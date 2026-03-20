Grana Padano rilancia Love: energia, sport e benessere nella nuova comunicazione

Love non è soltanto una parola, ma rappresenta un vero e proprio posizionamento strategico. Il concetto si traduce in una scelta precisa che richiama il valore del benessere quotidiano, dell’attenzione verso sé stessi e verso gli altri. Questo elemento distintivo diventa il fulcro della nuova comunicazione di Grana Padano, rafforzando il legame tra prodotto, stile di vita e alimentazione consapevole.

Grana Padano Love, la nuova campagna di comunicazione incentrata sul benessere quotidiano

Grana Padano Love, la nuova campagna di comunicazione incentrata sul benessere quotidiano

Già presente nella campagna legata ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, Love evolve oggi in un autentico Love brand, integrandosi con la storica losanga e consolidando un’identità riconoscibile e coerente. La nuova campagna, on air dal 22 marzo 2026, si inserisce in un percorso di comunicazione strutturato e continuativo.

Sport, equilibrio e alimentazione: il valore del Grana Padano

Il nuovo spot racconta una dimensione autentica del benessere attraverso lo sport, mettendo al centro non la performance, ma l’esperienza personale. Il movimento diventa espressione di equilibrio e cura di sé, rappresentato attraverso persone reali di tutte le età.

Il claim della nuova campagna Love di Grana Padano

Il claim della nuova campagna Love di Grana Padano

I valori universali dello sport - determinazione, costanza e superamento dei limiti - trovano nel Grana Padano Dop un alleato naturale. Il prodotto si distingue per le sue caratteristiche nutrizionali: ricco di calcio e proteine, con meno grassi e naturalmente privo di lattosio, rappresenta un elemento importante all’interno di una alimentazione equilibrata. Questo approccio rafforza il posizionamento del brand come simbolo di energia positiva e presenza concreta nella quotidianità, contribuendo a diffondere un’idea di benessere accessibile e sostenibile.

Una campagna internazionale tra storytelling e cultura visiva

La campagna prende forma grazie a un team creativo di respiro internazionale. La regia è affidata a Gaetano Morbioli, mentre la fotografia è curata da Thierry Pouget, noto per il suo stile visivo raffinato. «Dopo le emozioni vissute con Milano Cortina 2026, vogliamo portare quell’energia nella quotidianità delle persone - commenta Renato Zaghini, Presidente del Consorzio -. Il nostro impegno è offrire ogni giorno un prodotto che contribuisca al benessere, frutto del lavoro e della passione di oltre 50.000 persone».

Renato Zaghini, presidente del Consorzio del Grana Padano

Renato Zaghini, presidente del Consorzio del Grana Padano

«Abbiamo scelto un linguaggio visivo dinamico, con un richiamo iconico all’immaginario di Flashdance, per costruire uno storytelling capace di unire energia, movimento e cultura pop - aggiunge Mirella Parmeggiani, Italian Marketing & Communication Manager del Consorzio -. Consolidiamo così il posizionamento “Fa stare bene”, raccontando l’impatto positivo del nostro prodotto nella vita delle persone. Nello sport praticato per passione troviamo il riflesso di un bisogno autentico di benessere: per sé e per chi ci sta accanto. E rispondiamo a questo bisogno con un gesto semplice, fatto di qualità, equilibrio e gusto».

Strategia digitale Grana Padano: contenuti, esperienza e community

La sponsorship olimpica si traduce in una strategia di comunicazione integrata, che si sviluppa anche nel digitale. Il nuovo sito Grana Padano rappresenta un elemento centrale di questo ecosistema, progettato per offrire un’esperienza più intuitiva e coinvolgente. L’architettura dei contenuti è stata completamente ripensata, passando da una logica basata sui momenti di consumo a tre aree tematiche principali: Tradizione, Healthy & Sport e Aperysnack.

La home page del rinnovato sito di Grana Padano

La home page del rinnovato sito di Grana Padano

Questa struttura consente una navigazione più semplice e una maggiore coerenza narrativa. Grande attenzione è dedicata ai temi della nutrizione e del benessere, con contenuti editoriali e infografiche che valorizzano il ruolo del prodotto all’interno di una dieta equilibrata. Il design più visivo e l’integrazione con i social contribuiscono a migliorare l’esperienza complessiva.

Food experience e storytelling della filiera

All’interno del sito, la sezione dedicata alle ricette è stata ottimizzata con un layout più chiaro e immediato, capace di valorizzare immagini e contenuti. Questo approccio migliora la fruibilità e rende la preparazione più accessibile. I nuovi hub editoriali ampliano il racconto, includendo temi come la sostenibilità, la cultura del prodotto e lo storytelling della filiera produttiva.

Una sezione specifica dedicata a Milano Cortina 2026 rafforza ulteriormente il legame tra Grana Padano e il mondo dello sport. Particolare rilievo assume anche l’area dedicata alla produzione, arricchita da una mappa interattiva e contenuti visuali che raccontano il territorio e il sapere caseario.

Crescita digitale e futuro del brand Grana Padano

I risultati confermano l’efficacia della strategia digitale: dalle circa 240.000 sessioni registrate nel 2022, la piattaforma ha raggiunto quasi 10 milioni nel 2025, con l’obiettivo di arrivare a 15 milioni nel 2026. Il sito si configura come un vero e proprio ecosistema digitale, capace di integrare informazione, nutrizione, intrattenimento e relazione con il pubblico. Un ambiente dinamico e in continua evoluzione, progettato per rafforzare il dialogo con una community sempre più ampia. In questo contesto, il concetto di benessere si estende oltre il prodotto, diventando un’esperienza che coinvolge contenuti, relazioni e stili di vita. Un percorso che consolida il ruolo di Grana Padano come punto di riferimento nel panorama alimentare italiano.