Ecco perché il decaffeinato è sempre più scelto dagli italiani

L’82% degli italiani dichiara di alternare il tradizionale espresso con il caffè decaffeinato almeno una volta al giorno, segnando un’evoluzione nei modi di vivere il caffè. Questo fenomeno si inserisce in un contesto di crescita globale del mercato del decaffeinato, che nel 2025 ha raggiunto quasi 2,7 miliardi di dollari, con proiezioni per il 2026 vicine ai 3 miliardi, secondo il report Global Growth Insights. Il tasso di crescita annuo composto tra il 2025 e il 2030, rilevato da Mordor Intelligence, è stimato intorno al 6,6%.

Decaffeinato: sempre più italiani scelgono di alternarlo all’espresso

Lo studio Swoa (Social Web Opinion Analysis) condotto da Nescafé Dolce Gusto su 1.200 utenti tra i 20 e i 50 anni evidenzia come la gestione del caffè sia cambiata rispetto al passato. Se tradizionalmente la bevanda era consumata principalmente al mattino (14%), oggi quasi metà degli italiani (49%) sceglie diverse tipologie di caffè durante la giornata. Il decaffeinato, in particolare, viene considerato coerente con lo stile di vita per il 73% degli intervistati, moderno e intelligente per il 59%, e “completo” dal punto di vista del gusto per il 44%.

Perché gli italiani scelgono il decaffeinato

Gli analisti collegano questo cambiamento a una crescente attenzione verso un consumo consapevole della caffeina. Il 60% degli italiani ritiene che la propria routine quotidiana influenzi le scelte sul caffè, con motivazioni legate alla regolarità della routine serale (56%) e alla ricerca di momenti di pausa rilassanti durante la giornata (48%).

Il decaffeinato si conferma una scelta privilegiata in momenti chiave: la sera e nel dopo cena (48%) come rito pre-sonno, il pomeriggio (42%) durante le pause di lavoro e il dopo pranzo (35%) per chiudere i pasti con un momento di relax. Questi dati evidenziano come il decaffeinato non sia solo un’alternativa, ma una vera e propria strategia di gestione della giornata.

Il decaffeinato come tendenza globale e scelta consapevole

L’uso crescente del decaffeinato in Italia riflette un trend internazionale. Secondo Global Growth Insights, il mercato globale ha registrato un valore di 2,7 miliardi di dollari nel 2025, con una crescita prevista del 11% nel 2026. Il fenomeno è sostenuto dal desiderio di mantenere il gusto del caffè senza eccedere con la caffeina, con una gestione più flessibile del consumo lungo l’arco della giornata.

Questa evoluzione conferma un cambio di paradigma nella cultura del caffè italiano: da momento esclusivamente mattutino a esperienza distribuita tra momenti di lavoro, relax e convivialità, integrando tradizione, qualità e attenzione al benessere.