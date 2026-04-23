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Molini Pivetti: dai 10 anni di Campi Protetti alla farina che lievita in 45 minuti

Molini Pivetti celebra 10 anni di Campi Protetti Pivetti, filiera certificata che unisce qualità, sostenibilità e formazione, lanciando nuove farine professionali per performance rapide e gusto intenso in Italia e all’estero

di Redazione Italia a Tavola
 
23 aprile 2026 | 14:18

Molini Pivetti: dai 10 anni di Campi Protetti alla farina che lievita in 45 minuti

Molini Pivetti celebra 10 anni di Campi Protetti Pivetti, filiera certificata che unisce qualità, sostenibilità e formazione, lanciando nuove farine professionali per performance rapide e gusto intenso in Italia e all’estero

di Redazione Italia a Tavola
23 aprile 2026 | 14:18
 

Molini Pivetti è farina, da oltre centocinquant'anni. Un punto di riferimento riconosciuto in Italia e nel mondo per la qualità di farine professionali dedicate a pizzeria, pasticceria, pasta fresca e panificazione, che oggi, alla vigilia della partecipazione dell'azienda a Tuttofood (Rho Fiera Milano, 11-14 maggio 2026), celebra un traguardo importantissimo nella propria filiera, col decennale del progetto Campi Protetti Pivetti.

Campi Protetti Pivetti arriva a 10 anni sempre all'insegna della qualità e sostenibilità
Campi Protetti Pivetti arriva a 10 anni sempre all'insegna della qualità e sostenibilità

Dieci anni di filiera Campi Protetti Pivetti

Il 2026 celebra infatti i dieci anni di Campi Protetti Pivetti, il progetto di filiera “corta” e certificata che ha trasformato il rapporto tra il molino e gli agricoltori in impegno costante per la qualità e il rispetto dell'ambiente. Da questa filiera nascono le linee Gran Riserva, riservata ai professionisti dell'arte bianca e Da Agricoltura Sostenibile, riservata all'home baking: farine 100% emiliane, frutto di pratiche agronomiche rigorose e di un disciplinare condiviso con gli agricoltori, verificato da enti terzi indipendenti.

Le farine Gran Riserva, Rossa per impasti indiretti a lunga lievitazione e alte idratazioni, arancione per impasti diretti e indiretti a lunga lievitazione e gialla per impasti diretti a media-lunga lievitazione
Le farine Gran Riserva, Rossa per impasti indiretti a lunga lievitazione e alte idratazioni, arancione per impasti diretti e indiretti a lunga lievitazione e gialla per impasti diretti a media-lunga lievitazione

«Celebrare questo anniversario significa ricordare a tutta la filiera che la qualità si costruisce nel rispetto della terra, prima ancora che il prodotto arrivi in tavola», afferma Alessandro Zucchi, agronomo e responsabile dei progetti di filiera di Molini PivettiLa filiera si è evoluta con soluzioni sempre più efficienti e green.

La farina Da Agricoltura sostenibile Milleusi Integrale è particolarmente adatta alla preparazione di pane, pizza, pasta fresca e dolci
La farina Da Agricoltura sostenibile Milleusi Integrale è particolarmente adatta alla preparazione di pane, pizza, pasta fresca e dolci

Nel 2018 è divenuta in parte sostenibile, nel 2022 la partnership con x-Farm Technologies ha permesso la digitalizzazione dei Campi Protetti Pivetti attraverso una piattaforma che garantisce il monitoraggio e la tracciabilità in ogni fase agricola. Nel 2024 la collaborazione con Yara Italia ha introdotto pratiche avanzate di fertilizzazione per migliorare la sostenibilità delle colture rafforzando il legame con gli agricoltori. L’ultima campagna grano ha coinvolto 38 aziende agricole certificate e 900 ettari di grano monitorato.

Molini Pivetti, per formare il futuro

Molini Pivetti accompagna anche clienti con consulenze, supporto tecnico con il suo team di professionisti e investe nella formazione: dai corsi per i professionisti dell'arte bianca, per valorizzare gli utilizzi della farina in cucina, a quelli per gli agricoltori, sensibilizzandoli alle nuove tecnologie e a colture più sostenibili.

E poi c'è la scuola: nei laboratori degli istituti alberghieri, Molini Pivetti porta alle nuove generazioni una visione della cucina fondata sui valori della materia prima. Perché la farina è il punto di arrivo di un lungo viaggio che inizia con la semina, cresce con la cura della terra, il lavoro di squadra e uno sviluppo responsabile.

Due nuove farine professionali per prestazioni rapide e gusto intenso

Il 2026 di Molini Pivetti è iniziato con due novità. Miscela 45, presentata a febbraio, è la referenza ad alte performance con solo 45 minuti di lievitazione, per una lavorazione più veloce e flessibile, senza mai compromettere la qualità del risultato. Tipo 1 con Germe di Grano “Naturalmente versatile” è la nuova farina della linea Professional, dal gusto intenso, una colorazione calda e naturale e una ricchezza aromatica unica, grazie al germe di grano e ad un tenore cruscale equilibrato. Entrambe saranno protagoniste anche al prossimo Tuttofood Milano nello spazio Molini Pivetti al Padiglione 8 - Stand C23. 

Miscela 45

Miscela 45

Dall’esperienza maturata nello sviluppo di soluzioni dedicate a format strutturati, nasce Miscela 45, una referenza ad alte performance, progettata per garantire velocità operativa, semplicità di gestione e costanza qualitativa. Il nome racchiude il principale punto di forza: 45 minuti di lievitazione, un tempo ridotto che consente una gestione del lavoro più efficiente e flessibile, senza rinunciare alla qualità del risultato finale. La sua versatilità applicativa la rende ideale per focacce e pizze in teglia, ambiti in cui affidabilità e performance costanti sono requisiti indispensabili, soprattutto nel canale ristorazione

Tipo 1 con Germe di Grano “Naturalmente versatile”

Tipo 1 con Germe di Grano “Naturalmente versatile”

Frutto di ricerca e innovazione, questa referenza si distingue per il gusto più intenso e la colorazione calda e naturale, e la versatilità: infatti, è ideale per pizza, focacce, pani e dolci. La presenza del germe di grano e l’equilibrato tenore cruscale conferiscono maggiore ricchezza aromatica e ottime performance, permettendo ai professionisti di firmare le proprie creazioni in modo distintivo, con impasti più ricchi, sapori profondi e una resa migliore. Il risultato è una farina “naturalmente versatile”, sia nelle lavorazioni tradizionali, che nelle preparazioni più innovative, pensata per rispondere alla crescente domanda di prodotti naturali, fonte di fibre, fragranti e autentici.

Due prodotti che guardano al mercato odierno nazionale ma anche estero. Oggi, infatti, il processo di internazionalizzazione rappresenta una leva strategica fondamentale per l’azienda, che punta su innovazione, qualità certificata e valorizzazione della tradizione molitoria per portare l'eccellenza del made in Italy sui mercati internazionali.

Molini Pivetti
Via di Renazzo 67 44042 Cento (Fe)
Tel +39 051 900003

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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