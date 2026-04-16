Trent’anni di attesa per un cucchiaio: il segreto del caviale Beluga Imperial

Il rituale di accostamento al caviale Beluga Imperial ha un che di solenne, un gesto che sospende il tempo e rimanda a piaceri che la storia ha consacrato. Caviar Giaveri, nata nel 1980 a San Bartolomeo di Breda, in provincia di Treviso, ha saputo rendere questo gesto Italiano, e lo ha fatto con una precisione artigianale che il mondo dell'alta gastronomia ha imparato a riconoscere e a cercare.

Il Beluga Imperial di Caviar Giaveri, una precisione artigianale riconosciuta dall'alta ristorazione

Il Beluga Imperial di Caviar Giaveri, una precisione artigianale riconosciuta dall'alta ristorazione

Il Beluga Imperial: caratteristiche dello storione Huso huso e valore del caviale

Lo storione Huso huso, comunemente noto come Beluga, è il più grande pesce d'acqua dolce: un animale che può raggiungere i 1.500 chilogrammi di peso e che porta in sé una delle più rare specialità della natura. Le sue uova, di oltre 3,5 millimetri di diametro, di un grigio perla prezioso, racchiudono un sapore delicato e burroso. Sono selezionate con cura, confezionate a mano in ambiente controllato e certificato per preservarne intatta ogni sfumatura olfattiva e gustativa.

Il Beluga Imperial, ottenuto da storioni che hanno bisogno di 30 anni per arrivare alla maturità attesa

Il Beluga Imperial, ottenuto da storioni che hanno bisogno di 30 anni per arrivare alla maturità attesa

Il Beluga Imperial di Caviar Giaveri è così l'espressione più alta dello storione Beluga da cui ha origine. D'altra parte, la solennità dell'attesa nasce proprio dal tempo che occorre affinché si raggiunga la maturità necessaria alla produzione di questo caviale: ben trent'anni. Un periodo che non conosce scorciatoie, che esige rispetto per i ritmi della natura e per gli equilibri di una specie da tutelare con vigore, dal momento che in Italia era presente nel fiume Po' fino agli anni ‘70, ma ormai è purtroppo estinto e risulta a rischio anche nel resto del mondo.

Acquacoltura sostenibile e filiera corta, il modello Caviar Giaveri

Caviar Giaveri ha fatto di questa attesa una filosofia: lavorare in sintonia con il ritmo della vita. E nell'impianto di Breda di Piave, a pochi chilometri da Venezia, sorge il suo parco storioni, il più vario al mondo: dieci specie allevate in vasche all'aperto che riproducono fedelmente l'habitat naturale. Qui l'acquacoltura moderna incontra la cura artigianale: nutrienti bilanciati, estrazione in ambiente protetto, conservazione a temperatura controllata. Una filiera cortissima, dal produttore al consumatore, che garantisce freschezza assoluta e totale tracciabilità, fiore all'occhiello di un Made in Italy che non si limita a proclamarsi tale, ma lo dimostra in ogni singola lavorazione.

Gli allevamenti di storioni di Caviar Giaveri a Breda, nel trevigiano

Gli allevamenti di storioni di Caviar Giaveri a Breda, nel trevigiano

L'intuizione originaria fu di Rodolfo Giaveri, che quarant'anni fa vide in queste acque venete il potenziale di un'eccellenza ancora tutta da costruire. Oggi sono al suo fianco le figlie Jenny, Giada e Joys aportare avanti quella visione con la stessa passione, al suo fianco con la stessa ostinata dedizione alla qualità.

In un'epoca in cui il termine artigianale rischia di diventare un'etichetta svuotata di significato, l’azienda ne incarna il senso più autentico: ogni latta viene confezionata a mano, ogni scelta produttiva è orientata alla tutela della specie e alla salvaguardia dell'ecosistema.

Come degustare il caviale Beluga Imperial: servizio e alta cucina

A tavola, il Beluga Imperial esige la semplicità che compete ai grandi. Va servito fresco, su un letto di ghiaccio, lontano da preparazioni elaborate che ne offuscherebbero la personalità. In caso di degustazione pura, è preferibile il cucchiaio di madreperla, in quanto se di metallo altererebbe il profilo aromatico. Per gli chef di alta cucina, il Beluga Imperial di Caviar Giaveri è una risorsa purissima: un ingrediente che non ha bisogno di essere interpretato, solo ascoltato, e che attende chi è pronto a concedersi un'esperienza che va oltre il palato: un momento di bellezza pura, tutto italiano.

Il Beluga Imperial è molto apprezzato nell'alta ristorazione, come in questo cocktail di gamberi

Il Beluga Imperial è molto apprezzato nell'alta ristorazione, come in questo cocktail di gamberi

Il caviale Beluga Imperial nei piatti gourmet: interpretazioni d’autore tra mare e creatività

Le applicazioni in piatti gourmet sono davvero molteplici, a partire dal Caviale, vongole e canestrelli, su emulsione di prezzemolo e finocchio, crema al limone ricoperta di caviale Beluga Imperial, realizzata da chef Raffaele Ros, una stella Michelin al Ristorante San Martino di Scorzè, nel veneziano: «Utilizzo il caviale Beluga Imperial perché mi consente di dare profondità al piatto - afferma proprio lo chef -. Si tratta infatti di una preparazione tendenzialmente dolce nella sua componente principale: la vongola, appena scottata, esprime una nota molto delicata e profumata. Anche la crema al limone, realizzata con patate e limone, contribuisce a questa sensazione di morbidezza e dolcezza. I canestrelli aggiungono una componente diversa: mantengono una leggera dolcezza, ma introducono anche una maggiore masticabilità, che restituisce una sensazione di pienezza al palato».

Caviale, vongole e canestrelli, su emulsione di prezzemolo e finocchio, crema al limone ricoperta di caviale Beluga Imperial, realizzata da chef Raffaele Ros

Caviale, vongole e canestrelli, su emulsione di prezzemolo e finocchio, crema al limone ricoperta di caviale Beluga Imperial, realizzata da chef Raffaele Ros

«Per equilibrare il tutto - continua Ros - è fondamentale inserire una componente salina che non sia invasiva. Il Beluga Imperial, rispetto ad altri caviali più aggressivi, offre una sapidità elegante e mai coprente. Apporta una nota leggermente profumata e una stabilità gustativa che si traduce in un retrogusto persistente, capace di completare il piatto».

Oppure ancora, chef Alessandro Cabona, del ristorante Le Terrazze del Ritual al Baia Sardinia di Arzachena (Ot), che propone Uovo, Patate e Beluga: «Nella mia carriera ho provato tutti i caviali di Giaveri ma il Beluga Imperial è davvero un gioiello. Ha delle uova grandi, è molto burroso, rimane bene sulla lingua e in bocca come sapore, non essendo estremamente sapido. È anche molto persistente, a differenza di altri caviali che col tuorlo dell’uovo non si sentirebbero al meglio. Mi piaceva poi giocare sul concetto di uovo: un uovo che viene valorizzato da un altro uovo, il caviale».

Uova, patate e Beluga Imperial, di chef Alessandro Cabona

Uova, patate e Beluga Imperial, di chef Alessandro Cabona

Il caviale Beluga Imperial di Caviar Giaveri si trova ormai nei migliori ristoranti d'Italia e del mondo, nelle gastronomie e nelle enoteche di riferimento, oppure è acquistabile direttamente dalla boutique aziendale e dall'e-commerce direttamente dal produttore al consumatore.

Caviar Giaveri sarà protagonista al prossimo Tuttofood 2026 (11-14 maggio, Rho Fiera Milano) al Padiglione 6 - Stand L24