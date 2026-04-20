Come Agugiaro & Figna sta riscrivendo le regole del dialogo tra mugnaio e pizzaiolo

In un contesto internazionale che riunisce ogni anno i migliori pizzaioli da tutto il mondo, Agugiaro & Figna Molini si distingue sempre per un approccio che va oltre la competizione. Lo spazio diventa un vero hub di contenuti, dove tecnica, ricerca e confronto si intrecciano in un programma continuo di incontri, dimostrazioni e momenti formativi. Accanto ai tecnici R&D del Molino e a maestri pizzaioli italiani e internazionali, anche nell’edizione di quest’anno del Campionato Mondiale della Pizza di Parma - dal 14 al 16 aprile a Parma - ha preso forma un racconto dinamico fatto di impasti, metodi e interpretazioni contemporanee.

Napoletana Rossa, Superiore, Oro e Mora, “Le Originarie” del brand Le 5 Stagioni

Napoletana Rossa, Superiore, Oro e Mora, “Le Originarie” del brand Le 5 Stagioni

I diversi momenti in calendario - dai focus sugli impasti diretti e indiretti, fino agli approfondimenti su pizza contemporanea, classica e nuove tendenze - sono stati sviluppati utilizzando differenti tipologie di farine professionali della gamma Le 5 Stagioni - tra cui Napoletana Rossa, Superiore, Oro, ma anche Semina e Mora per “Le Originarie”, e la linea Mia - Macinazione Integrata Autentica, ciascuna pensata per garantire performance costanti e risultati replicabili in contesti operativi diversi.

Mia, Macinazione Integrata Autentica, la linea pensata per risultati replicabili in contesti operativi diversi

Mia, Macinazione Integrata Autentica, la linea pensata per risultati replicabili in contesti operativi diversi

TuttoFood Milano e il dialogo con i professionisti

Questo percorso proseguirà a maggio in occasione di TuttoFood Milano, dove Le 5 Stagioni porterà la propria visione, rafforzando il dialogo con il mercato internazionale e con tutti i professionisti del settore. È proprio questa capacità di offrire soluzioni mirate che emerge con forza: farine studiate per rispondere alle esigenze specifiche del professionista, dalla gestione delle lunghe lievitazioni fino alla lavorabilità in condizioni più complesse.

Alcune delle specifiche referenze della linea Le 5 Stagioni, adatte a ogni impasto ed esigenza

Alcune delle specifiche referenze della linea Le 5 Stagioni, adatte a ogni impasto ed esigenza

Un supporto concreto che si traduce in affidabilità quotidiana, ma anche in libertà creativa. Il Campionato e le manifestazioni fieristiche diventano così una piattaforma di scambio e crescita, dove il brand non si limita a presentare novità, ma costruisce valore attraverso contenuti tecnici e relazioni, offrendo interpretazioni diverse e stimolando un dialogo continuo che guarda all’innovazione.

In questo scenario, il brand Le 5 Stagioni ribadisce la propria identità: non solo un produttore di farine, ma un partner strategico e affidabile per il professionista, a supporto del suo talento. Un punto fermo in un mercato in continua evoluzione, capace di accompagnare il pizzaiolo in ogni fase del suo lavoro, trasformando la tecnica in espressione e la costanza in vero vantaggio competitivo.

Mono Origine: precisione e controllo in pizzeria

Dalla cultura molitoria che guarda con decisione al futuro nascono TipoZero Superiore e TipoZero Manitoba, le farine mono origine firmate Agugiaro & Figna, sviluppate esclusivamente per il settore pizzeria, ottenute da cultivar specifiche di grano tenero e attraverso una macinazione gentile e progressiva:

TipoZero Superiore e TipoZero Manitoba, le farine mono origine pensare per la pizzeria

TipoZero Superiore e TipoZero Manitoba, le farine mono origine pensare per la pizzeria

TipoZero Superiore è la scelta ideale per impasti diretti o indiretti con fermentazioni di media durata . Supporta idratazioni elevate , assicura lavorabilità fluida e uno sviluppo equilibrato in cottura , adattandosi perfettamente agli stili contemporanei .

è la scelta ideale per con . Supporta , assicura e uno , adattandosi perfettamente agli . TipoZero Manitoba esprime invece il massimo nelle lunghe maturazioni e nei pre-fermenti. Tenace, assorbente e strutturata, offre stabilità fermentativa e grande resistenza, anche nelle lavorazioni più complesse.

Agugiaro & Figna sarà presente a Tuttofood 2026 (11-14 maggio, Rho Fiera Milano) al Padiglione 5 - Stand F01.

Le 5 Stagioni: il brand riferimento globale per la pizzeria Le 5 Stagioni, lanciato da Agugiaro & Figna nel 1985, è stato il primo brand italiano dedicato alla pizzeria. Presente oggi nel mondo in ben 96 Paesi, propone oltre 40 referenze tra farine e miscele di alta qualità, diventate sinonimo di affidabilità e competenza nel settore a livello internazionale. Il marchio rappresenta un punto di riferimento per i professionisti, non solo per l'eccellenza dei prodotti, ma anche per l'assistenza tecnica e la formazione continua, offerta attraverso un team di esperti attivi in tutto il mondo. L'impegno di Agugiaro & Figna nel mondo della pizza si estende oltre il prodotto. L'azienda partecipa e sostiene i principali eventi di settore a livello internazionale, iniziative che rafforzano la connessione con la comunità dei pizzaioli professionisti e consolidano il posizionamento nel settore. L'azienda organizza inoltre incontri e workshop con pizzaioli per presentare le qualità tecniche dei prodotti, con showcase e degustazioni pensati specificamente per il canale professionale. Tra questi anche il progetto “Molino Experience”, un’immersione esclusiva all’interno del Molino per scoprire tecniche e segreti, trovare ispirazioni e ampliare i propri orizzonti creativi.