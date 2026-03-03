Piadina e tè semi-ossidato: l’abbinamento che racconta la nuova colazione gourmet

La colazione alla carta non è una novità, ma a Rimini prende una forma inedita, diventando un buffet alla carta capace di unire libertà di scelta, relazione e qualità del servizio. All’I-SUITE Hotel, la colazione diventa un percorso personalizzabile, costruito intorno all’ospite. Questo episodio di Colazioni Speciali, la rubrica di Accademia Ferri 1905 in collaborazione con Italia a Tavola, racconta come una struttura possa trasformare vincoli in opportunità, ridefinendo il concetto di colazione in hotel attraverso un sistema dinamico e stagionale.

Il buffet alla carta dell'I-SUITE Hotel

Virtual buffet: come nasce il nuovo modello di colazione

Il progetto prende forma durante il periodo del Covid, quando le normative imponevano barriere fisiche al buffet tradizionale. Come spiega Gabriele Natale, direttore I-Suite, «Durante il periodo del covid ci era stato imposto di aggiungere delle barriere sul buffet, quindi plexiglass e quant'altro. Tutto ciò avrebbe allontanato l'ospite, diciamo il contatto con il nostro personale, e quindi ci siamo detti, proviamo a fare qualcosa di diverso».

Da una semplice carta iniziale nasce un’idea strutturata. «Siamo partiti all'inizio con una carta fatta proprio così, alla buona, con i nostri piatti. Il colpo di genio è stato renderla proprio un'esperienza, avvicinarla il più possibile a un servizio da ristorante, quindi abbinare tutti i nostri piatti possibili in un virtual buffet, comporre poi quattro menu degustazione che suggeriamo noi direttamente ai nostri ospiti».

Il risultato è un virtual buffet con oltre cinquanta piatti tra cui scegliere, organizzati anche in menu degustazione, completamente legati alla stagionalità e rinnovati ogni tre mesi. «Tutto legato alla stagionalità, ogni tre mesi il menu cambia completamente. Ci siamo resi conto che piaceva. L'ospite può prendere il nostro menu o comporlo da sé o farlo come vuole. Questa cosa è piaciuta talmente tanto che è rimasta».

Piadina croccante con squacquerone e prosciutto: il classico della Riviera

Per questa tappa è stata scelta una delle preparazioni simbolo della Riviera: la piadina croccante con squacquerone, prosciutto crudo e rucola. Il piatto esprime un equilibrio di consistenze e sapori. La piadina offre la sua croccantezza, lo squacquerone la sua cremosità e grassezza, il prosciutto crudo aggiunge la giusta sapidità, mentre la rucola e le erbette completano con una nota aromatica. Nel contesto del virtual buffet, il piatto non è solo alimento, ma parte di un racconto che valorizza la colazione gourmet in hotel.

Piadina croccante con squacquerone e prosciutto

Abbinamento tè semi-ossidato: equilibrio tra tannino e cremosità

L’abbinamento consigliato dal Tea Master valorizza la complessità del piatto. Albino Ferri osserva: «Allora, per questo piatto che vive di complessità abbastanza variegate, perché abbiamo la parte tostata della piadina, c'è la parte grassa dello squacquerone, c'è la parte sapida del prosciutto, c'è la parte aromatica delle erbette che vengono utilizzate per fare la rucola. Suggerisco un tè semiossidato, un tè semiossidato che quindi ha un spettro aromatico molto vasto, una leggera punta di tannino che va a compensare la parte grassa dello squacquerone». Il tè semi-ossidato offre un ampio spettro aromatico con una leggera presenza tannica, capace di bilanciare la componente grassa del formaggio e accompagnare le note tostate e sapide del piatto.

Il tè semi-ossidato in abbinamento alla piadina

Colazione esperienziale a Rimini: libertà, relazione, stagionalità

Il modello adottato dall’I-SUITE Hotel dimostra come la colazione esperienziale possa diventare elemento distintivo dell’ospitalità. Non si tratta solo di servizio, ma di costruire una relazione con l’ospite, offrendo più scelta, più personalizzazione e attenzione ai ritmi di chi si siede a tavola. Il buffet non scompare, ma si trasforma in un sistema flessibile, narrativo e coerente con la stagionalità, un format che continua a evolversi mantenendo centrale il dialogo tra cucina, sala e cliente.

Per maggiori informazioni: Accademia Ferri dal 1905