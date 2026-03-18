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mercoledì 18 marzo 2026  | aggiornato alle 21:42 | 118069 articoli pubblicati

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Feudo Arancio
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bilancio

Culatello di Zibello Dop, crescono produzione e fatturato nel 2025

Nel 2025 il Culatello di Zibello Dop registra un aumento della produzione del 12% e un fatturato al consumo di 24 milioni di euro. Il Consorzio punta a consolidare il mercato interno e a rilanciare l’export

di Redazione Italia a Tavola
 
18 marzo 2026 | 19:42

Culatello di Zibello Dop, crescono produzione e fatturato nel 2025

Nel 2025 il Culatello di Zibello Dop registra un aumento della produzione del 12% e un fatturato al consumo di 24 milioni di euro. Il Consorzio punta a consolidare il mercato interno e a rilanciare l’export

di Redazione Italia a Tavola
18 marzo 2026 | 19:42
 

Il Consorzio di Tutela del Culatello di Zibello Dop ha chiuso il 2025 con numeri in crescita, registrando un aumento del 12% della produzione e un fatturato al consumo di 24 milioni di euro, sfiorando così il record del 2022. L’ente raccoglie tutte le 20 aziende produttrici della Dop, con 82.570 culatelli sigillati contro i 73.550 del 2024.

Culatello di Zibello Dop, crescono produzione e fatturato nel 2025

Culatello di Zibello Dop 2025, crescita del 12% nella produzione

Mercato interno: affettato e vaschette guidano la domanda

I chilogrammi certificati destinati al Culatello di Zibello sono stati 330mila, con un valore alla produzione di 12,5 milioni di euro. Il fatturato al consumo, cresciuto dai 18,5 milioni del 2024 a 24 milioni, riflette stabilità e fiducia da parte del mercato. «Nonostante il prezzo della materia prima sia rimasto elevato, sfiorando i 6 euro al chilo, abbiamo registrato maggiore disponibilità e un mercato più stabile - spiega Romeo Gualerzi, presidente del Consorzio -. I numeri costanti dell’affettato hanno garantito ai consorziati la possibilità di incrementare la produzione». Nel 2025 il Consorzio ha immesso sul mercato 1,06 milioni di vaschette, in linea con l’anno precedente, destinando 34.392 culatelli al preaffettato, pari al 41,5% del volume totale, con un fatturato derivante superiore ai 12 milioni di euro.

Export e mercati esteri: sfide tra peste suina e nuove opportunità

Le prospettive per il 2026 riguardano soprattutto l’internazionalizzazione, con l’export che rappresenta attualmente il 25% della produzione. Mercati come Giappone e Cina restano inaccessibili a causa della peste suina africana, nonostante gli allevamenti scelti per la Dop non abbiano registrato casi negli ultimi due anni. «La massiccia presenza di cinghiali sul territorio parmense continua a essere un ostacolo che va risolto per aprirsi nuovamente ai mercati di riferimento», aggiunge Gualerzi.

Culatello di Zibello Dop, crescono produzione e fatturato nel 2025

Romeo Gualerzi, presidente del Consorzio di Tutela del Culatello di Zibello Dop

Tra i mercati esteri più rilevanti figurano i Paesi UE, in primis Francia e Germania, insieme alla Svizzera, che costituiscono l’88% dell’export. Cresce anche il Nord America, con Canada e Stati Uniti al 6% complessivo. Sul fronte della distribuzione, il normal trade mantiene la quota principale con il 60%, mentre la grande distribuzione organizzata copre il restante 40%.

Consorzio di Tutela del Culatello di Zibello Dop
Piazza Garibaldi 34 43016 Polesine Zibello (Pr)
Tel +39 0524 99131

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Culatello Zibello Dop produzione fatturato export mercato preaffettato normal trade GDORomeo Gualerzi
 
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