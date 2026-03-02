Menu Apri login
24° Concorso

Sol d’Oro 2026: la Puglia guida il medagliere del concorso internazionale dell’olio evo

A SOL Expo Veronafiere sono stati annunciati i vincitori del 24° Concorso Sol d’Oro Emisfero Nord: la Puglia si conferma al vertice tra le regioni italiane, mentre la Spagna domina il medagliere tra gli stati esteri

di Redazione Italia a Tavola
 
02 marzo 2026 | 14:54

Durante SOL Expo, a Veronafiere, sono stati svelati i vincitori del 24° Concorso Sol d’Oro Emisfero Nord. La selezione ha coinvolto 315 campioni di olio provenienti da Italia, Spagna, Turchia, Slovenia, Portogallo, Libano, Giordania, Croazia e Grecia, esaminati in blind tasting da un panel internazionale di 15 maestri assaggiatori. I riconoscimenti Sol d’Oro, d’Argento e di Bronzo hanno premiato le migliori interpretazioni nelle categorie Extravergine - articolata in Fruttato Leggero, Medio e Intenso - Dop, Monovarietale e Biologico, oltre ai premi per Absolute Beginners e Big Producers.

SOL Expo Veronafiere premia i migliori oli extravergine del Nord emisfero

Qualità e know-how in crescita secondo la giuria

«Anche quest’anno abbiamo assaggiato oli di ottima qualità, con grandi profili olfattivi e gustativi - ha commentato Marino Giorgetti, panel leader della giuria -. Da tempo riscontriamo un know how crescente da parte dei produttori, che di anno in anno affinano la capacità di gestire e governare l’incertezza che caratterizza le campagne oleicole, riservandoci assaggi davvero sorprendenti».

Oli premiati da Italia, Spagna e Slovenia

La giuria 2026 ha visto affiancare Giorgetti da esperti italiani come Giulio Scatolini, Giuseppe Giordano, Fulvio Genovese, Simone De Nicola, Gianfranco De Felici, Annalisa Valetti, Gianpaolo Fasoli, e dai giudici internazionali Milena Bucar Miklavcic (Slovenia), Miciyo Yamada (Giappone), Lourdes Gonzalez Koc (Perù), Na Xie (Cina), Josè Mingo Marinetti (Cile), Brigida Jimenez Herrera (Spagna) e Ana Carrilho (Portogallo).

Podio e medagliere: Italia e Spagna in testa

Analizzando il complesso degli attestati, inclusi gli oli segnalati con Gran Menzione, la Puglia guida la classifica italiana con 21 riconoscimenti, seguita da Lazio con 15 e Sicilia con 11. Tra gli Stati esteri, la Spagna primeggia con 21 referenze. Da segnalare la Slovenia, che per la prima volta sale due volte sul podio nelle categorie Extravergine Fruttato Leggero e Absolute Beginners. Concentrandosi sugli oli premiati con medaglia, Lazio e Puglia emergono entrambe con 7 medaglie ciascuna, confermando la loro costante rilevanza nel panorama oleicolo nazionale. Ecco, di seguito, i premiati in tutte le categorie:

