Ciro Salvo e Franco Pepe a Tuttofood 2026: la pizza guida l’innovazione casearia

Da lunedì 11 a giovedì 14 maggio 2026: queste le date della nuova edizione di Tuttofood 2026 a Rho Fiera Milano, da quasi vent’anni punto di riferimento per l’intero settore dell’agroalimentare italiano e che, anche quest’anno, vedrà il gruppo Sorì in prima fila nel dialogo tra produzione casearia e il mondo della pizza.

I prodotti caseari di Sorì hanno un rapporto sempre più stretto col mondo della pizza

I prodotti caseari di Sorì hanno un rapporto sempre più stretto col mondo della pizza

Se la partecipazione dello scorso anno ha rappresentato il battesimo di “Bella” by Ciro Salvo, la mozzarella di bufala campana dop perfetta per la pizza che si sta sempre più affermando come un’importante alleata per i pizzaioli, questa volta Sorì torna sul palco della fiera milanese al fianco di due dei più grandi maestri del settore: Ciro Salvo e Franco Pepe, i due brand ambassador dell’azienda e tra i primissimi sostenitori dei prodotti Sorì.

I maestri pizzaioli Ciro Salvo e Franco Pepe, ambassador di Sorì

I maestri pizzaioli Ciro Salvo e Franco Pepe, ambassador di Sorì

La collaborazione con questi due grandi interpreti dell’arte bianca non nasce oggi. Negli anni, infatti, i due maestri pizzaioli hanno affiancato Sorì in alcuni dei più rilevanti appuntamenti del settore, dalle manifestazioni italiane come Identità Golose fino ai grandi eventi internazionali come Pizza Expo di Las Vegas.

Sviluppo prodotti Sorì tra Horeca e retail con Ciro Salvo e Franco Pepe

Un percorso di visioni e obiettivi condivisi che ha portato allo sviluppo di due prodotti, ad oggi i due fiori all’occhiello della produzione Sorì. Stiamo parlando della Mozzarella di Bufala Campana Dop “Bella” per il canale Horeca, sviluppata in collaborazione con il maestro Ciro Salvo, pensata per garantire performance elevate in cottura, e della linea “Bella Retail”, versione dedicata alla Gdo, che mantiene gli stessi standard qualitativi adattandoli al consumo domestico.

La Mozzarella di Bufala Campana Dop “Bella” per il canale Horeca

La Mozzarella di Bufala Campana Dop “Bella” per il canale Horeca

Mentre, parallelamente, dalla collaborazione con Franco Pepe è nato il Fior di Latte Appennino Campano, una pasta filata a lenta maturazione realizzata secondo le pratiche tradizionali e i saperi dell’azienda.

Il Fior di Latte Appennino Campano di Sorì, creato in collaborazione col maestro Franco Pepe

Il Fior di Latte Appennino Campano di Sorì, creato in collaborazione col maestro Franco Pepe

Allevamenti certificati, pascoli in alta quota e condizioni climatiche favorevoli contribuiscono a definire il carattere unico del latte, dando vita così a uno dei progetti più identitari del gruppo, in grado di raccontare il contesto ambientale d’eccezione e la storia artigianale che l’azienda porta avanti da oltre 150 anni.

La filiera casearia Sorì e il dialogo con il mondo della pizza

In scena a Tuttofood, al Padiglione 1 - Stand H01, la gamma dei prodotti Sorì, tra i quali spiccherà il fior di latte julienne 100% latte campano, particolarmente valorizzato dal nuovo packaging.

Il fior di latte julienne 100% latte campano di Sorì, novità che sarà presentata al prossimo Tuttofood

Il fior di latte julienne 100% latte campano di Sorì, novità che sarà presentata al prossimo Tuttofood

Ma verrà evidenziata anche la visione che accomuna tutta la linea di produzione e guarda al futuro del settore: ovvero la nascita di una filiera casearia capace di evolversi in parallelo alle esigenze del mondo dell’arte bianca.

Show cooking e pizzaioli protagonisti allo stand Sorì

Un racconto di ricerca, confronto e dialogo che andrà in scena presso lo spazio aziendale, uno spazio pensato come luogo di incontro tra produttori, pizzaioli e operatori del settore ma anche come laboratorio di sapori con un ricco programma di show cooking che vedranno alternarsi alcuni dei volti più promettenti della pizza in Italia, guidati da Franco Pepe e Ciro Salvo: un dream team che vedrà nomi come Antonio Cavoto, Adriano Ritacco e Fabian Metzmann, Giovanni Senese, Antonio Visentin e Giammarco Ambrifi, Federico Visinoni, Patryk Nowakowski, Daniel Staniak.

Al prossimo Tuttofood allo stand Sorì diversi showcooking con protagonisti maestri pizzaioli

Al prossimo Tuttofood allo stand Sorì diversi showcooking con protagonisti maestri pizzaioli

Ogni giornata sarà quindi l’occasione per esplorare il rapporto di scambio reciproco fra la tradizione casearia portata avanti da Sorì e il talento dei pizzaioli, partendo da materie prime di altissimo livello, creatività negli abbinamenti e valorizzazione delle eccellenze territoriali.

In questo contesto, la presenza a Tuttofood assume un significato che va ben oltre la semplice partecipazione a una grande vetrina internazionale, diventa piuttosto un momento di confronto e di crescita per l’intero comparto che mette al centro il rapporto profondo tra territorio, artigianalità e nuove prospettive di innovazione.