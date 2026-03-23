Espresso perfetto con Sofia, la nuova macchina Essse Caffè (a cialde in carta)

Essse Caffè amplia la propria offerta con Sofia, una macchina per caffè espresso progettata per portare l’esperienza della torrefazione bolognese in contesti diversi come casa, ufficio e piccoli ambienti professionali. Il sistema si basa su cialde in carta compostabili, pensate per coniugare praticità d’uso e attenzione all’ambiente, garantendo al tempo stesso un’elevata qualità in tazza.

Sofia, la nuova macchina per espresso di Essse Caffè pensata per casa e piccoli contesti professionali

Sofia, la nuova macchina per espresso di Essse Caffè pensata per casa e piccoli contesti professionali

Questa soluzione rappresenta un’evoluzione nell’ambito dei sistemi domestici e professionali compatti, offrendo un’esperienza completa che integra tecnologia, semplicità e costanza del risultato.

Tecnologia e design: prestazioni elevate e facilità d’uso

La macchina Sofia si distingue per un design compatto ed elegante, abbinato a funzionalità avanzate che migliorano l’esperienza quotidiana. I comandi intuitivi, il cassetto capiente per cialde esauste e il sistema di inserimento facilitato con espulsione automatica rendono l’utilizzo rapido ed efficiente, caratteristiche particolarmente apprezzate in ambienti condivisi.

Sofia dispone di tecnologia Essse.ID, progettata per garantire l’utilizzo esclusivo delle cialde Essse Caffè

Sofia dispone di tecnologia Essse.ID, progettata per garantire l’utilizzo esclusivo delle cialde Essse Caffè

Dal punto di vista tecnico, il beccuccio erogatore brevettato Essse Caffè consente di ottenere un espresso equilibrato e cremoso, valorizzando corpo e consistenza in tazza. Il sistema è completato dal controllo elettronico e dalla tecnologia Essse.ID, progettata per garantire l’utilizzo esclusivo delle cialde originali Essse Caffè e mantenere standard qualitativi costanti nel tempo.

Cialde in carta compostabili: sostenibilità e qualità in tazza

Uno degli elementi distintivi del progetto è l’utilizzo di cialde compostabili in carta, una scelta che riduce l’impatto ambientale e semplifica lo smaltimento. Ogni cialda contiene 7 grammi di caffè, dosati per assicurare un’estrazione ottimale e una resa aromatica intensa.

Sofia utilizza cialde compostabili in carta, che riducono impatto ambientale e semplificano lo smaltimento

Sofia utilizza cialde compostabili in carta, che riducono impatto ambientale e semplificano lo smaltimento

La carta filtro naturale favorisce una distribuzione uniforme dell’acqua, contribuendo a ottenere un espresso bilanciato e aromatico, in linea con gli standard della torrefazione.

Gamma miscele Essse Caffè: profili aromatici per ogni gusto

A supporto del sistema Sofia, Essse Caffè propone una selezione di miscele dedicate, ciascuna con caratteristiche sensoriali specifiche.

Classico combina Arabica e Robusta per un gusto ricco e rotondo, con note di cioccolato, spezie e frutta secca .

combina per un gusto ricco e rotondo, con note di . Delicato 100% Arabica offre una tazza armoniosa con sentori fruttati e di mandorla, una tostatura media e una piacevole acidità.

offre una tazza armoniosa con sentori fruttati e di mandorla, una tostatura media e una piacevole acidità. Intenso propone un equilibrio tra dolce e amaro, con sfumature di cioccolato, spezie e vaniglia.

Completa la gamma il Decaffeinato, caratterizzato da una tessitura fine e da eleganti note di cacao e frutta secca. Questa varietà consente di soddisfare diverse preferenze di consumo, mantenendo sempre elevati standard qualitativi.

Filosofia Essse Caffè: qualità costante in ogni contesto

Il progetto Sofia riflette i valori fondanti di Essse Caffè, sintetizzati nelle tre “S”: Scienza, Sapienza e Specializzazione. Un approccio che integra competenze torrefattorie, ricerca tecnologica e attenzione all’evoluzione dei consumi. Grazie a questa visione, il sistema consente di ottenere un espresso di qualità costante in ogni contesto, dal consumo domestico agli ambienti professionali, rispondendo alle esigenze di praticità, sostenibilità e affidabilità.