Gusto e praticità: perché Bergader Briòlo è il re del banco frigo

Il panorama della grande distribuzione italiana vede emergere con forza il Bergader Briòlo, consolidatosi come uno dei tre prodotti più venduti nel comparto Food Fresco Confezionato. Il dato emerge dallo studio strategico ‘Best Innovations Italy 2025’ condotto da NielsenIQ, che ha analizzato le performance di mercato dei nuovi lanci con almeno un anno di permanenza continuativa sugli scaffali. Il successo riscontrato testimonia la capacità del marchio bavarese di rispondere con precisione alle richieste di un'utenza sempre più orientata verso l'efficienza e l'eccellenza organolettica.

La Linea Cremosissimo di Bergader, di cui fa parte anche Briòlo

L'Italia rappresenta per l'azienda il principale mercato estero, nonché uno dei contesti più sfidanti a livello europeo. L'affermazione di questa referenza conferma l'efficacia di una visione commerciale che pone al centro l'ascolto delle dinamiche locali e l'adattamento dell'offerta alle nuove abitudini di acquisto nel settore del largo consumo.

Caratteristiche distintive e qualità del formaggio a pasta molle

Il Bergader Briòlo si presenta come un formaggio a pasta molle di qualità superiore, realizzato esclusivamente con latte delle Alpi bavaresi. Il prodotto è protetto da una crosta bianca edibile e si caratterizza per una consistenza vellutata. La ricetta originale, condivisa con il celebre Cremosissimo, viene qui declinata in un formato da 150 grammi. Questa pezzatura è studiata per favorire la riduzione degli sprechi alimentari e soddisfare la domanda di porzioni calibrate, ideali per i ritmi della vita contemporanea.

Briòlo di Bergader, in formato 150 grammi

Sotto il profilo nutrizionale e tecnico, il prodotto si distingue per la totale assenza di conservanti, la certificazione senza glutine e la naturale assenza di lattosio (inferiore allo 0,1%). Queste proprietà rendono il Briòlo una soluzione versatile, adatta a diverse esigenze dietetiche senza rinunciare a un gusto delicato e avvolgente.

Visione strategica e partnership nella distribuzione moderna

L'evoluzione del segmento dei formaggi freschi evidenzia una crescente attenzione verso referenze ad alto valore aggiunto. «Il riconoscimento ottenuto da Briòlo rappresenta per noi una conferma importante: innovare significa ascoltare il mercato a livello locale e tradurre i bisogni emergenti in proposte concrete», commenta Diego Farinazzo, direttore marketing di Bergader Italia. «Con Briòlo abbiamo voluto rendere ancora più accessibile un prodotto iconico come il Cremosissimo, mantenendone intatta la qualità e adattandolo ai nuovi stili di consumo».

Diego Farinazzo, direttore marketing di Bergader Italia

La crescita costante nel territorio italiano permette all'azienda di consolidarsi come partner di riferimento per i retailer. «Il mercato italiano si conferma estremamente ricettivo verso innovazioni che uniscono qualità e funzionalità», prosegue Farinazzo. «Il nostro obiettivo è continuare a lavorare con fiducia a fianco dei distributori per sviluppare referenze che creino valore per tutta la filiera, dalla produzione al punto vendita». Grazie a una rotazione a scaffale costante, il brand rafforza la sua posizione di rilievo nel mercato lattiero-caseario internazionale.