Sempre meno personale in cucina: la risposta arriva dagli impasti pronti

Le richieste dei clienti sono sempre più particolari e variegate; il personale è sempre più difficile da reperire; il rischio di scarto di cibo è molto alto. Dinamiche che inevitabilmente incidono sul food cost delle attività di ristorazione. Una situazione a cui Molino Spadoni, lo specialista delle farine e miscele per i professionisti dell’arte bianca, risponde con una serie di prodotti gelo altamente innovativi e performanti. A partire dalle Palline surgelate per pizza e piadina. Nove referenze in grado di soddisfare le più diverse esigenze dei professionisti di settore, che possono così ampliare la propria offerta con semplicità e la garanzia di risultati eccellenti.
Palline surgelate per pizza e piadina: praticità e qualità professionale
Si va dall’Impasto Classico in cinque diversi formati - da 210 a 650 g - all’Impasto al Farro Integrale, fino a quello con 7 Cereali. Entrambi da 250 g. A questi prodotti, realizzati con Pasta Madre, si affiancano l’Impasto Senza Glutine da 250 g e l’Impasto per Piadina da 200 g. Per utilizzarli basta estrarli dal congelatore e lasciarli scongelare e lievitare in frigo o, per velocizzare, a temperatura ambiente. In particolare la lievitazione controllata in frigo, che può andare dalle 24 alle 72 ore a seconda del livello di lievitazione che si desidera, consente di gestire gli impasti in base alle necessità e ridurre gli sprechi.
Panificati surgelati e basi pronte: ridurre i passaggi in cucina
E se si vuole eliminare anche la fase di stesura, sono disponibili anche una serie di panificati surgelati: dal pane senza sale alle ciabattine con diverse tipologie di impasto fino alle chicche di ciabatta, anche al riso nerone.
La linea di PanPinsa, sette diverse schiacciatine cotte e pretagliate pronte da farcire, le Basipizza alla Pala tonde o rettangolari, disponibili anche nella versione margherita già condita, e le Pinse Surgelate Precotte di diverse dimensioni, oltre alle Focacce Soffici.
Ultima novità, la Schiacciata alla Toscana, realizzata con biga e lievito madre fresco e farina macinata a pietra tipo “1”, pronta in soli 12-14 minuti e perfetta al naturale o come panino gourmet.
Gran Pinsa e Gran Pizza: proposta pronta per l’uso e adatta al retail
Fronte ambient, la Gran Pinsa alla Romana e la Gran Pizza alla Napoletana, con biga e lievito madre fresco, una lievitazione di oltre 48 ore e stese a mano. Pronte da scaldare e condire e disponibili anche per il consumatore finale.
Via Ravegnana 746 48010 Coccolia (Ra)