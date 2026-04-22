VitaMill si rifà il look: nuovo logo e rivoluzione nella filiera del salutistico

La linea VitaMill® di Grandi Molini Italiani si presenta oggi con un importante progetto di rebranding, che coinvolge non solo l’immagine ma l’intera strategia di sviluppo. Il rinnovamento si traduce in una nuova identità visiva, più contemporanea e dinamica, progettata per comunicare in modo chiaro e immediato i valori della linea legati al benessere alimentare e alla funzionalità nutrizionale.

La linea completa VitaMill® di Grandi Molini Italiani, con nuove referenze e un packaging rinnovato

La linea completa VitaMill® di Grandi Molini Italiani, con nuove referenze e un packaging rinnovato

Il percorso di riposizionamento non riguarda esclusivamente l’estetica, ma si estende all’intera proposta, con un ampliamento significativo della gamma. L’obiettivo è intercettare in modo sempre più preciso le esigenze di consumatori attenti alla qualità degli ingredienti e al profilo nutrizionale dei prodotti. Accanto al nuovo linguaggio visivo, l’evoluzione interessa anche il supporto al mondo professionale, con strumenti e formati pensati per rendere l’offerta più accessibile lungo tutta la filiera, in particolare nel segmento artigianale.

Prodotti VitaMill: farine funzionali e nuove soluzioni ad alto valore nutrizionale

La linea VitaMill® rappresenta l’offerta salutistica e funzionale di Grandi Molini Italiani, sviluppata dal dipartimento di Ricerca & Sviluppo per coniugare gusto e benessere. I prodotti sono studiati per consentire la realizzazione di preparazioni come pane, pizza e dolci, mantenendo un profilo nutrizionale equilibrato. Tra le referenze più rappresentative si distingue VitaMill® a Basso Indice Glicemico, una farina funzionale ottenuta dalla macinazione di una specifica varietà di frumento selezionata per l’elevato contenuto di amilosio. Questa caratteristica consente di realizzare prodotti con un impatto glicemico contenuto, in linea con le esigenze di un’alimentazione più consapevole.

VitaMill® a Basso Indice Glicemico e VitaMill® Pane Pizza e dolci, Ricco di Magnesio, Potassio e Fibre, un preparato a base di farina integrale, entrambe protagoniste di un rebranding

VitaMill® a Basso Indice Glicemico e VitaMill® Pane Pizza e dolci, Ricco di Magnesio, Potassio e Fibre, un preparato a base di farina integrale, entrambe protagoniste di un rebranding

Un altro prodotto di rilievo è VitaMill® Pane Pizza e dolci, Ricco di Magnesio, Potassio e Fibre, un preparato a base di farina integrale di grano tenero, pensato per favorire il benessere digestivo. L’elevato contenuto di fibre, insieme alla presenza di magnesio e potassio, contribuisce al normale funzionamento dell’organismo e alla regolarità intestinale. Il rinnovamento della linea si riflette anche nell’introduzione di nuove soluzioni ad alto valore aggiunto. Tra queste figurano preparati proteici e a basso indice glicemico destinati alla realizzazione di pancake, pasta e prodotti da forno.

Biscotti integrali alla frutta secca, realizzati con VitaMill® Ricco di Magnesio, Potassio e Fibre

Biscotti integrali alla frutta secca, realizzati con VitaMill® Ricco di Magnesio, Potassio e Fibre

A queste proposte si affiancano referenze pronte al consumo a basso indice glicemico e ricchi di fibre come i Grissettini (con Olio Extravergine d'oliva) e i Righetti (senza zuccheri aggiunti), pensati per un utilizzo pratico quotidiano senza rinunciare al gusto.

I Grissettini e i Righetti, due nuove referenze a basso indice glicemico e ricche di fibre della linea VitaMill®

I Grissettini e i Righetti, due nuove referenze a basso indice glicemico e ricche di fibre della linea VitaMill®

Grandi Molini Italiani: storia e leadership nel settore molitorio

Grandi Molini Italiani rappresenta una realtà storica del panorama agroalimentare italiano. Fondata nel 1886 da Antonio Costato come piccolo molino a vapore sulle rive del fiume Po, l’azienda ha attraversato oltre un secolo di evoluzione, trasformandosi nel primo gruppo molitorio nazionale e tra i principali operatori a livello europeo.

Clafoutis di albicocche allo yogurt realizzata con VitaMill® a Basso Indice Glicemico

Clafoutis di albicocche allo yogurt realizzata con VitaMill® a Basso Indice Glicemico

La crescita si è sviluppata sotto la guida della famiglia Costato, giunta oggi alla sesta generazione di mugnai, mantenendo una forte continuità nella gestione e nei valori aziendali. L’organizzazione si articola in 5 stabilimenti produttivi in Italia, supportati da 14 poli logistico-distributivi e da una rete capillare di distribuzione.

Le referenze del gruppo raggiungono una clientela ampia e diversificata, che comprende aziende artigiane, industrie alimentari e operatori della grande distribuzione, oltre a consumatori appassionati di prodotti da forno. L’obiettivo resta quello di offrire farine, semole e preparati di alta qualità, con un approccio flessibile e orientato alle esigenze del mercato.