Grana Padano: bilancio 2025 da record e quasi 3 milioni di forme esportate

Si è svolta al Centro Fiera del Garda di Montichiari l’assemblea generale del Consorzio Tutela Grana Padano, dedicata all’approvazione del bilancio 2025 e all’analisi dello stato della filiera Grana Padano Dop, che nel 2025 ha fatto registrare numeri da record, con oltre 6 milioni di forme prodotte di cui quasi la metà indirizzate al mercato estero. L’incontro si è aperto con un focus sul ruolo del Consorzio come sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, con un coinvolgimento nelle sedi di gara. Dopo il saluto del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, intervenuto in streaming, il ministro dello Sport Andrea Abodi ha portato di persona il saluto istituzionale del Governo, sottolineando il valore della collaborazione tra sistema produttivo e sport.

Stefano Berni e Renato Zaghini, direttore generale e presidente del Consorzio Grana Padano, e al centro il ministro Andrea Abodi

«I messaggi che sono stati veicolati attraverso i media nei due anni che hanno portato a MICO 2026 rappresentano la migliore interpretazione della partnership e dell’abbinamento tra lo sport e un’azienda che è molto di più, perchè sa essere una comunità - ha detto nel suo intervento il ministro dello sport e dei giovani rivolto ai consorziati - È un’ulteriore qualità che voglio riconoscervi, perché ne abbiamo bisogno per evitare che le forme della collaborazione siano quelle tradizionali e convenzionali che sono superate. Dobbiamo stabilire relazioni umane che sono quelle che coltivate voi ogni giorno e che questo mondo spesso predica ma non riesce a praticare al meglio. Il vostro esempio sarà molto prezioso». Il presidente del Consorzio Renato Zaghini ha espresso ringraziamento per il riconoscimento istituzionale. «La sua presenza ha riconosciuto e suggellato il nostro grande lavoro per il massimo successo organizzativo di MICO 2026 - ha sottolineato Zaghini -, un sostegno che il mondo del Grana Padano, il formaggio Dop più venduto nel mondo, ha svolto con grande convinzione e passione».

Bilancio integrato e governance della filiera Grana Padano

Nel corso dell’assemblea è stato approvato all’unanimità il primo Bilancio Integrato Grana Padano, che unisce dati economico-finanziari e informazioni su impatti ambientali, sociali e di governance. Questa scelta rappresenta un’evoluzione della gestione della filiera Grana Padano Dop, con l’obiettivo di garantire trasparenza e una visione complessiva della creazione di valore nel tempo. Il Direttore Generale Stefano Berni ha illustrato i principali risultati economici del 2025, definito un anno particolarmente positivo per il comparto.

Il direttore generale del Consorzio Tutela Grana Padano Dop Stefano Berni nel suo intervento

«Nonostante il rallentamento del prezzo all’ingrosso nell’ultimissima parte dell’anno, il 2025 si è rivelato il miglior anno di sempre, inaspettatamente migliore anche del 2024 per le rilevanti quotazioni del formaggio all’ingrosso - ha spiegato Berni - Unico neo del 2025 è stato l’eccesso produttivo con una crescita di circa l’8%, causato dalle elevatissime quotazioni del formaggio».

La produzione ha raggiunto 6.053.690 forme nei 134 caseifici della filiera. Le dinamiche produttive hanno richiesto interventi correttivi per garantire stabilità al mercato del Grana Padano Dop. «Queste scelte rigorose indurranno sicuramente un rallentamento delle produzioni nel secondo semestre del 2026 - ha spiegato Berno -, visto che la crescita dello stesso periodo del 2025 è stata addirittura "folle" con un + 12%». Le misure adottate mirano a riequilibrare domanda e offerta nel medio periodo.

Export Grana Padano e posizionamento internazionale

Il comparto continua a registrare risultati positivi anche sul fronte internazionale, con una crescita dell’export del 3% e oltre 2.757.000 forme esportate. «Il ribasso delle quotazioni ad un livello buono comunque sta inducendo enormi vendite con crescite nel primo trimestre 2026 a doppia cifra - ha concluso il direttore generale del Consorzio - Quindi, anche nel 2025 il Grana Padano si è dimostrato la destinazione più remunerativa al mondo per il latte da insilati, un primato confermato nel primo trimestre 2026».

Un momento dell'Assemblea del Consorzio Tutela Grana Padano Dop

Il presidente Renato Zaghini ha evidenziato il ruolo degli investimenti promozionali. «Siamo quindi convinti che nel 2026 il Grana Padano migliorerà addirittura la sua leadership sui volumi di tutti i prodotti Dop sia in Italia che nel mondo».