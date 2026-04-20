La panna già zuccherata e aromatizzata che semplifica il lavoro in pasticceria

Nel mondo della pasticceria e della ristorazione, dove ogni dettaglio fa la differenza, la scelta della panna non è mai banale. È proprio da questa consapevolezza che nasce la nuova Panna Arianna Frascheri Zuccherata con estratto naturale di vaniglia: una proposta pensata per professionisti esigenti che cercano praticità e un tocco distintivo, che l’azienda savonese porterà al prossimo Tuttofood.

La nuova Panna Arianna Frascheri Zuccherata con estratto naturale di vaniglia

La nuova Panna Arianna Frascheri Zuccherata con estratto naturale di vaniglia

Panna pronta all’uso per torte, mignon e gelateria

Questa panna pronta all’uso rappresenta un alleato prezioso per pasticceri, gelatieri e chef che desiderano ottimizzare i tempi senza rinunciare all’eccellenza. La presenza dello zucchero già bilanciato consente di ridurre i passaggi in laboratorio, garantendo al contempo una resa costante e affidabile. L’aggiunta dell’estratto naturale di vaniglia, inoltre, dona una nota aromatica elegante e rotonda, capace di valorizzare ogni preparazione senza sovrastarla.

Nella nuova Panna Arianna, lo zucchero già bilanciato consente di ridurre i passaggi in laboratorio

Nella nuova Panna Arianna, lo zucchero già bilanciato consente di ridurre i passaggi in laboratorio

Mantiene una struttura stabile e vellutata e si presta a molteplici applicazioni: dalla farcitura di torte e mignon, alla decorazione, fino all’utilizzo in gelateria per variegature e semifreddi. Il risultato è sempre una texture soffice e un gusto equilibrato, in cui la dolcezza si integra perfettamente con la naturalezza degli ingredienti.

Efficienza e creatività nella produzione professionale

In un mercato in continua evoluzione, dove efficienza e qualità devono procedere di pari passo, questa panna si propone come una soluzione concreta per semplificare il lavoro quotidiano e, allo stesso tempo, elevare il risultato finale. Non si tratta solo di un ingrediente, ma di uno strumento creativo che permette di esprimere al meglio la propria identità professionale.

Frascheri sarà presente al prossimo Tuttofood 2026 (11-14 maggio, Rho Fiera Milano) al Padiglione 1 - Stand R26.