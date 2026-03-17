Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 17 marzo 2026  | aggiornato alle 21:20 | 118048 articoli pubblicati

ROS
Unilever Food Solutions
ROS

tè in mixology

Il cocktail caldo con camomilla e vodka che cambia il modo di bere la sera

Il cocktail caldo Good Night de La Monastica unisce vodka allo zenzero, menta glaciale e infusione di erbe rilassanti. Servito in tazza come una tisana, rappresenta una nuova interpretazione della mixology serale

di Redazione Italia a Tavola
 
17 marzo 2026 | 19:37

Il cocktail caldo con camomilla e vodka che cambia il modo di bere la sera

Il cocktail caldo Good Night de La Monastica unisce vodka allo zenzero, menta glaciale e infusione di erbe rilassanti. Servito in tazza come una tisana, rappresenta una nuova interpretazione della mixology serale

di Redazione Italia a Tavola
17 marzo 2026 | 19:37
 

Non sempre il cocktail è sinonimo di festa o convivialità rumorosa. Esiste una dimensione più intima e lenta, dove il bere si trasforma in un rituale serale. Il progetto Infusioni alternative valorizza questa visione, proponendo preparazioni pensate per il benessere e il relax. All’interno de La Monastica, resort immerso nella quiete della provincia di Pistoia, nasce un’idea che interpreta perfettamente questo approccio: una bevanda calda, servita in tazza, capace di coniugare mixology e infusione. Come racconta Riccardo Candeloro, bar manager del resort: «siamo alla Monastica in un resort improntato sui relax e l'accoglienza dei nostri ospiti. Abbiamo diversi outlet all'interno dell'hotel, tra cui la spa, i ristoranti devoti e appunto il nostro bar».

Il cocktail caldo con camomilla e vodka che cambia il modo di bere la sera

Albino Ferri e Riccardo Candeloro

Good Night: il cocktail caldo a base di erbe rilassanti

In questo episodio della rubrica Infusioni Alternative di Accademia Ferri 1905, in collaborazione con Italia a Tavolaprotagonista è Good Night, una proposta che si distingue per la sua funzione e per il suo profilo sensoriale. «Il nome del cocktail è Good Night. Perché abbiamo fatto questa infusione a base di camomilla, verbena, melissa e rosa canina che favorisce il rilassamento e il riposo». Servito caldo come un tè, questo cocktail si inserisce perfettamente nel contesto di un resort votato al benessere, diventando parte integrante dell’esperienza.

Ingredienti e struttura aromatica del Good Night

La struttura del cocktail caldo si sviluppa su più livelli, creando un equilibrio armonico tra freschezza, dolcezza e calore: «Allora, partiamo con una vodka infusa allo zenzero, dopodiché ci mettiamo il nostro sciroppo di zucchero fatto con la menta glaciale nel nostro orto, che è una varietà un pochino più mentolata, un po' più fresca, rispetto alla menta classica. E alla fine aggiungiamo questa infusione calda a base di verbena, menta, camomilla e ribes». Il risultato è una bevanda calda dalla struttura aromatica avvolgente, in cui la freschezza balsamica si intreccia con una dolcezza misurata e una delicata componente speziata.

Mixology e ritualità: una nuova esperienza di consumo

Il valore distintivo di questa proposta risiede nella sua capacità di superare le categorie classiche. Non è solo un cocktail, una semplice tisana: è un punto d’incontro tra mixology, infusioni e ritualità. «E viene servito in tazza come una preparazione tradizionale, diciamo, di infusione, ma in realtà è un cocktail a tutti gli effetti». In questo contesto, il gesto del bere rallenta, si trasforma e si adatta al momento della giornata, offrendo un’esperienza coerente con l’atmosfera del luogo.

Scopri tutto sul tè

Per maggiori informazioni: Accademia Ferri dal 1905

© Riproduzione riservata STAMPA

 
cocktail drink mixology tuttote ferri 1905 La Monastica albino ferri Riccardo Candeloro
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Sagna
Bollicine in Villa
Per dell'Emilia Romagna
Molino Dallagiovanna
Sagna
Bollicine in Villa
Per dell'Emilia Romagna
Molino Dallagiovanna
Cinzano
Caviar Import

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026