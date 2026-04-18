Tè a tavola. nel mondo un terzo dei pasti include bevande calde

In questo nuovo episodio di Gocce di Tè il tema non riguarda soltanto l’infusione, ma il suo possibile ruolo all’interno del pasto salato. A confrontarsi su questo approccio sono il tea master Albino Ferri e Sonia Peronaci, cuoca, conduttrice televisiva e imprenditrice digitale, che osservano come l’abbinamento tra bevande calde e cucina quotidiana sia meno marginale di quanto comunemente si pensi.

Il tea master Albino Ferri con la cuoca Sonia Peronaci

Una consuetudine più diffusa di quanto sembri

Per una parte consistente della popolazione mondiale, l’uso di infusioni durante i pasti non rappresenta un’eccezione. Ferri sottolinea come in molte culture il tè non sia separato dal cibo, ma ne faccia parte in modo naturale. «Circa un terzo del pianeta consuma regolarmente bevande calde durante i pasti», viene ricordato nel confronto, con abitudini che spaziano dal tè alle tisane fino a preparazioni fermentate come il miso.

Sonia Peronaci osserva come questo approccio possa aprire una lettura diversa del pasto, meno legata alla distinzione rigida tra bevanda e piatto. Le infusioni, in questa prospettiva, diventano un elemento che accompagna e modifica la percezione del gusto, senza sovrastarlo. L’idea non è quella di sostituire le bevande tradizionali, ma di ampliare il campo delle possibilità.

Circa un terzo del pianeta consuma regolarmente bevande calde durante i pasti

Un equilibrio tra culture e abitudini

L’uso di tè e tisane in abbinamento al cibo viene letto come una soluzione già presente in molte tradizioni gastronomiche, ma ancora poco esplorata nella ristorazione occidentale. L’attenzione si concentra su un punto semplice: la bevanda calda non come elemento separato, ma come parte del ritmo del pasto.

Per maggiori informazioni: Accademia Ferri dal 1905