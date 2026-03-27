Uova di Pasqua Amedei: dalla Toscana al mondo, cacao da Ghana, Madagascar e Venezuela

Amedei Toscana, eccellenza italiana nel cioccolato bean-to-bar, presente in oltre 40 Paesi, celebra la Pasqua 2026 con una collezione di uova pensata per ogni gusto e ogni età. La gamma si distingue per forme e sapori diversi, esaltando la maestria degli artigiani toscani nella selezione e lavorazione del migliore cacao proveniente da Ghana, Madagascar, Venezuela, Ecuador e altre regioni del mondo.

La collezione di uova di Pasqua Amedei con sorpresa Alessi

Eleganza e design nella collaborazione con Alessi

Il fiore all’occhiello della collezione 2026 è la collaborazione con Alessi, celebre marchio di design italiano. Dopo l’esperienza con Pineider durante lo scorso Natale, Amedei conferma il percorso nel mondo delle partnership d’autore. Le uova di Pasqua si impreziosiscono con una sorpresa esclusiva Alessi della linea Dressed firmata da Marcel Wanders, disponibile in sei gusti differenti. La proposta spazia dall’Uovo Toscano al Latte, con cacao da Ghana, Madagascar e Venezuela, all’Uovo Toscano Black 70, fondente al 70% con cacao del Madagascar, Ghana, Ecuador e Venezuela. L’Uovo Bigusto unisce metà latte e metà fondente, per chi non vuole scegliere, mentre l’Uovo Toscano Frutti Rossi offre un fondente 70% arricchito da frutti rossi disidratati. L’Uovo Toscano Nocciola combina il cioccolato al latte Amedei con le nocciole Piemonte IGP, e l’Uovo Toscano Pistacchio unisce cioccolato bianco e pistacchi di Bronte Dop. La campagna #DaUovoaNuovo propone idee per ricette creative, valorizzando gusto, estetica e riduzione dello spreco alimentare. Maggiori dettagli sono disponibili al link Amedei #DaUovoaNuovo.

Eleganza e design italiano nelle uova Amedei

Proposte per giovani e piccoli golosi

La collezione pensa anche ai più giovani con Il BiancoLatte, un doppio strato di cioccolato al latte e cioccolato bianco che reinterpreta i sapori d’infanzia in chiave raffinata e senza tempo. All’interno, due mini ovetti ripieni regalano una dolcezza doppia, offrendo un’esperienza cremosa e riconoscibile al palato, tipica del cioccolato Amedei.

Doppia dolcezza e cremosità per i più piccoli

Uova super premium per regali eleganti

Per gli amanti del cioccolato più sofisticati e per chi desidera fare un regalo raffinato, la collezione include un’edizione limitata di uova fondenti pregiate. Blanco de Criollo, Nove e il preziosissimo Porcelana rappresentano la massima espressione del cioccolato super premium che ha reso Amedei un punto di riferimento globale. La selezione si completa con le Selezioni Frutti, che combinano uova al latte e nocciole, bianco e pistacchi, fondente con frutti rossi, gli iconici Ovetti ripieni e le uova Il Piccolo, pensate per piccoli regali preziosi con due praline ciascuna.

Uova super premium Amedei per regali raffinati

Eccellenza artigianale e sostenibilità

Il cioccolato Amedei nasce da una filiera d’eccellenza, selezionando i migliori semi di cacao provenienti da Ecuador, Perù, Venezuela, Grenada, Trinidad, Ghana e Madagascar. La lavorazione rispetta e valorizza la materia prima, con una ricetta corta 000 che non utilizza lecitina di soia, conservanti o aromi. L’attenzione all’ambiente si traduce nel recupero degli scarti della lavorazione del cacao, trasformati nella Carta Flora, materiale utilizzato per le confezioni delle uova.

Amedei offre un’esperienza di cioccolato artigianale sofisticata e memorabile, confermata da oltre 100 premi nazionali e internazionali che testimoniano la leadership del brand nel settore super premium.