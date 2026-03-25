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mercoledì 25 marzo 2026  | aggiornato alle 21:07 | 118220 articoli pubblicati

Feudo Arancio
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combinazione

La colomba di Salvatore Varriale alla pesca e fava Tonka che sorprende a Pasqua

Per la Pasqua 2026, Salvatore Varriale propone colombe artigianali, la nuova colomba Pesca, fava Tonka e cioccolato bianco, uova di cioccolato decorate a mano e pastiera napoletana d’autore

di Redazione Italia a Tavola
 
25 marzo 2026 | 20:11

La colomba di Salvatore Varriale alla pesca e fava Tonka che sorprende a Pasqua

Per la Pasqua 2026, Salvatore Varriale propone colombe artigianali, la nuova colomba Pesca, fava Tonka e cioccolato bianco, uova di cioccolato decorate a mano e pastiera napoletana d’autore

di Redazione Italia a Tavola
25 marzo 2026 | 20:11
 

Per la Pasqua 2026, Salvatore Varriale presenta una collezione di colombe artigianali e lievitati pasquali che uniscono morbidezza, profumi intensi e abbinamenti sorprendenti. La proposta include la Colomba Classica, preparata con lunghe lievitazioni naturali, e varianti dal carattere deciso: Black Cacao, Costiera, Limoncello, Pistacchio, Albicocca, Frutti di bosco e Cioccolato al latte.

La colomba di Salvatore Varriale alla pesca e fava Tonka che sorprende a Pasqua

La Colomba Pesca, fava Tonka e cioccolato bianco

Novità 2026: Colomba Pesca, fava Tonka e cioccolato bianco

Tra le novità più attese spicca la Colomba Pesca, fava Tonka e cioccolato bianco, un lievitato che combina la dolcezza della pesca, le note vanigliate e leggermente mandorlate della fava Tonka e la cremosità del cioccolato bianco. Il risultato è un equilibrio elegante e sofisticato, pensato per chi cerca un’esperienza di gusto raffinata e sorprendente.

Pastiera napoletana d’autore: gusto e autenticità

La Pastiera Napoletana resta una delle specialità più apprezzate del maestro Varriale. Realizzata con ricotta fresca, grano cotto selezionato e aromi naturali, questa pastiera mantiene un profilo equilibrato e raffinato, capace di raccontare la storia e l’identità della pasticceria napoletana anche durante la stagione pasquale.

La colomba di Salvatore Varriale alla pesca e fava Tonka che sorprende a Pasqua

La Pastiera napoletana

Uova di cioccolato decorate a mano: arte e dolcezza

La collezione pasquale comprende una selezione di uova di cioccolato artigianali, disponibili in versioni al latte e fondente. Ogni uovo è decorato a mano con riccioli, inserti e dettagli scenografici, dalle composizioni geometriche e floreali alle rose di cioccolato. Il risultato è un oggetto artistico che unisce estetica, gusto e artigianalità, perfetto per un regalo o per arricchire la tavola delle feste. La collezione pasquale firmata Salvatore Varriale è disponibile in tutti gli store di Napoli e Roma e può essere ordinata online sul sito web della pasticceria.

Salvatore Varriale
Via Nuova San Rocco, 3 80131 Napoli
Tel +39 081 405221

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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