Cresce la domanda di finger food surgelati: cosa cercano oggi i ristoranti

Dall'11 al 14 maggio a Tuttofood 2026 a Fiera Milano Rho G.E. Surgelati sarà tra i protagonisti e accoglierà operatori e buyer al Padiglione 2 - Stand K21. L’azienda presenterà alcune novità pensate per ampliare l’offerta nel segmento degli alimenti surgelati per la ristorazione e dello street food. Tra le proposte in evidenza spiccano i nuovi Triangolini di formaggio, disponibili in due varianti al Dobbiaco o all'Emmenthal, e l’inedito Hamburger misto bovino/suino, che arricchisce la linea dedicata agli hamburger surgelati. L’ampliamento della gamma conferma l’attenzione verso prodotti versatili, pratici e in linea con le esigenze del mercato foodservice.

I nuovi Triangolini al Dobbiaco di G.E. Surgelati

I nuovi Triangolini al Dobbiaco di G.E. Surgelati

Finger food surgelati e hamburger: le novità in fiera

La partecipazione a Tuttofood rappresenta un’occasione strategica per valorizzare la crescita della linea finger food surgelati, oggi sempre più richiesta nel canale Horeca. I nuovi Triangolini di formaggio si inseriscono in questo segmento con un formato pensato per aperitivi, snack e proposte veloci.

Il nuovo Hamburger Misto bovino/suino surgelato di G.E. Surgelati

Il nuovo Hamburger Misto bovino/suino surgelato di G.E. Surgelati

Parallelamente, l’introduzione dell’Hamburger misto bovino/suino rafforza il posizionamento nel comparto degli hamburger di qualità, offrendo una soluzione che combina gusto e praticità di utilizzo. L’intera proposta si distingue per facilità di preparazione e resa costante.

Lo sviluppo di G.E. Surgelati dal 1982

Fondata nel 1982 a Castenaso (Bologna) da Giuseppe Berti e dalla moglie Leda, G.E. (Gastronomia Emiliana) nasce da un’esperienza consolidata nel settore avicolo. L’azienda avvia la produzione di cibi surgelati pronti con l’obiettivo di coniugare velocità di preparazione e qualità delle materie prime.

I Triangolini all'Emmenthal, altra novità che G.E. Surgelati porterà a Tuttofood 2026

I Triangolini all'Emmenthal, altra novità che G.E. Surgelati porterà a Tuttofood 2026

Negli anni ’90 viene introdotta la prima linea di hamburger grigliati, rendendo l’azienda una delle realtà pionieristiche in Italia nel segmento degli hamburger surgelati grigliati. Un percorso di crescita che ha portato allo sviluppo del marchio Top Taste e al continuo ampliamento della capacità produttiva.

Hamburger surgelati: varietà e qualità certificata

La gamma hamburger include versioni crude e grigliate, con formati che variano da 28 a 500 grammi. L'Hamburger più richiesto è quello nella versione classica, crudo, 98% di carne di bovino con sale ed acqua. In formati da 35 a 500gr, nella versione «alto» ovvero più stretto e sviluppato in altezza, o nella versione «bassa» più facile e veloce da cuocere, mantenendo inalterata la qualità. Per velocizzare la cottura i prodotti sono microforati.

Il classico Hamburger 98% bovino di G.E. Surgelati

Il classico Hamburger 98% bovino di G.E. Surgelati

Per chi è più attento al prezzo, senza però rinunciare alla qualità, c'è la gamma degli "80% carne" con l’aggiunta di fibre vegetali, in versioni vanno che vanno dai 55 ai 200gr. Per il mercato dedicato, l'azienda offre anche la versione Halal: 88% carne con ricettazione creata appositamente, totalmente Halal e certificata. Oppure, per cavalcare la tendenza del momento, la linea Smash: cilindri di macinato di bovino da «schiacciare» sulla griglia, in formati dagli 80 ai 150 grammi, e anche in versione già Smashed.

Le varianti Smash Burger di G.E. Surgelati

Le varianti Smash Burger di G.E. Surgelati

La linea Top Taste valorizza 22 razze selezionate (tra cui Fassona, Wagyu, Angus e Rubia Gallega, oltre a proposte più particolari come Cervo, Cinghiale e Canguro), con il 100% della carne dichiarata. Completano l’offerta le varianti Top- Spicy.

Gamma prodotti: cotti panati e cotti grigliati

L’offerta di prodotti surgelati G.E. Surgelati comprende ulteriori linee pensate per il foodservice. I cotti panati includono Cotolette di pollo, Schnitzel di suino, Cordon bleu, Mozzarelle in carrozza e Hamburger di pollo panato al cornflakes, tutti completamente cotti e pronti per una rapida rigenerazione.

La classica cotoletta di pollo, una delle principali referenze della linea Cotti Panati di G.E. Surgelati

La classica cotoletta di pollo, una delle principali referenze della linea Cotti Panati di G.E. Surgelati

I cotti grigliati rappresentano un altro importante business aziendale: Hamburger di bovino, Hamburger di pollo, Salsiccia di suino e Fettina di pollo si distinguono per la grigliatura reale, che conferisce un gusto autentico e una resa ottimale.

Finger food e proposta vegetariana per la ristorazione

Negli ultimi anni si è ampliata anche la linea finger food, che include Polpette tradizionali (un prodotto artigianale che sembra creato da uno chef), preparabili in tempi brevissimi, Bastoncini di porchetta, Pulled pork e Chicken crunchies. Prodotti pensati per rispondere alle nuove tendenze di consumo e alla richiesta di snack pronti surgelati.

Le polpette tradizionali, ottimo prodotto per la ristorazione di G.E. Surgelati

Le polpette tradizionali, ottimo prodotto per la ristorazione di G.E. Surgelati

Completa l’offerta una linea vegetariana, con burger e polpette a base di verdure, formaggio e uovo, disponibili in diversi formati. Una proposta che intercetta la crescente domanda di alternative senza carne.