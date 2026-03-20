Ferrero entra nel mercato degli snack proteici: acquisita la brasiliana Bold Snacks

Il gruppo Ferrero amplia la propria strategia internazionale con l’acquisizione di Bold Snacks, realtà brasiliana attiva nel segmento degli snack proteici premium. L’operazione segna un passaggio rilevante per il posizionamento dell’azienda nel comparto Better-for-You, quella categoria di prodotti di largo consumo pensati per essere "migliori" per la salute del consumatore rispetto alle alternative tradizionali, sempre più centrale nelle scelte globali.

Ferrero si allarga nel mercato delle battette proteiche con l'acquisizione della brasiliana Bold Snacks

Fondata nel 2018, Bold Snacks ha costruito la propria crescita su un modello digitale efficace e su un’offerta distintiva di barrette proteiche e prodotti ad alto contenuto nutrizionale. Negli ultimi anni, l’azienda ha ampliato il proprio portafoglio introducendo anche proteine del siero di latte, consolidando la presenza nel mercato brasiliano.

Strategia Ferrero: espansione nel segmento Better-for-You

«Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Bold Snacks in Ferrero, segnando così il nostro primo ingresso nel segmento dei prodotti Better-for-You in Sud America», ha dichiarato Daniel Martinez Carretero, direttore finanziario di Ferrero. «Bold Snacks è un marchio esclusivo con un forte dinamismo in Brasile e l’operazione rafforza ulteriormente la nostra presenza in questo settore, sostenendo al contempo il continuo sviluppo del nostro portafoglio nelle principali aree geografiche».

Bold Snacks è leader nel mercato sudamericano nel settore barrette proteiche ad alto valore nutrizionale

L’accordo prevede l’integrazione della sede produttiva di Divinópolis, nello Stato di Minas Gerais, e l’ingresso di circa 300 dipendenti all’interno di Ferrero Brasile. Un’operazione che consolida ulteriormente la presenza industriale del gruppo nel Paese. «Entrare a far parte di Ferrero rappresenta un’opportunità straordinaria per la nostra azienda e per i nostri dipendenti», ha dichiarato Gabriel Ferreira, fondatore e amministratore delegato di Bold Snacks.

«Essere riconosciuti da un leader mondiale nel settore alimentare - continua Ferreira -, che vanta una solida esperienza nella creazione e nella promozione di marchi iconici, ci offre un’opportunità unica per accelerare la nostra crescita e contribuire a far conoscere Bold Snacks a un numero di consumatori mai raggiunto prima».

Portafoglio globale e crescita degli snack salutari

Con questa acquisizione, Ferrero rafforza un portafoglio già articolato nel segmento Better-for-You, che include marchi come Eat Natural, FULFIL e della statunitense Power Crunch. In Brasile, il gruppo opera anche attraverso Dori Alimentos, con una presenza consolidata in termini produttivi e occupazionali. L'operazione rafforza ulteriormente la presenza internazionale del gruppo, che ad oggi conta 36 stabilimenti e 50 mila dipendenti, con un fatturato consolidato di 19,3 miliardi di euro.