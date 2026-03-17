Pizza e pinsa senza glutine: impasti pronti e farine per l’Horeca

Il costante aumento delle diagnosi di celiachia degli ultimi anni, unito alla crescente diffusione delle patologie glutine-correlate, rende l’offerta senza glutine nel fuoricasa una scelta imprescindibile; rispondendo ad una domanda in forte crescita rappresenta inoltre una concreta opportunità per i ristoratori per ampliare la clientela.

La nuova base pizza senza glutine di Schär Foodservice

Nell’ambito pizza, pinsa e focacce, simboli della tradizione culinaria italiana, è fondamentale coniugare gusto e sicurezza con versatilità e creatività in cucina. Per questo Schär Foodservice, la divisione del Gruppo Dr. Schär dedicata al canale horeca, propone diverse soluzioni - anche senza lattosio - dalle basi pronte agli impasti surgelati.

Basi pronte senza glutine: praticità, sicurezza e lunga conservazione

La Pizza Base da 170g è ideale per i primi approcci al gluten-free: un impasto steso, precotto e surgelato, in teglia anticontaminazione e con una shelf life di 12 mesi. Dopo pochi minuti a temperatura ambiente può essere farcita e infornata direttamente nella sua teglia, anche nello stesso forno delle pizze con glutine (escludendo la funzione ventilato). Da aprile sarà inoltre disponibile anche in un formato più grande.

La Base Pinsa da 200g, caratterizzata da un impasto leggero, è l'ideale per pinse leggere e inclusive, ma ugualmente gustose

La Pinsa Base da 200g interpreta la versione più trendy della pizza gluten-free: caratterizzata da un impasto leggero, preparato con pasta madre di grano saraceno lievitato per 24 ore, ha una shelf life di 14 mesi. Facile e veloce da preparare, basta seguire le istruzioni di preparazione per scongelarla e cuocerla in pochi minuti.

Impasti e farine professionali per la massima creatività in cucina

Per chi desidera esprimere la propria creatività c’è l’Impasto Pizza da 250g, con una shelf life di 10 mesi, ideale per realizzare pizze classiche, napoletane o dolci, oltre che snack salati. Sul sito di Schär Foodservice si possono trovare utili tutorial video e sfiziose ricette.

L'impasto Pizza da 250g, ideale per pizze classiche e napoletane, si completa bene con la speciale farina di riso da spolvero

La Farina di Riso da 5 kg, invece, è ideale come farina da spolvero per escludere il rischio di contaminazione aerea. Chi desidera una soluzione pronta non frozen può trovare nella Focaccia al Rosmarino (200g - 3 pz/cf) la scelta ideale.