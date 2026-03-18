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mercoledì 18 marzo 2026  | aggiornato alle 17:46 | 118063 articoli pubblicati

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Feudo Arancio
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La Colomba pasquale di Giusti con Aceto Balsamico di Modena Igp

Acetaia Giusti presenta la Colomba con Aceto Balsamico di Modena Igp. Morbida e fragrante grazie al lievito madre ottantenne, è completata da uvette al balsamico, crema aromatica e copertura di cioccolato fondente

di Redazione Italia a Tavola
 
18 marzo 2026 | 16:05

La Colomba pasquale di Giusti con Aceto Balsamico di Modena Igp

Acetaia Giusti presenta la Colomba con Aceto Balsamico di Modena Igp. Morbida e fragrante grazie al lievito madre ottantenne, è completata da uvette al balsamico, crema aromatica e copertura di cioccolato fondente

di Redazione Italia a Tavola
18 marzo 2026 | 16:05
 

Acetaia Giusti, la più antica acetaia di Modena attiva dal 1605, presenta una versione esclusiva della Colomba pasquale. Questo dolce unisce morbidezza, fragranza e sapori inediti, esaltando le caratteristiche del celebre Aceto Balsamico di Modena Igp 3 Medaglie d’Oro. La Colomba Giusti deve la sua leggerezza all’uso di un lievito madre di oltre ottant’anni, che garantisce una consistenza soffice e fragrante. L’inserimento del balsamico conferisce note aromatiche complesse, rendendo il dolce originale e riconoscibile.

La Colomba pasquale di Giusti con Aceto Balsamico di Modena Igp

La Colomba pasquale firmata Aceto Balsamico di Modena Igp

Aromi e sapori distintivi

L’uso del 3 Medaglie d’Oro Giusti regala sentori di confettura di prugne, frutti rossi, miele e vaniglia, grazie all’affinamento in barrique di rovere. Le uvette macerate nello stesso balsamico aggiungono un tocco unico, completato da una crema aromatica che intensifica la fragranza. La copertura di cioccolato fondente bilancia perfettamente la nota agrodolce.

Disponibilità e punti vendita

Il dolce è acquistabile sull’e-commerce ufficiale di Acetaia Giusti, nelle boutique di Milano, Modena, Bologna e Firenze, e nei principali negozi di specialità gastronomiche, al prezzo di 39€. «La nostra idea - spiega Claudio Stefani, Ceo di Acetaia Giusti - è stata quella di sperimentare nuove combinazioni che esaltino la versatilità del Balsamico di Modena. Con questa Colomba vogliamo offrire un’esperienza di gusto unica, capace di unire la tradizione dei grandi lievitati con l’intensità aromatica del nostro Balsamico».

Acetaia Giusti
Str. delle Quattro Ville, 52 41123 Modena
Tel +39 059 840135

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Colomba pasquale Acetaia Giusti Aceto Balsamico di Modena IGP pasqua
 
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