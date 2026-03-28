San Pellegrino e Perrier, Nestlé sempre più vicina alla cessione delle acque

Dopo l’avvio ufficiale del processo a inizio anno, Nestlé velocizza la cessione della propria divisione acque minerali europee, che comprende marchi simbolo come San Pellegrino, Perrier e Acqua Panna. L’operazione riguarda la possibile vendita di una quota pari al 50% del business, con una valorizzazione stimata attorno ai 5 miliardi di euro, confermando il peso strategico del comparto nel panorama internazionale delle acque premium.

Dalla raccolta delle offerte alla selezione dei fondi

Dopo una prima fase di manifestazioni di interesse, il processo è entrato nel vivo. Secondo quanto riportato da fonti finanziarie internazionali, alcuni grandi operatori di private equity, tra cui Cd&R, Kkr e Pai Partners, hanno superato una fase iniziale della selezione. Anche Platinum Equity avrebbe mostrato interesse per il dossier. All’inizio di marzo erano attese le offerte preliminari, passaggio che ha segnato l’ingresso nella fase operativa dell’operazione.

Il segmento delle acque premium attira l’interesse dei fondi internazionali

Un portafoglio di acque premium con forte presenza globale

Al centro dell’interesse degli investitori c’è un portafoglio di marchi con elevata riconoscibilità internazionale e una presenza consolidata sia nel canale horeca sia nella distribuzione retail. San Pellegrino e Acqua Panna, in particolare, rappresentano due riferimenti nel segmento della ristorazione di fascia medio-alta, mentre Perrier mantiene una forte identità nel mercato globale delle acque minerali frizzanti.

Una strategia già avviata: il precedente nordamericano

La scelta di aprire il capitale della divisione acque europee si inserisce in un percorso già avviato dal gruppo. Nel 2021 Nestlé aveva infatti ceduto gran parte delle attività nel settore acqua in Nord America, inclusi marchi come Poland Spring e Pure Life, per circa 4 miliardi di dollari. Un’operazione che ha rappresentato un primo passo nella riorganizzazione del comparto.

Nestlé prosegue la revisione strategica del proprio portafoglio globale

Revisione del portafoglio: focus su caffè, pet care, nutrizione e snack

La cessione parziale della divisione acqua rientra nella più ampia revisione strategica avviata sotto la guida dell’amministratore delegato Philipp Navratil. L’obiettivo è concentrare risorse e investimenti su alcune aree considerate prioritarie: caffè, pet care, nutrizione e prodotti alimentari/snack, ritenute centrali per lo sviluppo futuro del gruppo.

Un’operazione in evoluzione

Il percorso di vendita resta in corso e soggetto alle dinamiche tipiche delle operazioni di mercato. L’interesse di più fondi internazionali conferma comunque l’attrattività di un business che, pur in fase di ridefinizione strategica, mantiene un posizionamento rilevante nel segmento delle acque minerali premium.