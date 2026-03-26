Uovo di cioccolato da 350 kg per i 100 anni del Napoli: l’omaggio conquista la città

Un’opera monumentale in cioccolato artigianale rende omaggio ai 100 anni della SSC Napoli. La storica Fabbrica di Cioccolato Gay-Odin dedica il tradizionale uovo gigante al club partenopeo, fondato nel 1926, diventato nel tempo simbolo sportivo, sociale e culturale della città. L’iniziativa si inserisce nel calendario delle celebrazioni per il centenario del Napoli, rafforzando il legame tra identità cittadina e arte dolciaria.

L’uovo gigante Gay-Odin da oltre 350 kg dedicato al centenario della SSC Napoli

Uovo di Pasqua da record: dimensioni e lavorazione artigianale Gay-Odin

La scultura si distingue per numeri importanti: oltre 350 chili di peso, un’altezza di 2,5 metri e un diametro di 1,20 metri. Si tratta di una creazione che valorizza l’eccellenza del cioccolato napoletano, frutto di lavorazione attenta e competenze artigianali consolidate. La decorazione è affidata al maestro Fabio Ceraso, che in poco più di una settimana ha ideato il bozzetto e realizzato a mano libera l’intera composizione con pennellate di glassa di zucchero, dando forma a un racconto visivo che unisce sport e territorio.

Napoli, Maradona e i quattro scudetti: i simboli sull’uovo Gay-Odin

L’uovo si presenta come un vero e proprio omaggio visivo alla città. Il colore predominante è l’azzurro, richiamo immediato al Golfo e alla maglia della squadra. La superficie racconta Napoli attraverso il lungomare con Castel dell’Ovo, il quartiere di Fuorigrotta con lo stadio dedicato a Diego Armando Maradona e il profilo del Vesuvio sullo sfondo. Il volto del Pibe de Oro emerge tra le onde, mentre intorno trovano spazio i quattro scudetti del Napoli. Al centro campeggia il numero 100, accompagnato dalla scritta “SSC Napoli 1926 - 2026” e dal logo Gay-Odin. Sul retro, uno spazio dedicato alla memoria ripercorre trofei, presidenze e maglie storiche, consolidando il valore narrativo dell’opera.

Il volto di Diego Armando Maradona raffigurato sulla scultura in cioccolato

Un tributo che unisce città, tifosi e memoria collettiva

«Il calcio a Napoli va ben oltre la semplice dimensione agonistica. È una passione che si rinnova ad ogni partita e che unisce tifosi di ogni generazione. Le vittorie sofferte, i quattro scudetti conquistati, i grandi calciatori, allenatori e presidenti che hanno portato la squadra al successo sono stati motivo di orgoglio, rinascita e riscatto per l’intera città» afferma Sveva Maglietta membro del CDA Gay-Odin «Con l’uovo gigante vogliamo unirci ai festeggiamenti del Centenario che nei prossimi mesi vedranno protagonista il Calcio Napoli. Il nostro vuole essere un omaggio a chi fa battere all’unisono il cuore dei tifosi e della città intera».

«Tre anni fa abbiamo dedicato l’uovo gigante al grande Massimo Troisi e al suo “Scusate il Ritardo” il film-profezia con il quale l’attore augurò al Napoli di aggiudicarsi un nuovo scudetto, il terzo vinto poi a maggio 2023 dopo ben trentatré anni e al quale ne è seguito anche un quarto». Afferma Sveva Maglietta e aggiunge «Dedichiamo questa scultura di cioccolato al Presidente De Laurentiis, ai calciatori, all’allenatore e a tutti i tifosi con la speranza che l’uovo - da sempre simbolo di vita, rinascita e fertilità - possa essere di buon auspicio per il futuro calcistico della nostra squadra».

Uovo gigante Gay-Odin: una celebrazione tra cultura e grandi eventi

Negli ultimi anni l’uovo gigante Gay-Odin si è affermato come appuntamento atteso, capace di raccontare Napoli attraverso eventi e figure simboliche. Dalla fondazione della città ai grandi protagonisti della cultura, ogni edizione rafforza il legame tra arte del cioccolato e memoria collettiva, rendendo l’opera un punto di riferimento nel panorama pasquale.

Dove vedere l’uovo gigante Gay-Odin a Napoli durante Pasqua

L’uovo sarà esposto per tutto il periodo pasquale nell’opificio Gay-Odin in Vico Vetriera 12 a Napoli, offrendo a cittadini e visitatori l’opportunità di ammirare da vicino una delle creazioni più rappresentative del cioccolato artigianale italiano.