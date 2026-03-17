Il cocktail caldo con camomilla e vodka che cambia il modo di bere la sera

Non sempre il cocktail è sinonimo di festa o convivialità rumorosa. Esiste una dimensione più intima e lenta, dove il bere si trasforma in un rituale serale. Il progetto Infusioni alternative valorizza questa visione, proponendo preparazioni pensate per il benessere e il relax. All’interno de La Monastica, resort immerso nella quiete della provincia di Pistoia, nasce un’idea che interpreta perfettamente questo approccio: una bevanda calda, servita in tazza, capace di coniugare mixology e infusione. Come racconta Riccardo Candeloro, bar manager del resort: «siamo alla Monastica in un resort improntato sui relax e l'accoglienza dei nostri ospiti. Abbiamo diversi outlet all'interno dell'hotel, tra cui la spa, i ristoranti devoti e appunto il nostro bar».

Albino Ferri e Riccardo Candeloro

Good Night: il cocktail caldo a base di erbe rilassanti

In questo episodio della rubrica Infusioni Alternative di Accademia Ferri 1905, in collaborazione con Italia a Tavola, protagonista è Good Night, una proposta che si distingue per la sua funzione e per il suo profilo sensoriale. «Il nome del cocktail è Good Night. Perché abbiamo fatto questa infusione a base di camomilla, verbena, melissa e rosa canina che favorisce il rilassamento e il riposo». Servito caldo come un tè, questo cocktail si inserisce perfettamente nel contesto di un resort votato al benessere, diventando parte integrante dell’esperienza.

Ingredienti e struttura aromatica del Good Night

La struttura del cocktail caldo si sviluppa su più livelli, creando un equilibrio armonico tra freschezza, dolcezza e calore: «Allora, partiamo con una vodka infusa allo zenzero, dopodiché ci mettiamo il nostro sciroppo di zucchero fatto con la menta glaciale nel nostro orto, che è una varietà un pochino più mentolata, un po' più fresca, rispetto alla menta classica. E alla fine aggiungiamo questa infusione calda a base di verbena, menta, camomilla e ribes». Il risultato è una bevanda calda dalla struttura aromatica avvolgente, in cui la freschezza balsamica si intreccia con una dolcezza misurata e una delicata componente speziata.

Il cocktail Good Night 1/3 L'infusione prima della preparazione del cocktail Good Night 2/3 Verbena, menta, camomilla e ribes per l'infusione del cocktail Good Night 3/3 Previous Next

Mixology e ritualità: una nuova esperienza di consumo

Il valore distintivo di questa proposta risiede nella sua capacità di superare le categorie classiche. Non è solo un cocktail, né una semplice tisana: è un punto d’incontro tra mixology, infusioni e ritualità. «E viene servito in tazza come una preparazione tradizionale, diciamo, di infusione, ma in realtà è un cocktail a tutti gli effetti». In questo contesto, il gesto del bere rallenta, si trasforma e si adatta al momento della giornata, offrendo un’esperienza coerente con l’atmosfera del luogo.

Per maggiori informazioni: Accademia Ferri dal 1905