Molino Colombo punta sulla formazione con l’Accademia della Farina

Nel mondo dell’arte bianca tutto inizia da un gesto apparentemente semplice: impastare farina e acqua. In realtà questa “ritualità” racchiude un universo fatto di tecnica, ricerca, conoscenza e sensibilità artigianale. Proprio da questa consapevolezza nasce l’Accademia della Farina 1882, il centro di formazione e sperimentazione di Molino Anselmo Colombo: un centro di formazione e sapere in cui la farina diventa materia viva, da studiare, comprendere e trasformare.

L'Accademia della Farina 1882, il centro di formazione di Molino Colombo focalizzato sull'arte bianca

L'Accademia della Farina 1882, il centro di formazione di Molino Colombo focalizzato sull'arte bianca

Formazione professionale nell’arte bianca: corsi, laboratori e lievito madre

Una struttura all’avanguardia, dotata di cucina professionale, laboratori tecnici e una sala multimediale capace di ospitare fino a cento persone. Qui professionisti dell’arte bianca, panificatori, pizzaioli, pasticceri, chef s’incontrano per partecipare ai corsi di formazione e agli eventi tecnici, trasformando la teoria in pratica, mettendo alla prova sul campo le caratteristiche delle farine del molino. Un centro aperto anche ad appassionati e cultori del lievito madre interessati ad evolvere la propria conoscenza.

I corsi dell'Accademia approfondiscono l'uso delle farine e del lievito madre

I corsi dell'Accademia approfondiscono l'uso delle farine e del lievito madre

La tradizione molitoria incontra il sapere dei grandi professionisti dell’arte bianca: un vero laboratorio di idee in cui le farine vengono messe alla prova ogni giorno, attraverso il lavoro e l’esperienza dei Maestri di Farine.

Maestri di Farine: protagonisti e competenze dell’arte bianca italiana

A guidare questo percorso c’è una vera squadra di esperti che Molino Colombo definisce “Maestri di Farine”, professionisti che incarnano competenze diverse, ma complementari nel panorama dell’arte bianca. Fra i nomi più rappresentativi Salvatore De Riso, maestro pasticcere della Costiera Amalfitana, autore di libri e manuali e presidente dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani. La sua carriera è costellata di riconoscimenti internazionali e di una continua ricerca sulla qualità delle materie prime. Dalla sua pasticceria sulla Costiera, oggi diventata una vera boutique gastronomica, ha costruito uno stile che unisce tecnica, identità territoriale e creatività.

Eduardo Ore, Sal De Riso e Josè Consolandi, tra i docenti dell'Accademia della Farina 1882

Eduardo Ore, Sal De Riso e Josè Consolandi, tra i docenti dell'Accademia della Farina 1882

Accanto a lui c’è Eduardo Ore, mastro pizzaiolo lievitista cresciuto alle pendici del Vesuvio: la tradizione del pane e della pizza napoletana ha segnato il suo percorso professionale. Dalla collaborazione con grandi maestri della panificazione allo studio delle farine per pizza, Ore ha sviluppato una visione internazionale della professione, lavorando come consulente e formatore in numerosi Paesi internazionali.

Il pasticcere Maurizio Bonanomi, con la farina di Molino Colombo La Madonnina che ha creato

Il pasticcere Maurizio Bonanomi, con la farina di Molino Colombo La Madonnina che ha creato

Nel campo della pasticceria artigianale spicca anche Maurizio Bonanomi, titolare della storica Pasticceria Merlo di Pioltello. Perfezionista, profondamente legato alla qualità degli ingredienti, rigoroso nel suo approccio alla tecnica, Bonanomi è noto per i suoi grandi lievitati, per essere fra i fondatori dell’Accademia Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano.

Docenti e nuove generazioni: il valore della formazione specializzata

Accanto a queste figure di riferimento operano professionisti che contribuiscono alla ricchezza del progetto formativo. José Consolandi è tecnico panificatore con una lunga esperienza nella ricerca cerealicola, specialista della panificazione e della gestione del lievito madre.

I Maestri di Farine di Molino Colombo, da sinistra Stefano Riva, Eduardo Ore, Josè Consolandi, Maurizio Bonanomi e Antonino Militi

I Maestri di Farine di Molino Colombo, da sinistra Stefano Riva, Eduardo Ore, Josè Consolandi, Maurizio Bonanomi e Antonino Militi

Lo chef Stefano Riva rappresenta il collegamento tra cucina e farine, grazie a una carriera costruita accanto a grandi maestri della ristorazione italiana. Nel mondo della pizza opera Antonino Militi, pizzaiolo e formatore con una lunga esperienza tra competizioni e attività di consulenza. Fra le nuove generazioni dell’arte bianca si distingue Lorenzo Colognesi, giovane professionista con una formazione che unisce panificazione, viennoiserie e pasticceria contemporanea, e Davide Stucchi.

Davide Stucchi, esperto di formazione nell'arte bianca di Molino Colombo

Davide Stucchi, esperto di formazione nell'arte bianca di Molino Colombo

Quest’ultimo rappresenta una storia significativa all’interno dell’Accademia della Farina 1882. Da giovane appassionato e corsista dei percorsi formativi di Molino Colombo, negli anni è diventato parte integrante del team. Oggi segue le attività dello shop aziendale ed è impegnato nella formazione dedicata agli appassionati e a chi si avvicina al mondo dell’arte bianca come esperienza di condivisione, accompagnando i partecipanti alla scoperta dei gesti e dei segreti della panificazione.

Futuro dell’arte bianca tra formazione, filiera molitoria e artigianato

In un’epoca in cui il mondo dell’arte bianca vive una fase di continui cambiamenti, l’Accademia della Farina 1882 assume un ruolo fondamentale per costruire nuove competenze e consolidare il dialogo tra industria molitoria e artigianato.

Ed è proprio da questo incontro, fra sapere tecnico e creatività degli artigiani, che si gioca il futuro del pane, della pizza e della pasticceria italiana.

Molino Colombo sarà presente a Tuttofood 2026 (11-14 maggio, Rho Fiera Milano) al Padiglione 12 - Stand B34.