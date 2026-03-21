L’acqua è ciò che ci tiene in vita e il fondamento della cucina italiana

L’acqua è il primo ingrediente della nostra vita e, al tempo stesso, quello che continuiamo a trattare con la più disarmante leggerezza. La beviamo senza interrogarci, la utilizziamo in cucina senza chiederci quale percorso abbia compiuto per arrivare fino a noi, la incorporiamo nei processi produttivi come se fosse una variabile inesauribile. Eppure, è sufficiente mettere in relazione tre dimensioni - il corpo umano, la struttura della cucina italiana e l’evoluzione della disponibilità idrica - per cogliere con chiarezza che l’equilibrio su cui abbiamo costruito questa apparente normalità sta progressivamente cedendo.

L’acqua, va ricordato, non è soltanto ciò che sostiene il funzionamento del nostro organismo ma anche la condizione stessa di esistenza di ogni alimento che arriva sulle nostre tavole, dalle materie prime più umili fino alle eccellenze certificate che definiscono l’identità gastronomica del Paese. Sullo sfondo, tuttavia, si impone un dato che altera radicalmente la prospettiva: negli ultimi decenni l’Italia ha perso quasi un quinto delle proprie risorse idriche disponibili. È un arretramento silenzioso ma strutturale, che rende la Giornata mondiale dell’acqua del 22 marzo qualcosa di più di una semplice ricorrenza simbolica. È, piuttosto, un’occasione - forse tardiva, ma ancora super necessaria - per riportare la questione al centro del discorso pubblico in termini concreti, sottraendola alla retorica e restituendole la sua dimensione reale.

Il corpo umano: una struttura che dipende dall’acqua

Se si volesse individuare un punto di partenza, basterebbe soffermarsi su un dato elementare, quasi didascalico nella sua evidenza: il corpo umano è composto per circa il 60% da acqua. Una percentuale che, proprio per la sua apparente ovvietà, rischia di essere banalizzata, quando invece contiene una verità difficilmente aggirabile. L’acqua non è un supporto accessorio, ma l’architettura invisibile su cui si reggono tutte le funzioni vitali: dalla termoregolazione al trasporto dei nutrienti, dalla digestione all’eliminazione delle scorie. Bere, in questa prospettiva, non è un’abitudine da disciplinare occasionalmente, ma un atto fisiologico continuo, inscritto nella nostra stessa natura biologica.

L’acqua è l’architettura invisibile su cui si reggono tutte le funzioni vitali

Il riferimento medio di circa un litro e mezzo al giorno costituisce una soglia orientativa, che tuttavia deve essere infatti calibrata in relazione alle condizioni individuali. Vi sono situazioni in cui l’assunzione va infatti incrementata - si pensi ai calcoli renali o alle infezioni urinarie - e altre in cui è opportuno esercitare una certa cautela, come nel caso degli anziani o dei pazienti con patologie cardiache e renali. Persino la scelta dell’acqua, troppo spesso relegata a un dettaglio marginale, merita attenzione: le oligominerali, più leggere, si prestano a un consumo quotidiano, mentre le acque minerali, caratterizzate da un contenuto più elevato di sali, richiedono un uso più consapevole, soprattutto per quanto riguarda l’apporto di sodio.

L’acqua come infrastruttura invisibile della cucina italiana

Ma è allargando lo sguardo oltre la dimensione individuale che il discorso acquista un rilievo più ampio. Il rapporto tra acqua e cucina, infatti, non si esaurisce nel gesto - pur fondamentale - del bere, ma investe l’intera filiera alimentare. L’acqua è la matrice dell’agricoltura e, per estensione, dell’enogastronomia. È presente nei campi, nei vigneti, negli allevamenti, nei processi di trasformazione. Senza acqua, semplicemente, non esisterebbero le materie prime e, di conseguenza, non esisterebbe la cucina italiana (da poco risconosciuta dall’Unesco come patrimonio dell’umanità) per come la conosciamo. Le denominazioni d’origine, le indicazioni geografiche protette, le eccellenze territoriali - dai formaggi ai grandi vini, dall’olio agli ortaggi - non sono che l’espressione di un equilibrio idrico preciso, che intreccia suolo, clima e disponibilità d’acqua. Non parliamo di un elemento accessorio, ma di una condizione strutturale.

Quando questo equilibrio si altera, mutano le rese produttive, si modificano le caratteristiche organolettiche, si ridefinisce la qualità. E ciò che accade a monte si riflette inevitabilmente a valle, nei mercati, nei ristoranti, nelle nostre abitudini quotidiane. Questa interdipendenza emerge con particolare evidenza se si osservano i modelli produttivi contemporanei. L’agricoltura, soprattutto nelle sue forme più intensive, richiede volumi ingenti d’acqua e rappresenta uno dei principali ambiti di utilizzo delle risorse idriche. In molte aree del Paese, l’irrigazione è già divenuta un fattore critico, capace di incidere non solo sulla stabilità delle produzioni, ma anche sui costi. Non è soltanto una questione quantitativa: entrano in gioco anche le modalità di gestione. Sistemi inefficienti, dispersioni diffuse e pratiche non sempre sostenibili contribuiscono a esercitare una pressione crescente su una risorsa che, per sua natura, non è illimitata. Il rischio, ormai tutt’altro che teorico, è quello di compromettere nel medio periodo la capacità produttiva e, con essa, una parte significativa del patrimonio gastronomico nazionale.

Crisi idrica e cambiamento climatico: un equilibrio che si rompe

E in tutto questo, la crisi idrica assume contorni sempre più definiti. I dati forniti dall’Ispra indicano una riduzione del 19% della disponibilità d’acqua negli ultimi decenni. Un dato che non viene compensato neppure da stagioni caratterizzate da precipitazioni abbondanti. L’inverno 2025-2026, ad esempio, ha registrato piogge superiori alla media, in alcuni casi descritte come eccezionali. E tuttavia, questo surplus non si è tradotto in un recupero delle riserve. La ragione risiede nella mutata dinamica delle precipitazioni: eventi più intensi, più concentrati, ma meno efficaci nel ricaricare le falde. Come osserva il Wwf Italia, il nodo non è tanto la quantità di pioggia, quanto la sua distribuzione. Gli eventi estremi favoriscono il ruscellamento superficiale, aumentano il rischio di alluvioni e riducono la capacità del suolo di trattenere l’acqua.

In Italia, negli ultimi decenni, c’è stata una riduzione del 19% della disponibilità d’acqua

In poche parole, l’acqua arriva, ma non resta. A ciò si aggiungono altri fattori: la riduzione della copertura nevosa, la fusione accelerata dei ghiacciai e, non ultimo, il consumo di suolo - quasi 23 ettari al giorno secondo i dati Ispra - che sottrae spazio alle aree di ricarica naturale delle falde. Ne deriva un sistema sempre più instabile, caratterizzato da una sequenza irregolare di eccessi e carenze. «Il bacino del Mediterraneo è uno degli hotspot climatici più vulnerabili al mondo: siccità prolungate, ondate di calore e piogge intense sono tutte manifestazioni di un clima che cambia rapidamente, con impatti crescenti sugli ecosistemi, sulla produzione agricola, sulle comunità e sulle infrastrutture - spiega Eva Alessi, responsabile sostenibilità Wwf Italia. E il punto, aggiunge Andrea Agapito Lodovici, responsabile Acque Wwf Italia, è che «la gestione dell’acqua non può più essere frammentaria o reattiva», ma deve passare da una pianificazione strutturata, che includa la tutela degli ecosistemi naturali, il ripristino delle aree di ricarica e un uso più efficiente delle risorse.

Da risorsa scontata a variabile strategica

Insomma, ciò che emerge con sempre maggiore chiarezza è una verità tanto semplice quanto scomoda: l’acqua, da risorsa implicita e scontata, si sta trasformando in una variabile critica, destinata a ridefinire equilibri che abbiamo a lungo dato per acquisiti. Non è soltanto una questione ambientale, ma un tema che investe direttamente la salute, la produzione agricola, la qualità del cibo e, in ultima analisi, il nostro stesso modo di abitare il quotidiano. Ed è forse proprio qui che la Giornata mondiale dell’acqua trova il suo significato più autentico: non come esercizio rituale di consapevolezza, ma come richiamo - ormai difficilmente eludibile - alla necessità di riconoscere che ciò che abbiamo sempre considerato una certezza non lo è più. E che continuare a comportarsi come se lo fosse non è più un’opzione sostenibile.