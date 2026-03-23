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lunedì 23 marzo 2026  | aggiornato alle 20:24 | 118164 articoli pubblicati

Feudo Arancio
ROS
Feudo Arancio

raffinata

Frutti rossi, cioccolato extra-fondente e albicocca: la Pasqua secondo Fratelli Sicilia

Fratelli Sicilia propone un uovo di cioccolato extra-fondente 72% con cremino ai frutti rossi e una colomba albicocca e cioccolato bianco senza scorze e mandorle, combinando qualità delle materie prime, tecnica e armonia

di Redazione Italia a Tavola
 
23 marzo 2026 | 19:48

Frutti rossi, cioccolato extra-fondente e albicocca: la Pasqua secondo Fratelli Sicilia

Fratelli Sicilia propone un uovo di cioccolato extra-fondente 72% con cremino ai frutti rossi e una colomba albicocca e cioccolato bianco senza scorze e mandorle, combinando qualità delle materie prime, tecnica e armonia

di Redazione Italia a Tavola
23 marzo 2026 | 19:48
 

Per la Pasqua 2026, Fratelli Sicilia presenta un uovo di cioccolato extra-fondente 72% dal carattere intenso e raffinato. Il guscio realizzato con cacao selezionato sprigiona note profonde e persistenti, bilanciate da una naturale rotondità aromatica. All’interno, il cremino ai frutti rossi aggiunge freschezza e croccantezza, mentre la pralinatura esterna con lamponi, mirtilli e fragole criosessiccati (6% sul prodotto finito) regala leggerezza e texture al morso.

Frutti rossi, cioccolato extra-fondente e albicocca: la Pasqua secondo Fratelli Sicilia

Uovo di cioccolato extra-fondente 72% con cremino ai frutti rossi e pralinatura di lamponi, mirtilli e fragole

Salvo e Piero Motta, fondatori di Fratelli Sicilia, spiegano: «La maggior parte delle persone pensa che il cioccolato extra-fondente sia amaro e acido, invece noi proponiamo una qualità con una rotondità e scioglievolezza atipica, in quanto il cacao è leggermente tostato senza risultare astringente o polveroso». Questa creazione è pensata per chi cerca nella Pasqua un gusto evoluto, capace di coniugare intensità e freschezza, cremosità e croccantezza.

Colomba albicocche e cioccolato bianco senza scorze e mandorle

La colomba con albicocche e cioccolato bianco di Fratelli Sicilia propone un percorso di gusto alternativo: niente agrumi canditi e nessuna copertura alle mandorle. Al loro posto, la combinazione delicata di albicocche fresche e cioccolato bianco regala rotondità, dolcezza equilibrata e pulizia aromatica.

Frutti rossi, cioccolato extra-fondente e albicocca: la Pasqua secondo Fratelli Sicilia

Colomba con albicocche e cioccolato bianco, senza scorze di agrumi e mandorle, dal gusto equilibrato e rotondo

L’impasto, realizzato con lievito madre e lunghe fermentazioni naturali, mantiene morbidezza e tessitura ariosa. L’albicocca dona freschezza e verticalità, mentre il cioccolato bianco, con la sua componente burrosa e lattica, avvolge e armonizza ogni morso. Questa colomba è pensata anche per chi non ama le note agrumate o la glassa tradizionale, ma desidera un grande lievitato pasquale capace di sorprendere e valorizzare ogni assaggio.

Fratelli Sicilia
Via Casalini 8 95032 (Ct)
Tel +39 095 9899485

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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