Senza glutine fuori casa: la guida completa tra dieta e soluzioni foodservice

L’alimentazione senza glutine rappresenta oggi il principale approccio terapeutico per le patologie glutine-correlate, tra cui celiachia, sensibilità al glutine non celiaca e allergia al grano. Il glutine è una proteina presente in cereali come grano, orzo e segale e svolge un ruolo fondamentale nella struttura degli impasti, conferendo elasticità e consistenza a pane, pasta e prodotti da forno. Prima di adottare una dieta gluten free, è fondamentale una diagnosi accurata. Eliminare il glutine in modo autonomo può compromettere l’identificazione della patologia e rendere più complesso il percorso clinico.

Prima di iniziare una dieta senza glutine è necessaria una diagnosi accurata

Prima di iniziare una dieta senza glutine è necessaria una diagnosi accurata

In presenza di celiachia, la dieta senza glutine rappresenta l’unica terapia efficace e deve essere seguita con rigore per tutta la vita. Anche minime quantità possono provocare danni all’intestino e compromettere la salute.

Celiachia e sensibilità al glutine: caratteristiche e gestione alimentare

«La celiachia e` una malattia autoimmune che colpisce soggetti geneticamente predisposti - commenta Gloria Scarparo, Dietista Nutrition Service Dr. Schär - bambini o adulti, nei quali l’assunzione di alimenti contenenti glutine, anche solo in piccole quantità, provoca una reazione immunitaria nell’intestino tenue, con conseguente infiammazione cronica dell’intestino. Il glutine è una proteina presente in molti cereali che, a contatto con l’acqua, forma una massa elastica e adesiva, fondamentale per dare struttura e consistenza agli impasti durante la cottura, quindi si trova in molti alimenti».

La celiachia e` una malattia autoimmune che provoca un'infiammazione cronica dell’intestino

La celiachia e` una malattia autoimmune che provoca un'infiammazione cronica dell’intestino

Diverso è il caso della sensibilità al glutine non celiaca, dove l’approccio può essere più flessibile e prevedere una riduzione o una reintroduzione controllata nel tempo. In ogni caso, la gestione della dieta deve essere personalizzata e supportata da professionisti, per evitare carenze nutrizionali e garantire equilibrio alimentare.

Glutine negli alimenti: dove si trova e come evitarlo

Il glutine negli alimenti è diffuso e spesso non immediatamente riconoscibile. Un aspetto cruciale è la contaminazione da glutine, che può avvenire durante le fasi di produzione o preparazione. Anche alimenti naturalmente privi di glutine possono risultare contaminati, rendendo fondamentale il controllo delle etichette e la scelta di prodotti certificati. La normativa stabilisce che un alimento possa essere definito “senza glutine” solo se contiene meno di 20 ppm di glutine. Tuttavia, la sicurezza dipende anche dalla corretta gestione in cucina e nella ristorazione.

Un alimento o un impasto possono essere definiti senza glutine solo se contengono meno di 20 ppm di glutine

Un alimento o un impasto possono essere definiti senza glutine solo se contengono meno di 20 ppm di glutine

«L’unica terapia efficace - continua Gloria Scarparo - è una dieta rigorosamente senza glutine per tutta la vita, ma oggi non è difficile seguirla anche fuori casa. Possono essere consumati senza problemi i cereali naturalmente privi di glutine come riso, mais, grano saraceno e quinoa; ci sono poi i prodotti industriali certificati “senza glutine” o “gluten free”. È fondamentale controllare sempre le etichette: tracce di glutine possono nascondersi in salumi, salse, dolci o gelati a causa di contaminazioni accidentali. Mangiare fuori casa in sicurezza è possibile: molti ristoranti, mense e bar propongono opzioni senza glutine, e anche in aereo si può sempre richiedere un pasto gluten free. Serve solo un po’ di attenzione per seguire la dieta con serenità, senza rinunciare alla socialità».

Schär Foodservice: soluzioni gluten free per la ristorazione professionale

Nel settore della ristorazione senza glutine, Dr Schär si distingue per un’offerta completa dedicata al canale professionale. La divisione Schär Foodservice propone una gamma strutturata di prodotti pensati per rispondere alle esigenze di bar, hotel e ristorazione organizzata.

La Breakfast Box di Schär Foodservice, un assortimento di prodotti gluten free per il fuoricasa

La Breakfast Box di Schär Foodservice, un assortimento di prodotti gluten free per il fuoricasa

L’obiettivo è garantire sicurezza alimentare, qualità e facilità di gestione, elementi fondamentali per un servizio efficiente e affidabile. Le soluzioni disponibili coprono un ampio spettro di esigenze, consentendo agli operatori di costruire un’offerta inclusiva e diversificata.

Gamma prodotti gluten free: varietà, sicurezza e praticità

Le linee Schär Foodservice comprendono prodotti dolci e salati progettati per assicurare la massima sicurezza. Un elemento distintivo è rappresentato dalle confezioni in monoporzione, che riducono il rischio di contaminazione e semplificano la gestione operativa.

Tra le principali referenze:

biscotti, snack e prodotti da forno confezionati

crostatine, muffin e merendine, anche senza lattosio

cracker, fette croccanti e cereali

pane senza glutine, come rosette, ciabatte e varianti multicereali

snack salati come taralli e piatti pronti

I taralli gluten free di Dr Schär, ideali per bar che vogliono essere inclusivi

I taralli gluten free di Dr Schär, ideali per bar che vogliono essere inclusivi

Questa ampia gamma consente di rispondere a diverse occasioni di consumo, mantenendo elevati standard qualitativi e nutrizionali.

Vantaggi per l’horeca: efficienza e sicurezza nel gluten free

Le soluzioni Schär Foodservice offrono numerosi vantaggi per il settore horeca:

sicurezza certificata , indispensabile per i consumatori celiaci

, indispensabile per i consumatori celiaci facilità di utilizzo , grazie a prodotti pronti o di rapida preparazione

, grazie a prodotti pronti o di rapida preparazione ottimizzazione dei tempi e riduzione degli sprechi

e riduzione degli sprechi versatilità dell’offerta, adatta a diversi contesti di servizio

Pane bianco e Multicereale Gluten Free, in speciali mono imballi infornabili per evitare contaminazioni

Pane bianco e Multicereale Gluten Free, in speciali mono imballi infornabili per evitare contaminazioni

Un ulteriore punto di forza è rappresentato dagli imballi infornabili, che permettono la preparazione in ambienti condivisi riducendo il rischio di contaminazione crociata. Oltre ai prodotti, Schär supporta gli operatori con strumenti di formazione e aggiornamento. Contenuti tecnici, ricette e materiali informativi aiutano a migliorare la gestione del gluten free, aumentando competenze e qualità del servizio.

Gluten free nel fuori casa: una risposta concreta alla domanda crescente

La crescente attenzione verso la dieta senza glutine ha trasformato questo segmento in una componente strutturale della ristorazione. Le soluzioni Schär Foodservice consentono di rispondere in modo efficace a una domanda sempre più ampia, garantendo sicurezza, qualità e accessibilità.

Le soluzioni Schär Foodservice rispondono a una domanda gluten free sempre più ampia nel fuori casa

Le soluzioni Schär Foodservice rispondono a una domanda gluten free sempre più ampia nel fuori casa

In questo contesto, il gluten free non rappresenta più una nicchia, ma un elemento centrale dell’offerta, capace di coniugare esigenze nutrizionali, organizzazione e qualità del servizio.