Perché sempre più chef rinunciano all’uovo fresco (e cosa usano al suo posto)

Eurovo, fondata nel 1948 dalla famiglia Lionello e attiva nel settore delle uova in guscio, ha consolidato negli anni la propria presenza specializzandosi nella produzione di ovoprodotti e soluzioni a valore aggiunto, ed è pronta a mostrare tutte le sue novità al prossimo Tuttofood 2026.

Eurovo partecipa a Tuttofood 2026 con la propria linea Eurovo Service dedicata al mondo Horeca

Eurovo partecipa a Tuttofood 2026 con la propria linea Eurovo Service dedicata al mondo Horeca

Questa evoluzione ha portato alla nascita della linea Eurovo Service, una gamma completa pensata per rispondere alle esigenze dei professionisti del Food Service con prodotti sicuri, di qualità e dalla performance garantita. Una gamma ampia e versatile, studiata per offrire ai professionisti qualità, sicurezza e creatività in ogni preparazione.

Eurovo Service: soluzioni professionali per Food Service e pasticceria

Eurovo Service presenta sia prodotti a marchio premium come la linea Élite che prodotti a valore aggiunto tra cui Tuorlo 33, linea Bakery Innovation, e Cuisine Royale.

Eurovo Service con la linea Elite fornisce ovoprodotti e soluzioni a base d'uovo ideali per cucine e laboratori di pasticceria

Eurovo Service con la linea Elite fornisce ovoprodotti e soluzioni a base d'uovo ideali per cucine e laboratori di pasticceria

Ed è proprio da qui che si sviluppa il cuore dell’offerta dedicata ai professionisti del settore: tre soluzioni tecniche e altamente performanti pensate per supportare il lavoro in laboratorio, garantire costanza di risultato e incrementare la produttività in totale sicurezza.

Tuorlo 33: stabilità, resa e versatilità per lievitati e creme professionali

Tuorlo 33, prodotto innovativo e strategico, è realizzato con tuorlo e il 33% di zucchero perfettamente solubilizzato. Conferisce viscosità, capacità umettante e stabilità agli impasti. È versatile e ideale per la preparazione di lievitati da ricorrenza, colazione, creme, frolle e tanto altro.

Tuorlo 33, realizzato con tuorlo e il 33% di zucchero perfettamente solubilizzato

Tuorlo 33, realizzato con tuorlo e il 33% di zucchero perfettamente solubilizzato

La sua shelf life di 180 giorni consente una pianificazione strategica, soprattutto nei periodi di alta stagionalità, offrendo un supporto affidabile in ogni momento dell’anno.

Bakery Innovation: semilavorati performanti per pasticceria e dessert

La linea Bakery Innovation nasce come partner dei professionisti: pensata per chi desidera spingersi oltre la semplice esecuzione tecnica. Una gamma sviluppata per garantire versatilità, sicurezza e performance elevate, riducendo i tempi di preparazione e assicurando igiene e costanza grazie alla pastorizzazione e alla filiera certificata.

La tre referenze della linea Bakery Innovation, Pâte à Bombe, Meringa Evolution e Meringa Francese

La tre referenze della linea Bakery Innovation, Pâte à Bombe, Meringa Evolution e Meringa Francese

Le 3 referenze in gamma sono:

Pâte à Bombe , a base di tuorli pastorizzati e zuccheri, ideale per creme al burro , parfait , semifreddi e per diventare il cuore di mousse e tiramisù classico o in chiave moderna.

, a base di e zuccheri, ideale per , , e per diventare il cuore di e classico o in chiave moderna. Meringa Evolution , semilavorato di albume e zuccheri che permette di alleggerire creme, decorare torte e realizzare meringhe flambé e inserti eleganti con grande stabilità.

, semilavorato di e zuccheri che permette di alleggerire creme, decorare torte e realizzare e inserti eleganti con grande stabilità. Meringa Francese, albume e saccarosio pronti all’uso per creare meringhe, macarons e dacquoise con precisione e praticità.

Cuisine Royale: uovo pronto all’uso per cucina professionale

A completare l’offerta c’è Cuisine Royale, semilavorato a base d’uovo pronto all’uso che unisce praticità, qualità costante e massima versatilità. Senza lattosio e senza glutine, realizzato con uova italiane di categoria A provenienti da allevamento a terra, è ideale per molteplici preparazioni: dalle uova strapazzate cremose all’intramontabile pasta alla carbonara, dalle basi per pancake e crespelle fino alle farciture per torte salate e agli appetizer creativi o finger food.

Cuisine Royale, semilavorato a base d’uovo pronto all’uso per finger food creativi

Cuisine Royale, semilavorato a base d’uovo pronto all’uso per finger food creativi

La resa in cottura, la facilità di dosaggio e la consistenza sempre cremosa lo rendono un alleato prezioso in cucina per ogni professionista.

Eurovo Service: supporto concreto ai professionisti del settore

Con queste soluzioni a valore aggiunto, Eurovo Service è un alleato strategico per i professionisti, in grado di supportarli nella quotidianità e valorizzare ogni ricetta. Allo stesso tempo, si fa portavoce di innovazione, sostenibilità e sviluppo tecnologico, dimostrando concretamente come il corretto utilizzo degli ovoprodotti renda più efficiente la produzione ed esalti il risultato finale.

Eurovo sarà presente a Tuttofood (Rho Fiera Milano, 11-14 maggio 2026) al Padiglione 4 - Stand C01.