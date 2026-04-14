Bevande analcoliche: 8 italiani su 10 le vogliono ambasciatrici del made in Italy

Nel contesto della Giornata Nazionale del made in Italy del 15 aprile, le bevande analcoliche italiane emergono come uno dei comparti più rappresentativi del lifestyle nazionale. Un’indagine condotta da AstraRicerche per Assobibe, evidenzia come il settore sia percepito dagli italiani non solo come un insieme di prodotti di consumo, ma come una componente identitaria del Paese. Secondo i dati, circa il 71% degli italiani dichiara di apprezzare le bevande della tradizione, mentre oltre la metà riconosce il valore delle varianti con ridotto contenuto di zucchero. Elementi come gusto, qualità e capacità dissetante rappresentano i principali driver di consumo, con percentuali molto elevate: il 91% considera il gusto fondamentale, mentre l’86% attribuisce grande importanza alla funzione dissetante.

Bevande analcoliche italiane come ambasciatrici del gusto nel mondo

Un elemento centrale emerso dall’analisi riguarda il ruolo internazionale delle bevande analcoliche made in Italy. Per circa l’80% degli intervistati, questi prodotti dovrebbero essere promossi come veri e propri ambasciatori del gusto italiano nel mondo. La percezione estera è altrettanto significativa: il 58% degli italiani ritiene che queste bevande siano apprezzate fuori dai confini nazionali, il 54% le considera rappresentative dello stile italiano e il 53% le identifica come eccellenze riconosciute a livello globale.

Il chinotto, una delle bevande analcoliche italiane più apprezzate nel mondo

Tra i prodotti più iconici si trovano chinotti, gassose, limonate, cole e aranciate, simboli di una cultura del bere che si intreccia con la quotidianità e con la storia gastronomica del Paese.

Consumo, emozioni e memoria: il legame con gli italiani

Le bevande analcoliche italiane non rappresentano soltanto un prodotto alimentare, ma anche un veicolo di emozioni e ricordi. L’indagine evidenzia come il loro consumo sia fortemente legato a momenti di socialità e benessere. Il 76% degli italiani associa queste bevande alle vacanze estive, mentre il 68% le collega ai momenti trascorsi con amici. Più della metà degli intervistati le identifica con i piccoli piaceri quotidiani, sottolineando una dimensione esperienziale profonda.

Il 76% degli italiani associa il consumo di bibite al periodo estivo e a momenti di convivialità

Particolarmente rilevante è il dato legato alla memoria: il 51% degli italiani associa il consumo di bevande analcoliche ai ricordi d’infanzia. Questo aspetto rafforza il legame emotivo con il prodotto, che diventa parte integrante della crescita e della vita familiare.

Il ruolo delle aziende e la visione del settore Assobibe

Il comparto delle bevande analcoliche italiane è rappresentato da Assobibe, associazione di Confindustria che riunisce le principali imprese del settore. Il Presidente Giangiacomo Pierini sottolinea il valore culturale e identitario di questi prodotti nel panorama del made in Italy agroalimentare.

Giangiacomo Pierini, presidente Assobibe

«Con questa indagine abbiamo voluto andare oltre i dati legati al consumo, per scoprire nel profondo quanto le bevande analcoliche siano legate al made in Italy», ha dichiarato Giangiacomo Pierini, Presidente Assobibe. «I risultati ci confermano quanto questi prodotti, per gli italiani, siano un pezzo di identità del Paese: un patrimonio di ricordi ed emozioni, un valore da esportare nel mondo, un momento di relax che ci riconnette alla bellezza dei piccoli gesti. È una responsabilità che il settore sente propria e che guida il lavoro delle nostre aziende ogni giorno, nel segno di un made in Italy che non è solo un’etichetta, ma un asset di cultura e di saper fare».

Tendenze di consumo delle bevande analcoliche in Italia

L’analisi evidenzia un consumo diffuso e trasversale delle bevande analcoliche italiane, con particolare riferimento a cole e tè freddi, tra le categorie più popolari.Le caratteristiche più apprezzate restano il gusto e la capacità dissetante, ma cresce anche l’attenzione verso l’origine italiana degli ingredienti, considerata rilevante da oltre il 60% dei consumatori. Tra questi, agrumi siciliani ed erbe alpine rappresentano elementi distintivi particolarmente riconosciuti e apprezzati.

Il tè freddo, una delle bibite analcoliche preferite dagli italiani

Il comparto si sta inoltre orientando verso una maggiore attenzione al benessere: il 60% dei consumatori preferisce prodotti a basso contenuto calorico, mentre il 59% sceglie alternative sugar free. Questa evoluzione riflette una crescente consapevolezza alimentare.

Bevande analcoliche e stili di vita: tra benessere e sostenibilità

Il rapporto tra bevande analcoliche e stile di vita sano è sempre più centrale. Il 67% degli intervistati associa questi prodotti a un equilibrio alimentare positivo, mentre il dibattito sulle politiche fiscali, come la sugar tax, evidenzia un orientamento favorevole a strategie educative. Secondo il 79% degli italiani, è preferibile puntare su campagne di sensibilizzazione rispetto a interventi fiscali, ritenuti meno efficaci e potenzialmente penalizzanti per il consumatore finale.

Anche la sostenibilità gioca un ruolo crescente nelle preferenze: il packaging ecologico e l’attenzione all’impatto ambientale rappresentano elementi sempre più richiesti, soprattutto dalle nuove generazioni.