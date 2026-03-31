Dalla colomba salata a quella col Campari: la Pasqua firmata Carlotta Filippini

Per la Pasqua 2026, Carlotta Filippini e Pasticceria Dolce Angolo presentano una collezione che esprime al meglio la pasticceria artigianale italiana, con un’attenzione costante alla qualità delle materie prime, ai tempi di lavorazione e alla cura estetica. Protagonista della proposta è la colomba artigianale, realizzata con burro fresco, tuorli d’uovo, vaniglia naturale e agrumi italiani. La lunga lievitazione naturale garantisce una struttura soffice e alveolata, profumi intensi e una fragranza persistente, esaltata da una cottura lenta e uniforme.

La colomba di Carlotta Filippini (foto: Michele Borboni)

Tutte le varianti delle colombe Dolce Angolo 2026

La collezione di colombe pasquali si amplia con gusti classici e proposte più ricercate. Tra le novità spicca la colomba alle fragoline, con fragoline semi candite, scorze di limone e copertura di cioccolato bianco. Completano la gamma le versioni con canditi e uvetta, la vuota aromatizzata alla pasta di arancia, la variante solo canditi e quella al cioccolato fondente. Presenti anche combinazioni più golose come pera e cioccolato fondente, albicocca e pistacchio, arricchita con marzapane e cremino al pistacchio. Non mancano la proposta ai frutti di bosco con cioccolato fondente e la versione senza lattosio al cioccolato fondente. Particolare attenzione merita la Colomba al Pirlo Campari, ispirata all’iconico aperitivo bresciano. L’impasto prevede una riduzione di Campari e vino bianco, arricchita da arancia candita infusa, per un profilo aromatico elegante e agrumato.

Colomba salata: alternativa gourmet per Pasqua e Pasquetta

Accanto alle versioni dolci, debutta la colomba salata, proposta gastronomica pensata per antipasti e aperitivi. La struttura è composta da soffici “boccioli” di impasto lievitato, facili da sfogliare. È disponibile in una versione con verdurine spadellate, spinaci, ricotta e fontina e in una variante arricchita con prosciutto cotto, che completa il profilo gustativo con una nota più sapida. Ideale per il pranzo di Pasqua, per momenti conviviali o per un picnic di Pasquetta.

Colomba salata con verdure e formaggi, ideale per aperitivi e Pasquetta (foto: MIchele Borboni)

Biscotti pasquali decorati: “Dillo con un biscotto” Easter Edition

La linea biscotti pasquali decorati propone forme iconiche come colombine, coniglietti, carotine e ovetti, realizzati con farine speciali del Molino Dallagiovanna. Le ghiacce colorate richiamano le farine utilizzate, creando un raffinato gioco visivo. Gli ovetti si distinguono per varianti cromatiche che spaziano dal verde al bianco, fino al nero realizzato con farina Blackery e al viola, ciascuno caratterizzato da decorazioni vivaci e coordinate.

Uova di Pasqua artigianali con nocciole

Le uova di Pasqua artigianali sono realizzate con cioccolato di alta qualità e ricoperte da nocciole intere tostate. Disponibili in versione fondente, latte e bianco, rappresentano una proposta elegante per la tavola o come idea regalo.

Uova di Pasqua artigianali con nocciole (foto: MIchele Borboni)

Dolci tipici bresciani: il Bossolà e “Il Dolce Battito”

Tra i prodotti identitari spicca il Bossolà bresciano, dolce simbolo del territorio, preparato con ingredienti semplici come burro, uova e farina.Da questa base nasce “Battito – Il Dolce Battito”, reinterpretazione firmata da Carlotta e Alessandro Filippini, arricchita con ananas e albicocca e ispirata alla torta Donninzetti. Un progetto che unisce idealmente Brescia e Bergamo.