Sol d’Oro 2026: la Puglia guida il medagliere del concorso internazionale dell’olio evo

Durante SOL Expo, a Veronafiere, sono stati svelati i vincitori del 24° Concorso Sol d’Oro Emisfero Nord. La selezione ha coinvolto 315 campioni di olio provenienti da Italia, Spagna, Turchia, Slovenia, Portogallo, Libano, Giordania, Croazia e Grecia, esaminati in blind tasting da un panel internazionale di 15 maestri assaggiatori. I riconoscimenti Sol d’Oro, d’Argento e di Bronzo hanno premiato le migliori interpretazioni nelle categorie Extravergine - articolata in Fruttato Leggero, Medio e Intenso - Dop, Monovarietale e Biologico, oltre ai premi per Absolute Beginners e Big Producers.

SOL Expo Veronafiere premia i migliori oli extravergine del Nord emisfero

Qualità e know-how in crescita secondo la giuria

«Anche quest’anno abbiamo assaggiato oli di ottima qualità, con grandi profili olfattivi e gustativi - ha commentato Marino Giorgetti, panel leader della giuria -. Da tempo riscontriamo un know how crescente da parte dei produttori, che di anno in anno affinano la capacità di gestire e governare l’incertezza che caratterizza le campagne oleicole, riservandoci assaggi davvero sorprendenti».

Oli premiati da Italia, Spagna e Slovenia

La giuria 2026 ha visto affiancare Giorgetti da esperti italiani come Giulio Scatolini, Giuseppe Giordano, Fulvio Genovese, Simone De Nicola, Gianfranco De Felici, Annalisa Valetti, Gianpaolo Fasoli, e dai giudici internazionali Milena Bucar Miklavcic (Slovenia), Miciyo Yamada (Giappone), Lourdes Gonzalez Koc (Perù), Na Xie (Cina), Josè Mingo Marinetti (Cile), Brigida Jimenez Herrera (Spagna) e Ana Carrilho (Portogallo).

Podio e medagliere: Italia e Spagna in testa

Analizzando il complesso degli attestati, inclusi gli oli segnalati con Gran Menzione, la Puglia guida la classifica italiana con 21 riconoscimenti, seguita da Lazio con 15 e Sicilia con 11. Tra gli Stati esteri, la Spagna primeggia con 21 referenze. Da segnalare la Slovenia, che per la prima volta sale due volte sul podio nelle categorie Extravergine Fruttato Leggero e Absolute Beginners. Concentrandosi sugli oli premiati con medaglia, Lazio e Puglia emergono entrambe con 7 medaglie ciascuna, confermando la loro costante rilevanza nel panorama oleicolo nazionale. Ecco, di seguito, i premiati in tutte le categorie:

Categoria Extravergine Fruttato Leggero OLIVE OIL MORGAN Slovenia Morgan Blend Sol d'Oro MARSICANI NICOLANGELO Campania, Salerno Alter Ego Sol d'Argento AZIENDA AGRICOLA DONATO CONSERVA Puglia, Bari Mimì Sol di Bronzo

Categoria Extravergine Fruttato Medio CETRONE ALFREDO AZIENDA AGRICOLA Lazio, Latina Olio Evo Cetrone Novolio Sol d'Oro AZIENDA AGRICOLA TOMMASO MASCIANTONIO Abruzzo, Chieti L'Olio Sol d'Argento SABINO LEONE Puglia, Bari La M'nenn Sol di Bronzo

Categoria Extravergine Fruttato Intenso OILIVIS S.R.L. Puglia, Foggia Garmonia Sol d'Oro TENUTE LIBRANDI Calabria, Cosenza Monocultivar Nocellara del Belice Sol d'Argento QUATTROCIOCCHI AMERICO Lazio, Frosinone Olivastro Sol di Bronzo

Categoria Absolute Beginners DI GIROLAMO MASSIMILIANO Lazio, Latina Olio Extravergine di Oliva Sol d'Oro AZIENDA AGRICOLA AŽMAN Slovenia Ažman Couvee Sol d'Argento COSTANTINI MICHELE Lazio, Latina Olio La Macèra Sol di Bronzo

Categoria Dop QUATTROCIOCCHI AMERICO Lazio, Frosinone Olio di Roma IGP Sol d'Oro AZIENDA AGRICOLA DONATO CONSERVA Puglia, Bari Mimì Ogliarola Dop Sol d'Argento AZIENDA AGRICOLA TOMMASO MASCIANTONIO Abruzzo, Chieti Trappeto di Caprafico Sol di Bronzo

Categoria Biologico QUATTROCIOCCHI AMERICO Lazio, Frosinone Classico Sol d'Oro MICELI AND SENSAT Sicilia, Palermo U’Ciuri Sol d'Argento INTINI Puglia, Taranto BIO Sol di Bronzo

Categoria Monovarietale AZIENDA AGRICOLA CAPUTO MARIA Puglia, Bari Gran Pregio Bio Coratina Sol d'Oro QUATTROCIOCCHI AMERICO Lazio, Frosinone Superbo Sol d'Argento SABINO LEONE Puglia, Bari La Guapp' Sol di Bronzo

Categoria Big Producers Extravergine MELISSA KIKIZAS S.A. Greece Terra Creta PDO Kolymvari Targa d'Oro GOYA EN ESPAÑA S.A.U Spain GOYA® Premium Unico Targa d'Argento ACEITES ORO BAILEN GALGON 99 SLU Spain Oro Bailen Picual Targa di Bronzo

Categoria Big Producers Monovarietale MONINI SPA Puglia, Perugia Monocultivar Coratina Bio Targa d'Oro OLEICOLA JAEN S.A. Spain Don Remigio Targa d'Argento MOLINO DEL GENIL Spain Molino del Genil Picual Targa di Bronzo