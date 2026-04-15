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mercoledì 15 aprile 2026  | aggiornato alle 19:13 | 118651 articoli pubblicati

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Dallagiovanna Partner: il network che valorizza l’arte bianca italiana

Dallagiovanna Partner è il nuovo network dedicato ai professionisti dell’arte bianca. Un progetto che unisce formazione, confronto e crescita tra pizzaioli, panificatori, pasticceri e ristoratori selezionati in tutta Italia

di Redazione Italia a Tavola
 
15 aprile 2026 | 17:18

Dallagiovanna Partner: il network che valorizza l’arte bianca italiana

Dallagiovanna Partner è il nuovo network dedicato ai professionisti dell’arte bianca. Un progetto che unisce formazione, confronto e crescita tra pizzaioli, panificatori, pasticceri e ristoratori selezionati in tutta Italia

di Redazione Italia a Tavola
15 aprile 2026 | 17:18
 

Il progetto Dallagiovanna Partner, ideato da Molino Dallagiovanna, nasce a Gragnano Trebbiense (Piacenza) come rete selettiva dedicata ai professionisti dell’arte bianca. L’iniziativa coinvolge pizzaioli, panificatori, pasticceri, pastai, ristoratori e pastry chef selezionati su tutto il territorio nazionale, in collaborazione con i principali distributori del molino.

Il progetto Dallagiovanna Partner seleziona i migliori pizzaioli, panificatori, pasticceri, pastai, ristoratori e pastry chef che utilizzano le farine del mulino
Il progetto Dallagiovanna Partner seleziona i migliori pizzaioli, panificatori, pasticceri, pastai, ristoratori e pastry chef che utilizzano le farine del mulino

La selezione si basa su criteri qualitativi specifici, tra cui la scelta delle materie prime, la qualità dei prodotti realizzati, l’estetica delle preparazioni, la creatività, lo spirito di innovazione artigianale e la varietà dell’offerta. L’obiettivo è costruire una community di professionisti in grado di rappresentare l’evoluzione dell’arte bianca italiana contemporanea.

Formazione e confronto per professionisti dell’arte bianca

Al centro del progetto si trova un appuntamento annuale dedicato ai Dallagiovanna Partner, concepito come momento di formazione e confronto. L’edizione 2026 si è svolta a Milano e ha posto l’attenzione sul concetto di “Intelligenza Artigianale”, inteso come approccio evoluto al lavoro in laboratorio.

I Partner 2026 assieme ai tecnici di Molino Dallagiovanna all'incontro di Milano
I Partner 2026 assieme ai tecnici di Molino Dallagiovanna all'incontro di Milano

Questo modello integra tecniche produttive avanzate e ottimizzazione dei processi, con l’obiettivo di migliorare efficienza, qualità e organizzazione nelle attività quotidiane di panificazione, pasticceria e produzione pizza.

Contaminazione tra discipline e crescita professionale

Durante l’evento, quattro team composti da tecnici Molino Dallagiovanna e professionisti del settore hanno presentato soluzioni applicative nei rispettivi ambiti: pizza, pane, pasta e pasticceria. Ogni proposta è stata pensata per essere replicabile anche in altri contesti dell’arte bianca, favorendo uno scambio di competenze tra discipline diverse.

Accanto alla parte tecnica, spazio anche ai temi legati allo sviluppo del business. Interventi di consulenti marketing e hospitality hanno approfondito aspetti legati a organizzazione, gestione e accoglienza, elementi sempre più centrali per la crescita delle attività artigianali.

Riconoscimento finale e rete di ambasciatori del brand

L’incontro si è concluso con la consegna di una giacca identificativa e di una targa ufficiale ai Dallagiovanna Partner, simboli di appartenenza al network e riconoscimento del percorso professionale.

I Partner 2026 di Molino Dallagiovanna
I Partner 2026 di Molino Dallagiovanna

Il progetto consolida così una rete di ambasciatori dell’arte bianca italiana, con l’obiettivo di diffondere una cultura condivisa basata su qualità, competenze e sviluppo continuo del settore.

I Dallagiovanna Partner all’evento 2026:

  • Giovanni Bertolini - Casa del Dolce Bertolini - Cologna Veneta (Vr)
  • Michael Bovin - Rosewood Castiglion Del Bosco - Montalcino (Si)
  • Giovanni Cancelliere - Cancelliere Caffè Pasticceria - Roma (Rm)
  • Stefano Chieregato - Chiere - Piacenza (Pc)
  • Ludovico Cinelli Jr - Lasagna D’oro - Genzano di Roma (Rm)
  • Mauro Dametto - Pasticceria Dametto - Scorzè (Ve)
  • Angelo Di Masso - Pasticceria Di Masso - Scanno (Aq)
  • Alberto Farina - Alberto Farina Pizzeria - Lido di Fermo (Fm)
  • Luigi Franco - Ludò Pasticceria - Crosia (Cs)
  • Salvatore Gargano - Forneria Gargano - Palermo (Pa)
  • Kabir Godi - Il Laboratorio Cannavacciuolo - Suno (No)
  • Antonio Marsicano - Pasticceria Caffetteria Marsicano - Napoli (Na)
  • Chiara Masino - Coce Bakery - Parma (Pr)
  • Luca Milanti -Pasticceria Pamela - Modena (Mo)
  • Ivan Santoro - Pasticceria Caffè Gilli - Firenze (Fi)
  • Daniel Serale - Le Lanterne Hotel Ristorante Pizzeria - Borgo San Dalmazzo (Cn)
  • Riccardo Serra - Demetrio Pasticceria - Pavia (Pn)
  • Marco Sestilli - Panificio Sestilli - Agugliano (An)
  • Luca Spiga - Caffè Pasticceria D’Elite - Cagliari (Ca)
  • Mario Suarez - Artesano L’esperienza del Gusto - Roma (Rm)
  • Davide Luca Sundis - Voglia di Pizza - Cetraro Marina (Cs)

Dallagiovanna Holding
Località Pilastro 2 29010 Grabbiano Trebbiense (Pc)
Tel +39 0523 353776

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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