaia Sereni conferma una tendenza sempre più marcata nel fine-drinking: la ricerca di materie prime vive, capaci di regalare ai cocktail una dimensione gastronomica e una persistenza che solo i grandi invecchiamenti sanno offrire.

Azienda Agricola Sereni Pier Luigi
Via Villabianca 2871 41054 Marano Sul Panaro (Mo)
Tel +39 059 705105
Lun-Ven 08:30-18.30; Sab 08:30-12:30

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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