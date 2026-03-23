Frutti rossi, cioccolato extra-fondente e albicocca: la Pasqua secondo Fratelli Sicilia

Per la Pasqua 2026, Fratelli Sicilia presenta un uovo di cioccolato extra-fondente 72% dal carattere intenso e raffinato. Il guscio realizzato con cacao selezionato sprigiona note profonde e persistenti, bilanciate da una naturale rotondità aromatica. All’interno, il cremino ai frutti rossi aggiunge freschezza e croccantezza, mentre la pralinatura esterna con lamponi, mirtilli e fragole criosessiccati (6% sul prodotto finito) regala leggerezza e texture al morso.

Uovo di cioccolato extra-fondente 72% con cremino ai frutti rossi e pralinatura di lamponi, mirtilli e fragole

Salvo e Piero Motta, fondatori di Fratelli Sicilia, spiegano: «La maggior parte delle persone pensa che il cioccolato extra-fondente sia amaro e acido, invece noi proponiamo una qualità con una rotondità e scioglievolezza atipica, in quanto il cacao è leggermente tostato senza risultare astringente o polveroso». Questa creazione è pensata per chi cerca nella Pasqua un gusto evoluto, capace di coniugare intensità e freschezza, cremosità e croccantezza.

Colomba albicocche e cioccolato bianco senza scorze e mandorle

La colomba con albicocche e cioccolato bianco di Fratelli Sicilia propone un percorso di gusto alternativo: niente agrumi canditi e nessuna copertura alle mandorle. Al loro posto, la combinazione delicata di albicocche fresche e cioccolato bianco regala rotondità, dolcezza equilibrata e pulizia aromatica.

Colomba con albicocche e cioccolato bianco, senza scorze di agrumi e mandorle, dal gusto equilibrato e rotondo

L’impasto, realizzato con lievito madre e lunghe fermentazioni naturali, mantiene morbidezza e tessitura ariosa. L’albicocca dona freschezza e verticalità, mentre il cioccolato bianco, con la sua componente burrosa e lattica, avvolge e armonizza ogni morso. Questa colomba è pensata anche per chi non ama le note agrumate o la glassa tradizionale, ma desidera un grande lievitato pasquale capace di sorprendere e valorizzare ogni assaggio.