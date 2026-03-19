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giovedì 19 marzo 2026  | aggiornato alle 21:07 | 118099 articoli pubblicati

Feudo Arancio
ROS
Feudo Arancio

mordiQUA®

Base pizza mordiQUA® per l'Horeca: croccante fuori e soffice dentro

La base per pizza e focaccia mordiQUA® di Molino Dallagiovanna nasce per il settore Horeca. Croccante fuori e leggera dentro, unisce praticità e qualità, riduce sprechi e semplifica il lavoro senza rinunciare al gusto

di Redazione Italia a Tavola
 
19 marzo 2026 | 19:30

Base pizza mordiQUA® per l'Horeca: croccante fuori e soffice dentro

La base per pizza e focaccia mordiQUA® di Molino Dallagiovanna nasce per il settore Horeca. Croccante fuori e leggera dentro, unisce praticità e qualità, riduce sprechi e semplifica il lavoro senza rinunciare al gusto

di Redazione Italia a Tavola
19 marzo 2026 | 19:30
 

Dallagiovanna Holding, propone sul mercato mordiQUA®, la base pronta per pizza e focaccia progettata per rispondere alle esigenze del settore Horeca con una soluzione pratica e qualitativamente affidabile. Il prodotto è stato concepito per semplificare la gestione del lavoro in cucina senza ridurre il valore gastronomico della proposta finale.

La base pronta per pizza mordiQUA® di Molino Dallagiovanna
La base pronta per pizza mordiQUA® di Molino Dallagiovanna

Qualità e struttura della base pizza mordiQUA®

La base mordiQUA® si caratterizza per una texture distintiva, capace di risultare croccante all’esterno e leggera e scioglievole all’interno. Questa combinazione consente di valorizzare sia farciture semplici sia interpretazioni più elaborate, adattandosi ai diversi modelli di servizio della ristorazione moderna.

L'interno di mordiQUA®, la base capace di risultare croccante all’esterno e leggera e scioglievole dentro
L'interno di mordiQUA®, la base capace di risultare croccante all’esterno e leggera e scioglievole dentro

Il prodotto può essere utilizzato con condimenti essenziali, come olio extravergine di oliva e sale, oppure integrato in preparazioni più complesse. La versatilità della struttura lo rende adatto sia al servizio veloce sia al contesto della ristorazione à la carte, offrendo un equilibrio tra praticità operativa e qualità sensoriale.

Ingredienti e processo produttivo

La qualità di mordiQUA® deriva da una ricetta essenziale e accurata che comprende olio extravergine di oliva, acqua, sale iodato, Lievito Madre e farine Molino Dallagiovanna ottenute da grano lavato e macinato lentamente a freddo.

Questo approccio produttivo contribuisce a garantire costanza qualitativa, profilo aromatico pulito e maggiore controllo delle caratteristiche dell’impasto. La presenza del lievito madre favorisce una lievitazione naturale, migliorando la digeribilità e la complessità aromatica della base.

Tecnologia e artigianalità nella produzione

Il processo produttivo integra tecnologia industriale e lavorazione quasi artigianale. Le tecniche di produzione assicurano uniformità, sicurezza alimentare e ripetibilità del risultato, mentre la formatura delle singole basi preserva un aspetto manuale riconoscibile.

Con mordiQUA® pinse e pizze gourmet con una preparazione molto semplice
Con mordiQUA® pinse e pizze gourmet con una preparazione molto semplice

Questo equilibrio consente di mantenere standard elevati anche nei contesti ad alta produttività, dove la velocità di servizio rappresenta un elemento strategico.

La gamma: Classica, Multicereale e mordiQUA Black

La linea include le versioni Classica e Multicereale, pensate per differenti esigenze di menu e profili nutrizionali. La proposta si arricchisce con mordiQUA Black, realizzata con Blackery®, miscela di farina e cacao sviluppata da Molino Dallagiovanna.

Questa variante presenta un colore nero intenso e un profilo gustativo che richiama lenote del cacao, offrendo una base adatta sia a interpretazioni salate sia a proposte dolci, ampliando le possibilità creative degli operatori della ristorazione.  La linea mordiQUA® rappresenta una soluzione contemporanea per il foodservice, unendo praticità operativa, ricerca sulla materia prima e flessibilità gastronomica.

Dallagiovanna Holding
Località Pilastro 2 29010 Grabbiano Trebbiense (Pc)
Tel +39 0523 353776

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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