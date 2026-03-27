U Trappitu celebra 30 anni con chef stellati e sapori d’eccellenza a Marsala

La famiglia Pellegrino, con il suo eccellente extravergine Terre di Shemir è la dimostrazione che il duro ed intelligente lavoro dà ottimi frutti. Trenta anni fa Francesco e la moglie Lara Creuso acquistarono un piccolo podere con fabbricati e specialmente con 1.500 buoni alberi di olivo in contrada Guarrato in agro di Trapani. Sbracciandosi, studiando e sperimentando nel 1998 misero nel mercato le prime confezioni di extravergine U Trappitu, che era così buono da rifornire subito gli scaffali prestigiosi di Peck a Milano.

La famiglia Pellegrino, proprietaria di Terre di Shemir

La famiglia Pellegrino, proprietaria di Terre di Shemir

Espandendosi, lavorando bene, coinvolgendo le figlie Irene e Raffaella col marito Salvatore Di Trapani, facendo sempre meravigliosi evo (oggi sono 3 etichette: Delicatezza, Irè e Intensità, per un totale di 60.000 litri) e specialmente con la simpatia e la capacità empatica di Francesco, per gli amici Ciccio, U Trappitu, che ormai è considerato tra i migliori oli al mondo, lo trovate nelle tavole e in cucina di grandi chef, molti stellati e tanti all’estero.

Terre di Shemir Day: l’evento tra chef e olio U Trappitu a Marsala

Poiché tra i Pellegrino e gli chef si è realizzato un rapporto di amicizia più che di affari, dal 2015 Ciccio ha cominciato ad ospitare a Trapani nel ristorante, purtroppo chiuso, del suo grande amico Gaetano Basiricò alcuni cuochi, ormai amici e clienti, in una cena a tante mani offerta ad agenti e amici per far apprezzare al meglio le qualità de U Trappitu capace di valorizzare i piatti più gourmet e arricchire quelli più semplici.

Le tre varianti dell'olio U Trappitu, Delicatezza, Irè e Intensità

Le tre varianti dell'olio U Trappitu, Delicatezza, Irè e Intensità

L’evento che noi abbiamo battezzato allora come Terre di Shemir Day, si è ripetuto pressoché ogni anno e ogni volta il numero di grandi cuochi che si proponevano a partecipare aumentava anche perché quel giorno diventava un happening, un momento di gioioso incontro tra amici più che colleghi ove il baricentro era la generosità e l’ospitalità dei Pellegrino. Quest’anno, ricorrendo il 30esimo anno dell’azienda, il Terre di Shemir Day si è tenuto presso l’Istituto S.I.S.S. Damiani di Marsala che grazie all’iniziativa del dirigente Domenico Pocorobba, ha messo a disposizione le sue sale, le grandi cucine e gli studenti dell’Alberghiero.

Aperitivi e prodotti d’eccellenza: protagonisti del Terre di Shemir Day

Una serata gioiosa che è cominciata con 2 aperitivi a base di U Trappitu preparati dai ragazzi e docenti dell’Istituto che accompagnavano 2 capolavori: un esclusivo e speciale prosciutto crudo di Maialino nero dei Nebrodi affettato da Luisa Agostino titolare dell’omonimo salumificio di Mirto (Me) ed un salmone affumicato, unico al mondo per procedimento e gusto, presentato da Claudio Cerati, titolare di UpStream. I lievitati sono stati preparati dal celebrato panettiere Giuseppe Martinez di Trapani.

Chef Michelangelo Citino durante la serata celebrativa di Terre di Shemir, assieme agli altri chef Pino Cuttaia, Stefano Mazzone, Angelo Cuttaia, Citino, Francesco Pellegrino in nero, Damiano Nigro, Lia Spallino e Gaetano Basiricò

Chef Michelangelo Citino durante la serata celebrativa di Terre di Shemir, assieme agli altri chef Pino Cuttaia, Stefano Mazzone, Angelo Cuttaia, Citino, Francesco Pellegrino in nero, Damiano Nigro, Lia Spallino e Gaetano Basiricò

Piatti degli chef e cucina gourmet: il valore dell’olio U Trappitu

Una serata che ha visto la partecipazione di otto celebri chef, tutti giunti a festeggiare Terre di Shemir e il suo prezioso olio, che utilizzano quotidianamente. Ognuno di loro ha proposto un piatto speciale preparato con l'olio U Trappitu. A partire da Michelangelo Citino, executive di Areas Italia MyChef, con Sicily & U Trappitu in love, un connubio di salmone, melanzana, pistacchio, sesamo e olio che celebra i sapori siciliani. Pino Cuttaia, bistellato de La Madia di Licata, ha presentato Ipogeo, un piatto che esplora la profondità della terra e del mare, raccogliendo tutto ciò che vive sotto la superficie. Da Capri, Stefano Mazzone de La Colombaia ha preparato un delicato risotto all’acqua di pomodoro crudo di gamberi e origano, mentre Damiano Nigro, di Ape Vino e Cucina ad Alba, ha sorpreso con En langa fuma paraj, agnolotti del plin ai tre arrosti - maiale, manzo e coniglio - serviti con brodo e profumo di tartufo.

Sicily & U Trappitu in love, salmone, melanzana, pistacchio, sesamo e olio, di Michelangelo Citino Ipogeo, dello chef stellato Pino Cuttaia, un connubio tra terra e mare Risotto all’acqua di pomodoro crudo di gamberi e origano di Stefano Mazzone Damiano Nigro con En langa fuma paraj, l’agnolotto del plin ai tre arrosti, maiale manzo e coniglio, con brodo e tartufo ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Sicily & U Trappitu in love, salmone, melanzana, pistacchio, sesamo e olio, di Michelangelo Citino Ipogeo, dello chef stellato Pino Cuttaia, un connubio tra terra e mare Risotto all’acqua di pomodoro crudo di gamberi e origano di Stefano Mazzone Damiano Nigro con En langa fuma paraj, l’agnolotto del plin ai tre arrosti, maiale manzo e coniglio, con brodo e tartufo

Angelo Cuttaia di UovodiSeppia a Licata ha reinventato la patata cunzata, patata al cartoccio mantecata con burro, latte e olio di cenere, arricchita da una guancia di vitello brasata per più di tre ore. Gaetano Basiricò, consulente Home Restaurant e formatore, ha proposto Raccolti a Marracco - “giri selvatici”, una stufatura di giri al pomodoro con salsa di patate aromatizzata con olio trappito e una cialda di ceci e olive nere.

Angelo Cuttaia con patata cunzata, patata al cartoccio mantecata con burro, latte e olio di cenere, con una guancia di vitello brasata per più di tre ore Gaetano Basiricò con Raccolti a Marracco - “Giri selvatici”: una stufatura di giri al pomodoro, con salsa di patate Domenico Candela con "Il piatto sempre pronto", ispirato alla pizzaiola e preparato con diaframma, pomodoro, origano e aglio Lia Spallino con il dolce finale, delizia con il Cicireddro, un incontro di delicatezza e memoria ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Angelo Cuttaia con patata cunzata, patata al cartoccio mantecata con burro, latte e olio di cenere, con una guancia di vitello brasata per più di tre ore Gaetano Basiricò con Raccolti a Marracco - “Giri selvatici”: una stufatura di giri al pomodoro, con salsa di patate Domenico Candela con "Il piatto sempre pronto", ispirato alla pizzaiola e preparato con diaframma, pomodoro, origano e aglio Lia Spallino con il dolce finale, delizia con il Cicireddro, un incontro di delicatezza e memoria

Dal bistellato George Restaurant di Napoli, Domenico Candela ha presentato Il piatto sempre pronto, ispirato alla pizzaiola e preparato con diaframma, pomodoro, origano e aglio. Infine, in chiusura dolce, Lia Spallino, pasticcera e moglie di Basiricò, ha deliziato tutti con il Cicireddro, un incontro di delicatezza e memoria che suggella l’esperienza gastronomica.