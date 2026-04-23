Carta dei dolci: il metodo di Tommaso Foglia per aumentare margini e creatività

Supportare i professionisti della ristorazione e della pasticceria con soluzioni concrete, versatili e di qualità: è questo l’obiettivo con cui Carte D’Or Professional, brand di Unilever Food Solutions, inaugura il 2026 presentando “La Carta dei Dolci”, un progetto formativo firmato dal pluripremiato Pastry Chef Tommaso Foglia, insieme a una gamma di nuovi prodotti pensati per ampliare le possibilità di creazione in cucina e in laboratorio.

Il pastry chef Tommaso Foglia terrà una serie di masteclass per il brand Carte D’Or Professional di Unilever Food Solutions

Il pastry chef Tommaso Foglia terrà una serie di masteclass per il brand Carte D’Or Professional di Unilever Food Solutions

Masterclass e formazione pratica per chef e pasticceri

Il progetto “La Carta dei Dolci” nasce per ispirare e guidare cuochi e pasticceri nella creazione di una Carta dei Dolci completa, che sappia unire creatività e praticità nella realizzazione di un’offerta di dessert, minimizzando gli sprechi e ottimizzando il food cost. Cuore del progetto è un ciclo di masterclass nell’arco dell’anno tenute da Tommaso Foglia. I prossimi appuntamenti in programma sono:

26 maggio - Carta dei Dolci - “ Estate ”

15 settembre - Carta dei Dolci “ Autunno/Inverno ”

12 novembre - Carta dei Dolci “I Dessert delle feste”

Il programma completo delle masterclass e ulteriori approfondimenti sull'iniziativa sono disponibili sul sito di Unilever.

Un manuale operativo per creare carte dei dessert efficaci

A queste si affianca un manuale pratico e innovativo, pensato come guida operativa per i professionisti che desiderano costruire o rinnovare la propria carta dei dessert, sempre a cura di Tommaso Foglia. Il manuale è scaricabile sempre sul sito di Unilever Food Solutions. Il metodo sviluppato da Foglia si basa su cinque pilastri fondamentali, ovvero cinque tipologie di dolce ed esperienze di gusto che non possono mancare in una proposta completa: il dolce al cioccolato, il tiramisù, il dolce croccante, il gusto di tendenza e il dolce del territorio.

La copertina del manuale La Carta dei dolci, curato da Tommaso Foglia

La copertina del manuale La Carta dei dolci, curato da Tommaso Foglia

All’interno del manuale sono raccolte 15 ricette originali, una per ciascun pilastro, declinate in tre diverse modalità di presentazione - à la carte, banqueting e finger food - per rispondere alle differenti esigenze di servizio. Ogni ricetta è accompagnata dall’indicazione del costo per porzione, offrendo così uno strumento concreto per pianificare una proposta dolce efficace e sostenibile. Dolci moderni e accattivanti, come la Zuppa Inglese con cioccolato fondente.

Zuppa Inglese con cioccolato fondente, realizzata con la crema a freddo Pastry Cream & Chantilly

Zuppa Inglese con cioccolato fondente, realizzata con la crema a freddo Pastry Cream & Chantilly

Il risultato è una base solida, ma flessibile che ogni professionista può usare come punto di partenza per costruire, sperimentare e personalizzare la propria offerta di dessert, valorizzando l’identità del proprio locale e garantendo una carta dei dessert moderna, redditizia e capace di rispondere alle aspettative del cliente.

Nuove miscele per creme a freddo e colazioni

Accanto al progetto formativo, Carte D’Or Professional amplia la propria offerta con cinque nuove miscele, studiate per soddisfare le esigenze dei professionisti e ogni tipologia di dessert, dagli indispensabili in pasticceria alle colazioni di tendenza in hotel: le tre Creme a freddo, Pastry Cream & Chantilly, Crema Cheesecake, Crema Tiramisù, e i due Preparati per colazioni, Waffles & Pancake e Crêpes dolci e salate.

La confezione da 800 grammi di crema fredda Pastry Cream & Chantilly di Carte d'Or Professional

La confezione da 800 grammi di crema fredda Pastry Cream & Chantilly di Carte d'Or Professional

Le Creme a freddo - Pastry Cream & Chantilly, Crema Cheesecake e Crema Tiramisù - sono pensate per garantire massima praticità e stabilità. Facili da preparare e pronte in pochi minuti, permettono di ottenere ripieni dalla consistenza perfetta, stabili al buffet e resistenti sia all’abbattimento sia al congelamento. Soluzioni ideali per realizzare dessert classici o contemporanei con efficienza e costanza qualitativa.

Le Creme a freddo Pastry Cream & Chantilly, Crema Cheesecake e Crema Tiramisù

Le Creme a freddo Pastry Cream & Chantilly, Crema Cheesecake e Crema Tiramisù

I Preparati per Colazioni - Waffles & Pancake e Crêpes dolci e salate - sono dedicati soprattutto al mondo dell’hôtellerie. Due soluzioni pensate per ampliare l’offerta delle colazioni con proposte sostenibili e di qualità, capaci di incontrare i gusti contemporanei degli ospiti.

I Preparati per Colazioni di Carte d'Or Professional, Waffles & Pancake e Crêpes dolci e salate

I Preparati per Colazioni di Carte d'Or Professional, Waffles & Pancake e Crêpes dolci e salate

Le Creme a freddo e i Preparati per colazioni sono alleati preziosi per chef e pasticceri che desiderano lavorare con efficienza, rapidità e controllo del food cost, anche nei momenti di maggiore intensità, con un risultato sempre garantito, grazie a un gusto eccellente, perfezione estetica e lunga tenuta durante il servizio.

Consulenza pastry per supporto professionale

Per accompagnare il lancio delle novità, Unilever Food Solutions mette inoltre a disposizione dei professionisti una consulenza pastry dedicata, pensata per supportare chef e pasticceri nell’utilizzo dei nuovi prodotti e nello sviluppo di carte dei dolci sempre più creative, efficienti e distintive. La consulenza è prenotabile online.