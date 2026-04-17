Bindi incontra Nilufar: il dolce diventa esperienza alla Milano Design Week

Ci sono storie imprenditoriali che attraversano il tempo mantenendo intatta la propria identità. Quella di Bindi rappresenta uno dei percorsi più significativi nel panorama della pasticceria italiana. Nata nel cuore di Milano nel secondo dopoguerra come piccola attività artigianale, l’azienda si è progressivamente affermata come punto di riferimento nel settore dei dessert di qualità, trasformando ogni creazione in un simbolo riconoscibile. er celebrare l’80° anniversario, Bindi partecipa alla Milano Design Week 2026, dal 20 al 26 aprile, con una collaborazione di rilievo con Nilufar, realtà riconosciuta a livello globale nel settore del design, basata su uno dei propri dolci iconici, il Profirerol.

Il Profiterol che verrà portato alla Milano Design Week 2026, un‘edizione speciale per gli 80 anni del marchio

Dal 1946 a oggi, il marchio ha costruito un percorso basato su attenzione alla materia prima, precisione esecutiva e forte identità stilistica. Un filo continuo lega le origini artigianali allo sviluppo contemporaneo, in cui il dessert diventa non solo prodotto, ma anche espressione culturale ed estetica.

Bindi alla Milano Design Week 2026: il progetto con Nilufar Depot

La celebrazione dell'ottantesimo anniversario si svolge all’interno del Nilufar Depot, uno degli spazi più influenti del panorama contemporaneo, punto di riferimento per designer, architetti e professionisti creativi. In linea con il concept "Nilufar Grand Hotel”, Bindi si inserisce come elemento di accoglienza d’élite, offrendo ai visitatori un’esperienza che coniuga food design, estetica e ospitalità.

L'installazione dello spazio Bindi al Nilufar Depot per celebrare gli 80 anni alla Milano Design Week

All’interno del giardino del Depot, un pop-up dedicato accoglie gli ospiti con un raffinato bancone, creando un momento di pausa gourmet immerso nel verde.

Il Profiterol celebrativo: simbolo dell’identità Bindi

Protagonista dell’iniziativa è il Profiterol Bindi celebrativo, realizzato in edizione limitata per l’anniversario. Il dessert viene presentato in un contenitore in terracotta nera progettato appositamente per l’occasione, a sottolineare l’incontro tra design e pasticceria.

La ricetta si ispira alla versione originale di Romano Bindi: bignè soffici ripieni di panna, ricoperti da crema al cioccolato fondente con una nota di nocciola e decorati con scaglie croccanti di cioccolato. Il risultato è un dessert che unisce equilibrio gustativo e valore simbolico, offrendo un’esperienza sensoriale completa.

Monoporzioni e dessert: estetica e nuovi rituali di consumo

Accanto al profiterole, l’offerta include una selezione di monoporzioni Bindi concepite come vere e proprie "architetture dolci”. Tra le proposte spiccano prodotti iconici come la Torta della Nonna, le coppe al Pistacchio di Sicilia e al Limone di Sorrento, oltre a referenze come Coppa Mascarpone, Crème Brûlée - Frutti di Bosco e i bocconcini gelato Belbelè. Ogni creazione è pensata per rispondere ai nuovi rituali di consumo, in cui l’aspetto visivo assume un ruolo centrale insieme al gusto. Forme, colori e consistenze contribuiscono a definire un’esperienza completa, in cui il dessert diventa elemento progettuale capace di dialogare con il mondo del design.

La Torta della Nonna, un altro dei prodotti iconici di Bindi

La presenza di Bindi al Nilufar Depot evidenzia una forte affinità valoriale con la galleria fondata da Nina Yashar. Entrambe le realtà condividono una visione orientata alla qualità, alla cura del dettaglio e alla ricerca estetica, elementi fondamentali per costruire progetti destinati a durare nel tempo.

Bindi e Sammontana Italia: crescita e posizionamento nel dessert premium

A ottant’anni dalla fondazione, Bindi, oggi parte del Gruppo Sammontana Italia, continua a evolversi mantenendo un equilibrio tra heritage e ricerca. Il sapere artigianale si integra con processi produttivi avanzati, dando vita a una proposta che risponde alle esigenze del mercato contemporaneo senza perdere autenticità. In questo contesto, il dessert premium si configura come un linguaggio capace di unire gusto, forma ed esperienza. La capacità di interpretare nuovi trend di consumo, insieme alla valorizzazione delle ricette storiche, rappresenta uno degli elementi distintivi del brand nel panorama internazionale.

Lo speciale Profiterol di Romano Bindi, creato per l'80° anniversario

Sull’importanza di questa collaborazione si è espressa Sibilla Bagnoli, Corporate Branding, Image & Communication Manager di Sammontana Italia: «Festeggiare gli 80 anni di Bindi nel giardino di Nilufar Depot significa celebrare non solo un anniversario importante, ma il valore di una storia italiana che continua a evolversi con autenticità e visione. Per la nostra famiglia è motivo di grande orgoglio custodire e accompagnare un marchio come Bindi, che rappresenta un’eccellenza riconosciuta nel mondo e che oggi, all’interno di Sammontana Italia, trova nuove opportunità di crescita senza perdere la propria identità. Essere presenti in un luogo simbolo del design contemporaneo significa onorare la nostra anima milanese e questa collaborazione rappresenta l’incontro tra due mondi che parlano la stessa lingua, definita in un dialogo profondo fra tradizione e innovazione, cultura del gusto e cultura del bello: valori che sentiamo profondamente nostri e che continueranno a guidarci nel futuro».