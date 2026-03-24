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martedì 24 marzo 2026  | aggiornato alle 21:34 | 118187 articoli pubblicati

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Riconoscimento

Eletto Prodotto dell’anno 2026: Barilla Protein+ votata come miglior pasta

Barilla Protein+ ha conquistato il premio Eletto Prodotto dell’anno 2026 nella categoria Pasta, confermandosi leader nelle paste proteiche con gusto autentico e qualità certificata dai consumatori

di Redazione Italia a Tavola
 
24 marzo 2026 | 18:42

Eletto Prodotto dell’anno 2026: Barilla Protein+ votata come miglior pasta

Barilla Protein+ ha conquistato il premio Eletto Prodotto dell’anno 2026 nella categoria Pasta, confermandosi leader nelle paste proteiche con gusto autentico e qualità certificata dai consumatori

di Redazione Italia a Tavola
24 marzo 2026 | 18:42
 

Barilla Protein+ si conferma protagonista nel panorama dell’eccellenza alimentare ricevendo il prestigioso titolo di Eletto Prodotto dell’anno 2026 nella categoria Pasta. Il riconoscimento è frutto del voto di oltre 12.000 consumatori, a testimonianza della capacità del brand di proporre soluzioni alimentari ad alto valore aggiunto in linea con le nuove esigenze nutrizionali.

Barilla Protein+, miglior pasta al premio Eletto Prodotto dell'anno
Barilla Protein+, miglior pasta al premio Eletto Prodotto dell'anno

Barilla Protein+: la pasta proteica con gusto autentico

La pasta Barilla Protein+ unisce l’apporto proteico al gusto tradizionale della pasta. Il 94,5% dei consumatori che l’hanno provata si è dichiarato molto soddisfatto, mentre il 60,73% l’ha scelta come prodotto più innovativo. Questo risultato rafforza la posizione di Barilla nel mercato delle paste proteiche, confermando l’interesse crescente dei consumatori per prodotti che coniughino benessere e piacere del gusto.

Le penne rigate di Barilla Protein+, con 20 grammi di proteine ogni 100 di prodotto
Le penne rigate di Barilla Protein+, con 20 grammi di proteine ogni 100 di prodotto

Realizzata con semola di grano duro selezionata e proteine vegetali derivanti dai piselli, la pasta è trafilata al bronzo e garantisce 20 grammi di proteine per 100 grammi di prodotto. Disponibile nei formati Penne Rigate, Fusilli e Spaghetti, Barilla Protein+ si presta a preparazioni rapide, offrendo una soluzione versatile per chi desidera integrare proteine nella dieta quotidiana senza rinunciare al gusto autentico della pasta italiana.

Eletto Prodotto dell’anno: il riconoscimento dei consumatori

Il premio Eletto Prodotto dell’anno è assegnato attraverso la più ampia ricerca di mercato sull’innovazione alimentare in Italia, condotta da Circana. Attivo da oltre 38 anni in più di 40 Paesi, il riconoscimento valorizza prodotti e servizi in base al livello di innovazione e alla soddisfazione dei consumatori.

Dal 2005, il premio ha contribuito a rafforzare il posizionamento di centinaia di prodotti sul mercato italiano, consolidandone la reputazione tra i consumatori.

Risultati e visione del brand

Giorgia Subacchi, Marketing Barilla Protein+, dichiara: «Vincere anche quest’anno il premio Eletto Prodotto dell’anno nella categoria Pasta è la conferma che la nostra visione è quella corretta: innovare restando fedeli alle nostre radici. Questo riconoscimento dimostra che con Barilla Protein+ siamo riusciti a rispondere alle esigenze di chi ama la pasta e vive le proprie passioni con dedizione, offrendo un ‘plus’ per affrontarle al meglio. Sapere che il premio arriva direttamente dai consumatori è per noi uno stimolo a continuare a investire in ricerca e qualità».

Giorgia Subacchi, Marketing Barilla Protein+, col premio Eletto Prodotto dell'anno 2026
Giorgia Subacchi, Marketing Barilla Protein+, col premio Eletto Prodotto dell'anno 2026

Con Barilla Protein+, il brand si conferma leader nel rispondere ai trend alimentari emergenti, offrendo prodotti proteici di qualità, pratici e dal gusto autentico, pensati per uno stile di vita attivo e bilanciato.

Barilla
Via Mantova 166 43122 Parma (Pr)
Tel +39 0521 2621

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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