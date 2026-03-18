Sempre meno personale in cucina: la risposta arriva dagli impasti pronti

Le richieste dei clienti sono sempre più particolari e variegate; il personale è sempre più difficile da reperire; il rischio di scarto di cibo è molto alto. Dinamiche che inevitabilmente incidono sul food cost delle attività di ristorazione. Una situazione a cui Molino Spadoni, lo specialista delle farine e miscele per i professionisti dell’arte bianca, risponde con una serie di prodotti gelo altamente innovativi e performanti. A partire dalle Palline surgelate per pizza e piadina. Nove referenze in grado di soddisfare le più diverse esigenze dei professionisti di settore, che possono così ampliare la propria offerta con semplicità e la garanzia di risultati eccellenti.

Le Palline surgelate per pizza e piadina, in grado di soddisfare le più diverse esigenze del food service

Le Palline surgelate per pizza e piadina, in grado di soddisfare le più diverse esigenze del food service

Palline surgelate per pizza e piadina: praticità e qualità professionale

Si va dall’Impasto Classico in cinque diversi formati - da 210 a 650 g - all’Impasto al Farro Integrale, fino a quello con 7 Cereali. Entrambi da 250 g. A questi prodotti, realizzati con Pasta Madre, si affiancano l’Impasto Senza Glutine da 250 g e l’Impasto per Piadina da 200 g. Per utilizzarli basta estrarli dal congelatore e lasciarli scongelare e lievitare in frigo o, per velocizzare, a temperatura ambiente. In particolare la lievitazione controllata in frigo, che può andare dalle 24 alle 72 ore a seconda del livello di lievitazione che si desidera, consente di gestire gli impasti in base alle necessità e ridurre gli sprechi.

La Basipizza di Molino Spadoni, anche in versione margherita già condita

La Basipizza di Molino Spadoni, anche in versione margherita già condita

Panificati surgelati e basi pronte: ridurre i passaggi in cucina

E se si vuole eliminare anche la fase di stesura, sono disponibili anche una serie di panificati surgelati: dal pane senza sale alle ciabattine con diverse tipologie di impasto fino alle chicche di ciabatta, anche al riso nerone.

Con le Palline surgelate di Molino Spadoni si possono realizzare anche gustose piadine

Con le Palline surgelate di Molino Spadoni si possono realizzare anche gustose piadine

La linea di PanPinsa, sette diverse schiacciatine cotte e pretagliate pronte da farcire, le Basipizza alla Pala tonde o rettangolari, disponibili anche nella versione margherita già condita, e le Pinse Surgelate Precotte di diverse dimensioni, oltre alle Focacce Soffici.

Ultima novità, la Schiacciata alla Toscana, realizzata con biga e lievito madre fresco e farina macinata a pietra tipo “1”, pronta in soli 12-14 minuti e perfetta al naturale o come panino gourmet.

Gran Pinsa e Gran Pizza: proposta pronta per l’uso e adatta al retail

Fronte ambient, la Gran Pinsa alla Romana e la Gran Pizza alla Napoletana, con biga e lievito madre fresco, una lievitazione di oltre 48 ore e stese a mano. Pronte da scaldare e condire e disponibili anche per il consumatore finale.